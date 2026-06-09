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    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट vs मारुति स्विफ्ट: स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन

    टियागो साइज में छोटी और ज्यादा किफायती है, फिर भी यह मारुति स्विफ्ट से कहीं ज्यादा आकर्षक लगती है, जो साइज में बड़ी और महंगी है।

    प्रकाशित: जून 09, 2026 01:00 pm । भानु

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    Tata Tiago vs Maruti Swift

    टाटा टियागो हमेशा से देश की एंट्री-लेवल हैचबैक कारों में से एक रही है, जबकि मारुति स्विफ्ट को थोड़ा प्रीमियम और ज्यादा महंगे विकल्प के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन अब, टाटा ने छोटी टियागो को एक नया रूप दिया है, जिसमें फ्रैश स्टाइल, नई केबिन फ़िनिशिंग, सेगमेंट में पहली बार मिलने वाले फ़ीचर्स और सेफ्टी किट शामिल हैं।

    इस अपडेट के साथ, टाटा टियागो का पूरा पैकेज अब कहीं अधिक आकर्षक हो गया है, और यदि आप अपने पैसे की ज्यादा वैल्यू चाहते हैं, तो टियागो स्विफ्ट से बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। आइए देखते हैं कि कागज़ पर ये दोनों हैचबैक कारें कैसी हैं:

    कीमत

    मॉडल

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट

    मारुति स्विफ्ट

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    4.70 लाख रुपये से लेकर 8.55 लाख रुपये तक

    5.79 लाख रुपये से लेकर 8.80 लाख रुपये तक
    • टाटा की एंट्री-लेवल हैचबैक होने के नाते, टियागो हमेशा से मारुति स्विफ्ट से सस्ती रही है। और इस फेसलिफ्ट के बाद कीमत में हुई बढ़ोतरी के बावजूद भी यह सिलसिला जारी है।
    • शुरुआती कीमतों की तुलना करें तो टाटा टियागो मारुति स्विफ्ट से पूरे 1.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) सस्ती है।
    • टॉप-स्पेक वेरिएंट्स के बीच कीमत का अंतर कम है, मारुति स्विफ्ट टाटा टियागो से 25,000 रुपये ज्यादा महंगी है।

    ध्यान देने योग्य बात:

    टॉप-स्पेक टियागो, टॉप-स्पेक मारुति स्विफ्ट से सस्ती है, जबकि इसमें सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन (एएमटी) का विकल्प भी मिलता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। स्विफ्ट में यह विकल्प उपलब्ध नहीं है। 

    साइज

    मॉडल

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट

    मारुति स्विफ्ट

    अंतर

    लंबाई

    3,813 मिलीमीटर

    3,860 मिलीमीटर

    -47 मिलीमीटर

    चौड़ाई

    1,684 मिलीमीटर

    1,735 मिलीमीटर

    -51 मिलीमीटर

    ऊंचाई

    1,535 मिलीमीटर

    1,520 मिलीमीटर

    +15 मिलीमीटर

    व्हीलबेस

    2,400 मिलीमीटर

    2,450 मिलीमीटर

    -50 मिलीमीटर

    बूट स्पेस

    242 लीटर

    265 लीटर

    -23 लीटर
    • मारुति स्विफ्ट को टाटा टियागो पर केवल दो मापदंडों में ही साफ बढ़त हासिल है: एक है गाड़ी का साइज।
    • स्विफ्ट टाटा टियागो से काफी लंबी एवं चौड़ी है और उसका व्हीलबेस भी लंबा है।

    Tata Tiago
    Maruti Swift

    • ऊंचाई के मामले में टाटा टियागो को 15 मिलीमीटर का लाभ मिलता है। बूट स्पेस के मामले में भी मारुति स्विफ्ट को 23 लीटर के एक्सट्रा स्पेस का फायदा मिलता है। 

     

    Tata Tiago
    Maruti Swift

    • हालांकि, सीएनजी वेरिएंट में टियागो में ज्यादा उपयोगी जगह मिलेगी, क्योंकि इसमें स्विफ्ट के सिंगल-सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन के बजाय ड्युअल-सिलेंडर लेआउट दिया गया है, जिससे ओवरनाइट सफर के लिए कुछ उपयोगी जगह कम हो जाती है।

    कलर विकल्प

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट

    मारुति स्विफ्ट

    प्रिस्टीन व्हाइट

    सिजलिंग रेड*

    डे टोन ग्रे

    लस्टर ब्लू*

    प्योर ग्रे

    नोवेल ऑरेंज

    पैंगसोंग पल्स

    मैग्मा ग्रे

    सोबो सर्ज

    सिजलिंग सिल्वर

    वाराणसी वाइब्रेंस

    पर्ल आर्कटिक व्हाइट*

    -

    ब्लुइश ब्लैक

    *डुअल टोन शेड्स में भी उपलब्ध है

    • कलर के विकल्पों की बात करें तो, मारुति स्विफ्ट और टाटा टियागो दोनों ही रेगुलर और ब्राइट कलर्स के विकल्पो में उपलब्ध है, जिनके नाम भी काफी दिलचस्प हैं।
    • हालांकि, टाटा के नए पेस्टल कलर, जैसे पैंगोंग पल्स और सोबो सर्ज, अनोखे लगते हैं और बाकी कलर्स से अलग दिखते हैं।
    • लेकिन अगर आप अपनी हैचबैक में फैक्ट्री से ही ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन शेड चाहते हैं, तो मारुति ने इसमें केवल सिज़लिंग रेड, लस्टर ब्लू और पर्ल आर्कटिक व्हाइट कलर के ही विकल्प दिए हैं। 

    फीचर्स और सेफ्टी

    फीचर्स

    2026 टाटा टियागो

    मारुति स्विफ्ट

    एलईडी हेडलाइट्स

    ऑटो हेडलाइट्स

    एलईडी डीआरएल

    फ्रंट फॉगलैंप

    एलईडी टेल लैंप

    अलॉय व्हील्स

    15 इंच

    15 इंच

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    एडजस्टेबल फ्रंट और रियर हेडरेस्ट

    इंफोटेनमेंट

    10.25 इंच की टचस्क्रीन

    9-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्टरुमेंट क्ल्स्टर

    5 इंच का सेमी-डिजिटल डिस्प्ले

    एमआईडी के साथ एनालॉग डायल

    वायरलेस फ़ोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

    6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    कीलेस एंट्री

    आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट

    केवल फ्रंट

    केवल फ्रंट

    पीछे की ओर टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट

    पैडल शिफ्टर

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    एयरबैग्स

    6

    6

    पार्किंग सेंसर

    रियर

    रियर

    पार्किंग कैमरा

    360 डिग्री

    केवल रियरव्यू

    रियर डीफॉगर

    ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)

    रेन सेंसिंग वाइपर

    हिल होल्ड असिस्ट

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    ✅(केवल वॉर्निंग)

    • टाटा टियागो और मारुति स्विफ्ट दोनों में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो एक-दूसरे से बेहतर हैं। हालांकि, अगर ओवरऑल तुलना की जाए, तो टाटा टियागो न केवल ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इंफोटेनमेंट पैकेज दिए हैं, बल्कि इसमें कुछ एक्सट्रा सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद हैं।

    Tata Tiago
    Maruti Swift

    • दूसरी ओर, मारुति स्विफ्ट में आगे और पीछे दोनों सीटों पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ केबिन में बेहतर कंफर्ट मिलता है। लंबे सफर के लिए और खासकर पीछे बैठे यात्रियों के लिए, इससे काफी फर्क पड़ता है।
    • टियागो के मुकाबले स्विफ्ट में मिलने वाला एकमात्र अतिरिक्त फीचर 4-स्पीकर सिस्टम के बजाय 6-स्पीकर साउंड सिस्टम है।
    • टियागो में 360-डिग्री कैमरा, कूल्ड ग्लवबॉक्स, रेन-सेंसिंग वाइपर और टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम जैसे अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं। इस छोटी हैचबैक में 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और ड्राइवर के लिए 5 इंच का सेमी-डिजिटल डिस्प्ले जैसी बड़ी स्क्रीन भी मिलती हैं।

    Tata Tiago
    Maruti Swift

    पावरट्रेन विकल्प

    स्पेसिफिकेशन

    2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट

    मारुति स्विफ्ट

    इंजन

    1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी

    सिलेंडर

    3

    3

    3

    3

    पावर

    86 पीएस

    75.5 पीएस

    82 पीएस

    69.7 पीएस

    टॉर्क

    113 एनएम

    96.5 एनएम

    112 एनएम

    102 एनएम

    ट्रांसमिशन

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी
    • दोनों हैचबैक के इंजन विकल्प लगभग एक जैसे हैं, आउटपुट के मामले में उनमें बहुत कम अंतर है।
    • टियागो के नैचुरल पेट्रोल इंजन का पीक आउटपुट स्विफ्ट के नैचुरल पेट्रोल इंजन से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन सीएनजी में, जहां टियागो ज्यादा हॉर्सपावर देती है, वहीं स्विफ्ट में टॉर्क ज्यादा मिलता है।

    Tata Tiago
    Maruti Swift

    • महत्वपूर्ण बात यह है कि टियागो में सीएनजी इंजन के साथ ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन (एएमटी) का विकल्प भी उपलब्ध है, जो सुविधा और माइलेज का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देता है। स्विफ्ट का सीएनजी इंजन केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है।

    ध्यान देने योग्य बात:

    टाटा टियागो की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 35 लीटर है, जबकि स्विफ्ट की कैपेसिटी 37 लीटर है। हालांकि, टियागो में आप ज्यादा सीएनजी भरवा सकते हैं , क्योंकि इसकी 60 लीटर (वॉटर कैपेसिटी) की टैंक कैपेसिटी स्विफ्ट की 55 लीटर की टैंक कैपेसिटी से ज्यादा है।

    कारदेखो ओपिनियन...

    साइज को छोड़कर, कागज़ पर देखा जाए तो टाटा टियागो स्विफ्ट से कहीं बेहतर है। इसमें न सिर्फ ज़्यादा फीचर्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, बेहतर आउटपुट और सीएनजी इंजन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा मिलती है, बल्कि यह मारुति स्विफ्ट से कम कीमत में भी उपलब्ध है। अगर आपका छोटा परिवार है, आप अभी-अभी कार चलाना शुरू किया हैं, या शहर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए दूसरी कार चाहते हैं और लंबे सफर में दूसरी सीट पर आपके साथ ज्यादा लोग नहीं होते हैं, तो टियागो एक बेहतरीन विकल्प है। इससे आपको थोड़ी कम कीमत में एक नई, ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस और प्रीमियम हैचबैक मिलती है। नई टियागो पुराने मॉडल से कैसे अलग है, यह जानने के लिए यह कंपेरिजन रिपोर्ट पढ़ें

    Tata Tiago

    हालांकि, स्विफ्ट को चुनते समय यह साइज पैरामीटर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। स्विफ्ट में इसकी अतिरिक्त लंबाई और चौड़ाई के कारण अधिक स्पेस मिलता है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसी सुविधाओं के साथ सेकंड रो में बैठने का अनुभव भी बेहतर हो जाता है। यदि आपको स्विफ्ट की सुविधाओं और केबिन के थोड़े कम प्रीमियम अनुभव से कोई आपत्ति नहीं है और आपको सेकंड रो में अतिरिक्त स्पेस चाहिए ताकि वयस्क लंबे समय तक आराम से बैठ सकें, तो मारुति आपके लिए बेहतर विकल्प है। संभवतः स्विफ्ट के साथ आपको बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि मारुति ब्रांड के साथ कम मेंटेनेंस कॉस्ट, तनाव मुक्त सर्विस और विश्वसनीयता जैसी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं।

    Maruti Swift

    अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं, तो आप नीचे बताई गई कारों पर विचार कर सकते हैं:

    हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस: एक सिंपल, समझदार और बिना किसी तामझाम वाली हैचबैक, जो शहर में घूमने-फिरने के लिए बेहतरीन है। इसमें सभी बेसिक फीचर्स मिलते हैं और टाटा टियागो की तरह ही इसमें भी डुअल-सिलेंडर सीएनजी इंजन दिया गया है।

    मारुति वैगनआर: अगर आप इसकी इमेज से परे देखें, तो वैगनआर वास्तव में एक अच्छी तरह से तैयार की गई बजट हैचबैक है, जिसमें चार लोगों के परिवार के लिए पर्याप्त स्पेस, प्रैक्टिकेलिटी और कंफर्ट मिल जाता है। फीचर्स के मामले में यह सबसे आकर्षक नहीं है, लेकिन इसमें सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। 

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