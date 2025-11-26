सभी
    2025 टाटा सिएरा vs हुंडई क्रेटा vs किआ सेल्टोस vs मारुति विक्टोरिस vs होंडा एलिवेट vs स्कोडा कुशाक vs टोयोटा हाइराइडर vs फोक्सवैगन टाइगन vs एमजी एस्टर : साइज कंपेरिजन

    प्रकाशित: नवंबर 27, 2025 04:38 pm । स्तुति

    69 Views
    टाटा सिएरा कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे यूनीक दिखने वाली एसयूवी कार है! क्या यह अपने मुकाबले में मौजूद गाड़ियों से बड़ी है? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

    Tata Sierra Dimensions Compared

    टाटा सिएरा 2025 में भारतीय बाजार में लॉन्च हुई सबसे रोमांचक एसयूवी कारों में से एक है। यह गाड़ी ना सिर्फ आइकॉनिक नेमप्लेट को फिर से जिंदा करती है, बल्कि कॉम्पिटिटिव कीमत पर एक प्रीमियम ऑप्शन के तौर पर भी अपनी जगह बनाती है। 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) शुरूआती प्राइस के साथ सिएरा आकर्षक पैकेज साबित होती है।

    दिलचस्प बात यह है कि टाटा ने सिएरा का साइज ऐसा रखा है जो कि हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसी ट्रेडिशनल सी-सेगमेंट एसयूवी कारों से कहीं ज्यादा हैं, जिससे यह उस बड़ी कैटेगरी के करीब आ गई है जिसमें टाटा हैरियर, एमजी हेक्टर और महिंद्रा एक्सयूवी700 जैसी कारें मौजूद हैं। यह साइज एडवांटेज सिएरा की सबसे बड़ी खासियतों में से एक हो सकता है, खासकर तब जब ग्राहक रोड प्रेजेंस और केबिन स्पेस को अधिक महत्व दे रहे हैं।

    यहां हमनें 2025 टाटा सिएरा का साइज कंपेरिजन मुकाबले में मौजूद कारों से किया है तो चलिए इस पर नजर डालते हैं आगे :- 

    साइज कंपेरिजन

    साइज  

    टाटा सिएरा

    हुंडई क्रेटा

    किआ सेल्टोस

    होंडा एलिवेट

    मारुति सुजुकी विक्टोरिस

    मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर 

    स्कोडा कुशाक/ फोक्सवैगन टाइगन 

    एमजी एस्टर

    कीमत 

    11.49 लाख रुपये

    10.73 लाख रुपये

    10.79 लाख रुपये

    11 लाख रुपये

    10.5 लाख रुपये

    10.77 लाख रुपये/ 10.95 लाख रुपये

    10.61 लाख रुपये/ 11.39 लाख रुपये

    9.65 लाख रुपये

    लंबाई

    4340 मिलीमीटर 

    4330 मिलीमीटर  

    4365 मिलीमीटर  

    4312 मिलीमीटर 

    4360 मिलीमीटर 

    4345 मिलीमीटर  / 4365 मिलीमीटर  

    4225 मिलीमीटर / 4221 मिलीमीटर 

    4323 मिलीमीटर 

    चौड़ाई 

    1841 मिलीमीटर 

    1790 मिलीमीटर  

    1800 मिलीमीटर 

    1790 मिलीमीटर 

    1795 मिलीमीटर 

    1795 मिलीमीटर  

    1760 मिलीमीटर 

    1809 मिलीमीटर 

    ऊंचाई

    1715 मिलीमीटर  

    1635 मिलीमीटर  

    1645 मिलीमीटर  

    1650 मिलीमीटर  

    1655 मिलीमीटर   

    1645 मिलीमीटर 

    1612 मिलीमीटर 

    1650 मिलीमीटर  

    व्हीलबेस  

    2730 मिलीमीटर 

    2610 मिलीमीटर 

    2610 मिलीमीटर 

    2650 मिलीमीटर 

    2600 मिलीमीटर 

    2600 मिलीमीटर 

    2651 मिलीमीटर  

    2585 मिलीमीटर 

    बूटस्पेस

    622 लीटर 

    433 लीटर

    433 लीटर

    458 लीटर 

    446 लीटर

    373 लीटर

    385 लीटर

    488 लीटर

    Tata Sierra

    • 2025 टाटा सिएरा सेगमेंट की सबसे ज्यादा चौड़ी एसयूवी कार है और वो भी अच्छे मार्जिन के साथ। फिर, एमजी एस्टर की चौड़ाई दूसरी सबसे ज्यादा है।

    • नई टाटा सिएरा सेगमेंट की सबसे ऊंची कार भी है और इसका अपराइट स्टेंस इसकी ऊंचाई को और भी बढ़ाता है। अतिरिक्त ऊंचाई के कारण इसमें केबिन के अंदर ज्यादा हेडरूम स्पेस भी मिल सकेगी।  

    • सिएरा के व्हीलबेस का साइज भी सेगमेंट में सबसे ज्यादा है और यह अतिरिक्त स्पेस इसमें केबिन के अंदर भी देखने को मिलती है। 

    Tata Sierra

    क्या आप जानना चाहते हैं कि सिएरा की पीछे वाली सीट कितनी स्पेशियस है? इसके बारे में यहां पढ़ें .

    • इस सेगमेंट की ज्यादातर एसयूवी कारों में 400 से 500 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जबकि टाटा सिएरा कार में 622 लीटर की बूट स्पेस दी गई है। 

    Tata Sierra

    • कुल मिलाकर, साइज और केबिन स्पेस के मामले में नई टाटा सिएरा एक सेगमेंट से ऊपर वाली कार लगती है। 

    कीमत और डिलीवरी टाइमलाइन 

    नई टाटा सिएरा कार की कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसकी डिलीवरी 16 जनवरी 2026 से शुरू होगी।  

    Tata Sierra

    यदि आप टाटा सिएरा को पसंद करते हैं तो इस एसयूवी कार को इस तरह से बुक करवा सकते हैं।

    2025 टाटा सिएरा के इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर से जुड़ी जानकारी के लिए यहां देखें हमारी लॉन्च स्टोरी। 

    1 कमेंट
    1
    R
    r ramanan
    Nov 26, 2025, 5:57:07 PM

    TATA MONOGRAM SHOULD BE MORE BOLD AND APPEALING

