ये हैं भारत में 15 लाख रुपये से कम बजट वाली टॉप 7 सीटर कार, देखिए पूरी लिस्ट

यदि आपका बजट 15 लाख रुपये से कम है, तो आपको ना केवल ट्रेडिशनल एमपीवी ऑप्शन बल्कि 3-रो सीटिंग एसयूवी कारें भी मिल सकेंगी

आजकल ज्यादातर लोग ऐसी कारें चुनना पसंद कर रहें हैं जिसमें लंबी दूरी के सफर के दौरान एक फैमिली के सात लोग आराम से बैठ सकें। ज्यादातर एमपीवी और एसयूवी कारों में एंट्री लेवल वेरिएंट से 3-रो सीटिंग का ऑप्शन मिलने लगा है, ऐसे में अब आपके पास चुनने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। यहां हमनें 15 लाख रुपये से कम बजट वाली 10 कारों की लिस्ट तैयार की है जिसमें 7-सीटर ऑप्शन मिलता है तो चलिए इस पर डालते हैं एक नजर :-

रेनो ट्राइबर

कीमत : 5.76 लाख रुपये से 8.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

रेनो ट्राइबर भारत की सबसे सस्ती एमपीवी कार है जिसे आप भारत में खरीद सकते हैं। यह गाड़ी कॉम्पैक्ट आकार में एक उपयोगी तीसरी रो सीटिंग प्रदान करती है। ट्राइबर में अतिरिक्त प्रेक्टिकेलिटी के लिए तीसरी रो की सीटों पर स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शन मिलता है। इससे आप तीसरी रो में बैठने वाले पैसेंजर के लिए अतिरिक्त जगह बनाने के लिए दूसरी रो की सीटों को आगे की ओर एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 1-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

मारुति सुजुकी अर्टिगा/ टोयोटा रुमियन

अर्टिगा कीमत : 8.80 लाख रुपये से 12.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

रुमियन कीमत : 10.44 लाख रुपये से 13.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

प्रेक्टिकल केबिन स्पेस के साथ मारुति सुजुकी अर्टिगा ग्राहकों के बीच एक पॉपुलर चॉइस बनी हुई है। इसका 7-सीटर लेआउट ना केवल बड़ी फैमिली के लिए अच्छा है, बल्कि अर्टिगा बेड़े के खरीदारों के लिए भी एक पसंदीदा विकल्प है, खासकर फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी किट की उपलब्धता के साथ। मारुति अर्टिगा एमपीवी में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 102 पीएस की पावर और 139 एनएम का टॉर्क देता है। वहीं, अर्टिगा का रिबैज्ड वर्जन टोयोटा रुमियन भी भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है, जिसमें यही पावरट्रेन और 3-रो प्रेक्टिकेलिटी मिलती है।

मारुति सुजुकी एक्सएल6

कीमत : 11.52 लाख रुपये से 14.48 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

मारुति एक्सएल6 उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो अर्टिगा का ज्यादा प्रीमियम वर्जन चाहते हैं। इसमें सात सीटों की बजाए 6 सीटें दी गई हैं और इसमें दूसरी रो पर कैप्टन सीटें मौजूद हैं जो अंदर-बाहर जाना आसान बनाती हैं और ज्यादा अच्छा कंफर्ट देती हैं। मारुति एक्सएल6 गाड़ी में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (102 पीएस) के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ओटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। इस एमपीवी कार में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, ऑल पावर विंडो, आर्केमि-ट्यून्ड 6-स्पीकर साउंड सिस्टम और वेंटिलेटेड फ्रंट-रो सीटें जैसे फीचर दिए गए हैं।

महिंद्रा बोलेरो

बोलेरो कीमत : 7.99 लाख रुपये से 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

बोलेरो नियो कीमत : 8.49 लाख रुपये से 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

बोलेरो नियो प्लस कीमत : 10.77 लाख रुपये से 11.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

महिंद्रा बोलेरो भारत में लंबे समय से बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस गाड़ी को अपनी शानदार बिल्ट क्वालिटी और ऊबड़-खाबड़ रास्तों को आसानी से पार करने के लिए जाना जाता है। इस गाड़ी का केबिन काफी सिंपल है और इसमें बेसिक 3-रो सीटिंग मिलती है, जिससे यह ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काफी पॉपुलर साबित होती है। बोलेरो एसयूवी कार में 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 76 पीएस की पावर और 210 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

बेहतर राइड कंफर्ट और फीचर लोडेड केबिन के साथ बोलेरो नियो बोलेरो फॉर्मूले में और भी मॉडर्न टच जोड़ता है। इस एसयूवी कार में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एमआईडी (मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले) के साथ एनालॉग क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर दिए गए हैं। बोलेरो नियो कार में भी वही 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, लेकिन यह इंजन इसमें 100 पीएस की पावर और 260 एनएम का टॉर्क देता है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

बोलेरो नियो प्लस नियो का ज्यादा बड़ा वर्जन है जो 7-सीटर कॉन्फिगरेशन की बजाए 9-सीटर लेआउट में आता है। इसमें ज्यादा पावरफुल 2.2-लीटर डीजल इंजन (120 पीएस) दिया गया है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

सिट्रोएन एयरक्रॉस

कीमत : 8.29 लाख रुपये से 13.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

सिट्रोएन एयरक्रॉस 7-सीटर में स्पेशियस केबिन के साथ तीसरी रो सीटिंग मिलती है जिसे ज्यादा लगेज स्पेस के लिए हटाया भी जा सकता है। इससे पैसेंजर को ले जाने और ज्यादा सामान ले जाने के बीच स्विच करना आसान हो जाता है। एयरक्रॉस कार में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 110 पीएस की पावर और 190 एनएम का टॉर्क देता है। एयरक्रॉस को अपने कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप के लिए जाना जाता है जो इसे उबड़-खाबड़ रास्तों पर बेहतर ढंग से चलने और एक स्मूद राइड प्रदान करने में मदद करता है।

किआ कैरेंस क्लाविस/किआ कैरेंस

कैरेंस प्राइस: 10.99 लाख रुपये से 12.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम)

कैरेंस क्लाविस प्राइस: 11.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

किआ कैरेंस में तीन पंक्ति वाले सीटिंग लेआउट के साथ स्पेशियस केबिन और अच्छे खासे फीचर मिलते हैं। इसकी दूसरी पंक्ति की सीटों को स्लाइड और रिक्लाइन किया जा सकता है, जिससे तीसरी पंक्ति की सीट पर जाना आसान हो जाता है, जो छोटी यात्राओं के लिए वयस्कों के लिए काफी आरामदायक है। कैरेंस कार में 115 पीएस 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 116 पीएस 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है। कैरेंस क्लाविस स्टैंडर्ड कैरेंस से ज्यादा प्रीमियम है और यह भी थ्री-रो सीटिंग लेआउट में उपलब्ध है। क्लाविस में नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन के अलावा 160पीएस टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी दिया गया है, हालांकि यह इंजन टॉप मॉडल में मिलता है जिसकी कीमत 20.71 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो/ स्कॉर्पियो एन

स्कॉर्पियो प्राइस: 12.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

स्कॉर्पियो एन प्राइस: 13.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

स्कॉर्पियो क्लासिक उन ग्राहकों के लिए है जो लेडर-ऑन-फ्रेम वाली शानदार एसयूवी कार चाहते हैं। इसकी तीसरी पंक्ति की सीटें कभी-कभार इस्तेमाल के लिए बेहतर है, लेकिन ओवरऑल केबिन स्पेस और ऊंची सीटिंग पोजिशन इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें 132 पीएस, 300 एनएम, 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

स्कॉर्पियो एन में यह अनुभव और भी बेहतर है, जिसमें लेडर-फ्रेम बेस के साथ ज्यादा प्रीमियम केबिन और बेहतर राइड क्वालिटी मिलती है। इसका थ्री-रो लेआउट ज्यादा उपयोगी है और इसकी दूसरी पंक्ति की सीटों को अतिरिक्त लेगरूम के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। यह 203 पीएस टर्बो-पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में उपलब्ध है, जिनके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

महिंद्रा एक्सयूवी700

प्राइस: 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

अगर आप तीन पंक्ति वाली एक ऐसी एसयूवी कार चाहते हैं जो मॉडर्न और पावरफुल हो तो महिंद्रा एक्सयूवी 700 एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों विकल्प दिए गए हैं। डीजल इंजन का पावर आउटपुट 182 पीएस और 450 एनएम तक है, जबकि टर्बो-पेट्रोल इंजन 200 पीएस की पावर और 380 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसके प्रमुख फीचर में दो 10.25-इंच डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट और दूसरी डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले), पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, और वायरलेस फोन चार्जिंग शामिल है।

हुंडई अल्कजार

प्राइस: 14.47 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

फीचर से भरपूर अन्य विकल्प जिस पर आप विचार कर सकते हैं वह है हुंडई अल्कजार। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है, और इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स मिलते हैं। आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट के अनुसार अल्कजार को 6 सीटर और 7 सीटर लेआउट में चुना जा सकता है। हालांकि, इसके केवल बेस वेरिएंट एग्जीक्यूटिव 7 सीटर की कीमत 15 लाख लाख रुपये से कम है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि अल्कजार की दूसरी पंक्ति की सीटें लंबी ट्रिप के लिए आरामदायक हैं, जबकि तीसरी पंक्ति की सीटें बच्चों और छोटी हाइट वाले वयस्क पैसेंजर के लिए उपयोगी है।

टाटा सफारी

प्राइस: 14.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू

इस लिस्ट की आखिरी कार टाटा सफारी है, जो 6 सीटर और 7 सीटर दोनों विकल्प में उपलब्ध है। इसमें 2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है, जो 170 पीएस की पावर और 350 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। इसके टॉप मॉडल की फीचर लिस्ट में 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, एक पैनोरमिक सनरूफ, और वेंटिलेटेड सीटें शामिल हैं।

आप इनमें से कौनसी कार लेना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।