महिंद्रा 15 अगस्त को इन कारों को कर सकती है पेश, देखिए पूरी लिस्ट

महिंद्रा के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नए कॉन्सेप्ट और कई खास प्रोडक्ट को पेश करना एक परंपरा बन गई है। पिछले कुछ सालों में यह दिन कंपनी की कुछ सबसे बड़ी घोषणाओं का मंच रहा है, 2021 में कंपनी ने इसी दिन अपनी फ्लैगशिप एक्सयूवी700 लॉन्च की थी, जिसने प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया था। अब इस साल महिंद्रा एक बार फिर कई रोमांचक घोषणाओं के साथ 15 अगस्त के लिए तैयारी कर रही है। अपनी मौजूदा लाइनअप में अपडेट से लेकर नए कॉन्सेप्ट मॉडल्स से पर्दा उठाने तक, यहां उन सभी कारों का जिक्र किया गया है जो हमें लगता है कि कंपनी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पेश कर सकती है :-

स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एक लैडर-ऑन-फ्रेम एसयूवी कार है जिसे अपनी शानदार रोड प्रेजेंस देने, फीचर लोडेड केबिन और पावरफुल इंजन ऑप्शन के लिए जाना जाता है। स्कॉर्पियो एन को नया फेसलिफ्ट अपडेट 15 अगस्त को मिलने जा रहा है, जिसके चलते इसमें कई नए फीचर्स शामिल किए जाएंगे जैसे कि पैनोरमिक सनरूफ (लंबे समय से जिसकी मांग थी), और 360-डिग्री कैमरा जो ड्राइवर को मुश्किल हालात में इस बड़ी एसयूवी कार को चलाने और पार्क करने में मदद करेगा। फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन के फीचर्स के बारे में जानने के लिए यह स्टोरी देखें।

महिंद्रा विजन एस : प्रोडक्शन के करीब कॉन्सेप्ट

2025 में 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महिंद्रा ने अपने फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक झलक पेश की थी, जिसमें एनयू_आईक्यू प्लेटफॉर्म पर बेस्ड चार एसयूवी कॉन्सेप्ट दिखाए गए थे। इनमें से एक विजन एस कॉन्सेप्ट मॉडल था, जो कि एक सब-4 मीटर एसयूवी कार हो सकती है जिसका आईसीई और इलेक्ट्रिक वर्जन दोनों पेश किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट मॉडल को भारत की सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि इसकी लॉन्चिंग अब ज्यादा दूर नहीं है। उम्मीद है कि महिंद्रा इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में इसका प्रोडक्शन वर्जन पेश कर सकती है।

बीई 6 में मिल सकता है ट्रिपल स्क्रीन सेटअप

महिंद्रा अपनी बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी को टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रखना चाहती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसके इंटीरियर में एक बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है, जिसमें डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट शामिल हो सकता है। यह सेटअप ना केवल केबिन को एक फ्यूचरिस्टिक लुक देगा, बल्कि ड्राइवर और पैसेंजर को बेहतर कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट एक्सपीरिएंस भी प्रदान करेगा ताकि यह टाटा सिएरा ईवी जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले में बनी रहे। बीई 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में 59 केडब्लूएच और 79 केडब्लूएच बैटरी पैक दिए गए हैं, जो अच्छी ड्राइविंग रेंज और आक्रामक ड्राइविंग डायनामिक्स देते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

महिंद्रा का 15 अगस्त का इवेंट काफी रोमांचक होने वाला है, जिसमें मौजूदा मॉडल्स को अपडेट मिलेंगे और नए कॉन्सेप्ट मॉडल की झलक भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि ब्रांड का चलन रहा है, वह कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट या फिर एसयूवी दिखाकर सबको चौंका भी सकती है। ऐसे और अपडेट्स के लिए कारदेखो के साथ जुड़े रहें