2026 निसान ग्रेवाइट VS रेनो ट्राइबर : इन दोनों एमपीवी कार में क्या कुछ हैं समानताएं और अंतर, जानिए यहां

निसान ने नई ग्रेवाइट कार के साथ एमपीवी सेगमेंट में एंट्री की है। यह किफायती 7-सीटर एमपीवी कार रेनो ट्राइबर पर बेस्ड है, लेकिन ट्राइबर से अलग दिखाने के लिए इसमें कई यूनीक एक्सटीरियर और इंटीरियर स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए हैं। इन दोनों एमपीवी कार की कीमत बराबर है और इनमें एक जैसे फीचर और इंजन ऑप्शन दिए गए हैं।

यदि आप कोई सस्ती 7-सीटर एमपीवी कार खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो यहां नई निसान ग्रेवाइट और रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं।

एक्सटीरियर

निसान ग्रेवाइट की बॉडी स्टाइल रेनो ट्राइबर जैसी है। इन दोनों गाड़ियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, ऐसे में इनमें टॉल-बॉय स्टेंस, अपराइट प्रोपोर्शन और एक जैसी रूफलाइन मिलती है। साइड प्रोफाइल को देखकर साफ पता चलता है कि यह दोनों एमपीवी कार एक दूसरे से काफी मिलती-जुलती हैं।

आगे की तरफ ग्रेवाइट कार में हनीकॉम्ब पैटर्न वाली बोल्ड पियानो ब्लैक ग्रिल दी गई है, जो ट्राइबर की ग्लॉस ब्लैक ग्रिल से ज्यादा दमदार लगती है। इसमें बोनट पर 'ग्रेवाइट' लेटरिंग दी गई है, जो इसे ज्यादा प्रीमियम और एसयूवी जैसी फील देती है।

ग्रेवाइट में एलईडी डीआरएल्स दी गई हैं जो दिखने में काफी पतली लगती हैं और इसे क्रोम स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है, जिससे इसका लुक ज्यादा मॉडर्न नजर आता है। जबकि, ट्राइबर की आगे की डिजाइन क्लीन और ज्यादा स्ट्रेटफॉरवर्ड है और इसमें सिंपल ग्रिल ट्रीटमेंट और रेनो के सिग्नेचर स्टाइलिंग एलिमेंट दिए गए हैं।

निसान ग्रेवाइट गाड़ी में बंपर पर यूनीक सी-शेप्ड सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं जो इसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते हैं और गाड़ी को ट्राइबर से ज्यादा आकर्षक दिखाते हैं।

इन दोनों एमपीवी कार में बंपर के निचले हिस्से पर फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो एक जैसा लेआउट होने के कारण समानताएं काफी ज्यादा नजर आती है।

इन दोनों गाड़ियों में अंतर 15-इंच स्टील व्हील्स की स्टाइलिंग का है, जहां दोनों को अलग-अलग डिजाइन मिलती है।

इन दोनों एमपीवी कार में पीछे की तरफ रैपअराउंड टेललैंप्स दिए गए हैं जो एक जैसे लगते हैं। ग्रेवाइट कार में टेललाइट को क्रोम स्ट्रिप से कनेक्ट किया गया है।

ग्रेवाइट गाड़ी में फ्रंट की तरह रियर बंपर पर भी सी-शेप्ड सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं। इन दोनों गाड़ियों की बैजिंग एकदम अलग है, इसमें ट्राइबर नेमप्लेट को 'ग्रेवाइट' से रिप्लेस किया गया है।

दोनों एमपीवी कार की स्किड प्लेट की डिजाइन भी एकदम अलग है।

कुल मिलाकर, निसान ने ग्रेवाइट को ट्राइबर के सिंपल, फैमिली-फोकस्ड लुक के मुकाबले ज्यादा अर्बन और बोल्ड पर्सनैलिटी दी है।

कलर ऑप्शन

निसान ग्रेवाइट कार पांच कलर ऑप्शन : ओनिक्स ब्लैक, स्टॉर्म व्हाइट, मेटैलिक ग्रे, ब्लेड सिल्वर और फॉरेस्ट ग्रीन में उपलब्ध है। जबकि, रेनो ट्राइबर एमपीवी कार अंबर टेराकोटा, शैडो ग्रे, जांस्कर ब्लू, आइस कूल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर और स्टेल्थ ब्लैक जैसे कलर ऑप्शन में आती है। यहां देखें निसान ग्रेवाइट के कलर ऑप्शन से जुड़ी जानकारी

इंटीरियर

इन दोनों कारों में केबिन के अंदर चीजों को अलग रखा गया है।

ग्रेवाइट में पुरानी ट्राइबर वाला डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, जिसकी एकदम क्लीन और प्रेक्टिकल डिजाइन है। इस गाड़ी में एसी वेंट्स के नीचे की तरफ सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है और इसके नीचे की तरफ मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल के लिए तीन रोटरी नॉब दिए गए हैं।

ट्राइबर में फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो काफी प्रीमियम लगता है।

इसमें माउंटेड कंट्रोल्स के साथ 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो काफी जाना पहचाना लगता है। हालांकि, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ग्रापिक्स दोनों कारों में यूनीक है।

ग्रेवाइट में केबिन के अंदर डुअल-टोन ब्लैक और बेज कलर थीम के साथ लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो इसे काफी प्रीमियम टच देती है। इसमें डैशबोर्ड और डोर पैड पर बेज कलर इंसर्ट दिए गए हैं जो इसके केबिन को हवादार दिखाती है।

इसकी सीट की डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ट्राइबर की तरह इसमें सीटों पर फ्लैट और अपराइट कुशनिंग मिलती है, जिससे इसमें पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट मिलता है।

इन दोनों एमपीवी कार में ज्यादा लगेज स्पेस के लिए तीसरी रो की सीटों को नीचे की तरफ फोल्ड करने का ऑप्शन दिया गया है।

एक बड़ा अंतर : ग्रेवाइट का लोअर सेंटर कंसोल ट्राइबर से एकदम अलग है। इसके एसी वेंट्स की पोजिशनिंग भी एकदम अलग है।

फीचर

निसान ग्रेवाइट और रेनो ट्राइबर एमपीवी कार में एक जैसे फीचर दिए गए हैं जिनमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, रियर वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जर शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए दोनों एमपीवी कार में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), कैमरे के साथ रियर पार्किंग सेंसर, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

ट्राइबर और ग्रेवाइट में एक जैसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

पैरामीटर स्पेसिफिकेशन इंजन 1-लीटर 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम ट्रांसमिशन चॉइस 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* सर्टिफाइड माइलेज 19.3 किमी/लीटर (एमटी), 19.6 किमी/लीटर (एएमटी)

एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

कीमत

निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.93 लाख रुपये के बीच है, जबकि रेनो ट्राइबर की प्राइस 5.76 लाख रुपये से शुरू होकर 8.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। ट्राइबर कार में एएमटी का ऑप्शन केवल टॉप वेरिएंट के साथ दिया गया है। जबकि, ग्रेवाइट कार में एएमटी ऑप्शन मिड-वेरिएंट के साथ भी मिलता है। यहां देखें निसान ग्रेवाइट की लॉन्च रिपोर्ट।

कारदेखो का क्या है कहना

निसान ग्रेवाइट और रेनो ट्राइबर में एक जैसे इंजन ऑप्शन और फीचर लिस्ट दी गई है जिससे यह एक फैमिली के लिए प्रेक्टिकल चॉइस साबित होती है। ग्रेवाइट गाड़ी में बोल्ड ग्रिल, कॉन्ट्रास्ट बंपर एक्सेंट और अलग इंटीरियर थीम दी गई है, जबकि ट्राइबर कार क्लीन और जानी पहचानी डिजाइन के साथ आती है और इसकी शुरूआती कीमत भी कम है।

यदि आप गाड़ी में एएमटी ऑप्शन के साथ फ्रेश लुक चाहते हैं तो ग्रेवाइट को चुनना बेहतर ऑप्शन होगा। हालांकि, अगर आपके लिए ब्रांड की पहचान ज्यादा मायने रखती है, तो ट्राइबर अभी भी एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है।

ये दोनों एमपीवी कार कॉम्पैक्ट साइज़ में ज्यादा देने का वादा करती हैं। अगर आप 10 लाख रुपये से कम बजट वाली कोई बड़ी कार की तलाश कर रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी भी एक को चुन सकते हैं। आप इनमें से कौनसी एमपीवी कार को चुनना पसंद करेंगे? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं।