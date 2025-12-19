मारुति विक्टोरिस को मिला इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 का खिताब

संशोधित: दिसंबर 19, 2025 10:28 am | स्तुति

आईसीओटीवाय 2026 ग्रीन कार ऑफ द ईयर अवॉर्ड महिंद्रा एक्सईवी 9ई को दिया गया, जबकि फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई आईसीओटीवाय 2026 प्रीमियम कार ऑफ द ईयर बनी

साल 2025 में हमनें कई सारी नई गाड़ियों को लॉन्च होते देखा, जिसमें टाटा सिएरा जैसी पुरानी नेमप्लेट समेत कई पॉपुलर कारों के न्यू जनरेशन मॉडल्स शामिल रहे और इनमें से एक हुंडई वेन्यू रही। हमनें इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 अवॉर्ड के नॉमिनी की पूरी लिस्ट जारी करने के बाद अब तीनों कैटेगरी के विजेताओं की घोषणा कर दी है। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी :-

इंडियन कार ऑफ द ईयर (आईसीओटीवाय) 2026 : मारुति विक्टोरिस

मारुति विक्टोरिस को इस केटेगरी में टॉप पर जगह मिली, जबकि स्कोडा कायलाक और महिंद्रा एक्सईवी 9ई क्रमशः दूसरी और तीसरी पोजिशन पर रही।

आईसीओटीवाय (ओवरऑल) कैटेगरी के लिए दूसरे दावेदार इस प्रकार रहे :-

आईसीओटीवाय 2026 (ओवरऑल) 2025 हुंडई वेन्यू टाटा हैरियर ईवी किआ कैरेंस क्लाविस ईवी हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक किआ सिरोस

आईसीओटीवाय 2026 ग्रीन कार ऑफ द ईयर : महिंद्रा एक्सईवी 9ई

महिंद्रा एक्सईवी 9ई इस केटेगरी में विजेता रही, जबकि किआ कैरेंस क्लाविस और बीएमडब्ल्यू आईएक्स1 एलडब्लूबी को दूसरी और तीसरी पोजिशन मिली।

आईसीओटीवाय 2026 ग्रीन कार ऑफ द ईयर केटेगरी के लिए अन्य दावेदार इस प्रकार रहे :-

आईसीओटीवाय 2026 ग्रीन कार ऑफ द ईयर बीवाईडी सिलायन 7 एमजी साइबरस्टर हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक टाटा हैरियर ईवी 2025 टेस्ला मॉडल वाय

आईसीओटीवाय 2026 प्रीमियम कार ऑफ द ईयर : फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई

आईसीओटीवाय 2026 प्रीमियम कार ऑफ द ईयर अवॉर्ड फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई को दिया गया। इस केटेगरी में बाकी दो अवॉर्ड टोयोटा कैमरी और बीएमडब्लू आईएक्स1 एलडब्लूबी को मिले।

आईसीओटीवाय 2026 प्रीमियम कार ऑफ द ईयर अवॉर्ड केटेगरी के अन्य दावेदार इस प्रकार रहे :-

आईसीओटीवाय 2026 प्रीमियम कार ऑफ द ईयर 2025 मर्सिडीज बेंज जी-क्लास 2025 स्कोडा कोडिएक एमजी साइबरस्टर 2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस 2025 बीएमडब्लू एक्स3

इंडियन कार ऑफ द ईयर अवॉर्ड से जुड़ी जानकारी

विजेताओं का फैसला देश के सभी बड़े पब्लिकेशन के 20 ऑटो जर्नलिस्ट्स की जूरी करती है, जिसमें हमारे अपने एडिटर-इन-चीफ तुषार कामठ भी शामिल हैं। विनर का फैसला गाड़ी के अलग-अलग पैमानों जैसे स्टाइलिंग, कंफर्ट, माइलेज, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और कीमत पर वोटिंग करके किया जाता है। सबसे ज्यादा स्कोर पाने वाली कार को अपनी कैटेगरी में विनर घोषित किया जाता है।

आईसीओटीवाय 2026 को लेकर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।