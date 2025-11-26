2025 टाटा सिएरा vs हुंडई क्रेटा vs किआ सेल्टोस vs मारुति विक्टोरिस vs होंडा एलिवेट vs स्कोडा कुशाक vs टोयोटा हाइराइडर vs फोक्सवैगन टाइगन vs एमजी एस्टर : साइज कंपेरिजन
टाटा सिएरा कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे यूनीक दिखने वाली एसयूवी कार है! क्या यह अपने मुकाबले में मौजूद गाड़ियों से बड़ी है? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
टाटा सिएरा 2025 में भारतीय बाजार में लॉन्च हुई सबसे रोमांचक एसयूवी कारों में से एक है। यह गाड़ी ना सिर्फ आइकॉनिक नेमप्लेट को फिर से जिंदा करती है, बल्कि कॉम्पिटिटिव कीमत पर एक प्रीमियम ऑप्शन के तौर पर भी अपनी जगह बनाती है। 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती प्राइस के साथ सिएरा आकर्षक पैकेज साबित होती है।
दिलचस्प बात यह है कि टाटा ने सिएरा का साइज ऐसा रखा है जो कि हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी ट्रेडिशनल सी-सेगमेंट एसयूवी कारों से कहीं ज्यादा हैं, जिससे यह उस बड़ी कैटेगरी के करीब आ गई है जिसमें टाटा हैरियर, एमजी हेक्टर और महिंद्रा एक्सयूवी700 जैसी कारें मौजूद हैं। यह साइज एडवांटेज सिएरा की सबसे बड़ी खासियतों में से एक हो सकता है, खासकर तब जब ग्राहक रोड प्रेजेंस और केबिन स्पेस को अधिक महत्व दे रहे हैं।
यहां हमनें 2025 टाटा सिएरा का साइज कंपेरिजन मुकाबले में मौजूद कारों से किया है तो चलिए इस पर नजर डालते हैं आगे :-
साइज कंपेरिजन
|
साइज
|
टाटा सिएरा
|
हुंडई क्रेटा
|
किआ सेल्टोस
|
होंडा एलिवेट
|
मारुति सुजुकी विक्टोरिस
|
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर
|
स्कोडा कुशाक/ फोक्सवैगन टाइगन
|
एमजी एस्टर
|
कीमत
|
11.49 लाख रुपये
|
10.73 लाख रुपये
|
10.79 लाख रुपये
|
11 लाख रुपये
|
10.5 लाख रुपये
|
10.77 लाख रुपये/ 10.95 लाख रुपये
|
10.61 लाख रुपये/ 11.39 लाख रुपये
|
9.65 लाख रुपये
|
लंबाई
|
4340 मिलीमीटर
|
4330 मिलीमीटर
|
4365 मिलीमीटर
|
4312 मिलीमीटर
|
4360 मिलीमीटर
|
4345 मिलीमीटर / 4365 मिलीमीटर
|
4225 मिलीमीटर / 4221 मिलीमीटर
|
4323 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1841 मिलीमीटर
|
1790 मिलीमीटर
|
1800 मिलीमीटर
|
1790 मिलीमीटर
|
1795 मिलीमीटर
|
1795 मिलीमीटर
|
1760 मिलीमीटर
|
1809 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1715 मिलीमीटर
|
1635 मिलीमीटर
|
1645 मिलीमीटर
|
1650 मिलीमीटर
|
1655 मिलीमीटर
|
1645 मिलीमीटर
|
1612 मिलीमीटर
|
1650 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2730 मिलीमीटर
|
2610 मिलीमीटर
|
2610 मिलीमीटर
|
2650 मिलीमीटर
|
2600 मिलीमीटर
|
2600 मिलीमीटर
|
2651 मिलीमीटर
|
2585 मिलीमीटर
|
बूटस्पेस
|
622 लीटर
|
433 लीटर
|
433 लीटर
|
458 लीटर
|
446 लीटर
|
373 लीटर
|
385 लीटर
|
488 लीटर
- टाटा सिएरा एसयूवी क्रेटा, एलिवेट, ग्रैंड विटारा, कुशाक, टाइगन और एस्टर से ज्यादा लंबी कार है। हालांकि, किआ सेल्टोस, विक्टोरिस और हाइराइडर जैसी एसयूवी कारों की लंबाई इससे ज्यादा है। कुल मिलाकर, सिएरा सेगमेंट की सबसे लंबी कार नहीं है।
-
2025 टाटा सिएरा सेगमेंट की सबसे ज्यादा चौड़ी एसयूवी कार है और वो भी अच्छे मार्जिन के साथ। फिर, एमजी एस्टर की चौड़ाई दूसरी सबसे ज्यादा है।
-
नई टाटा सिएरा सेगमेंट की सबसे ऊंची कार भी है और इसका अपराइट स्टेंस इसकी ऊंचाई को और भी बढ़ाता है। अतिरिक्त ऊंचाई के कारण इसमें केबिन के अंदर ज्यादा हेडरूम स्पेस भी मिल सकेगी।
-
सिएरा के व्हीलबेस का साइज भी सेगमेंट में सबसे ज्यादा है और यह अतिरिक्त स्पेस इसमें केबिन के अंदर भी देखने को मिलती है।
क्या आप जानना चाहते हैं कि सिएरा की पीछे वाली सीट कितनी स्पेशियस है? इसके बारे में यहां पढ़ें .
-
इस सेगमेंट की ज्यादातर एसयूवी कारों में 400 से 500 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जबकि टाटा सिएरा कार में 622 लीटर की बूट स्पेस दी गई है।
-
कुल मिलाकर, साइज और केबिन स्पेस के मामले में नई टाटा सिएरा एक सेगमेंट से ऊपर वाली कार लगती है।
कीमत और डिलीवरी टाइमलाइन
नई टाटा सिएरा कार की कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसकी डिलीवरी 16 जनवरी 2026 से शुरू होगी।
यदि आप टाटा सिएरा को पसंद करते हैं तो इस एसयूवी कार को इस तरह से बुक करवा सकते हैं।
2025 टाटा सिएरा के इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर से जुड़ी जानकारी के लिए यहां देखें हमारी लॉन्च स्टोरी।