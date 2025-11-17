2025 टाटा सिएरा एसयूवी कितनी स्पेशियस है? वीडियो में देखें इसका रिव्यू

संशोधित: नवंबर 17, 2025 06:15 pm | स्तुति

क्या इसमें दो लंबे पैसेंजर पास में आराम से पीठ सटाकर बैठ सकते हैं? हमारी नई इंस्टाग्राम रील में आपके लिए इन सभी सवालों के जवाब हैं..

अब तक आप 2025 टाटा सिएरा प्रोडक्शन वर्जन के शोकेस होने की स्टोरी देख चुके होंगे। 1991 में ओरिजिनल मॉडल की लॉन्चिंग के 30 साल से भी ज्यादा समय के बाद टाटा सिएरा नेमप्लेट ने अब फिर से वापसी कर ली है। हमें नई टाटा सिएरा का 360 डिग्री व्यू पूरी तरह से देखने को मिल चुका है, ऐसे में हमनें इसके फ्रंट और रियर साइड की सीटिंग स्पेस और कंफर्ट का भी टेस्ट किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी इंस्टाग्राम रील देखें :-

टेस्ट डेमो

आगे वाली सीट पर हमारे अपने 5 फुट 7 इंच लंबे नबील खान बैठे थे और यह सीट उनकी ड्राइविंग पोजिशन पर सेट थी। सिएरा कार में समान लंबाई वाले व्यक्ति को पर्याप्त हेडरूम स्पेस मिलता है और इसमें तीन लेवल की मेमोरी फंक्शन और वेंटिलेशन वाली पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी दी गई है। इसके अलावा इसमें बेहतर अंडरथाई सपोर्ट के लिए आगे वाली सीटों के बेस को एडजस्ट भी किया जा सकता है।

फ्रंट सीट पर सेट उसी ड्राइविंग पोजिशन के साथ हम यह भी जान पाए कि टाटा की नई एसयूवी कार के पीछे की साइड कितनी स्पेशियस है। इस टेस्ट के लिए हमने सबसे पहले 5 फुट 8 इंच लंबे अंश कपूर को पीछे बिठाया, जहां उनको पर्याप्त हेडरूम और नीरूम स्पेस मिल सकी। इसके बाद 6 फुट लंबे उनके सहकर्मी पीछे वाली सीट पर बैठे और हमनें पाया कि एसयूवी की रूफ में लगे बड़े पैनोरमिक सनरूफ के बावजूद उन्हें ठीकठाक लेगरूम और फुटरूम स्पेस के साथ-साथ पर्याप्त हेडरूम स्पेस मिल सकी।

पैनोरमिक सनरूफ 1990 के दशक की ओरिजिनल सिएरा की तुलना में नई सिएरा के डिजाइन में हुए बड़े बदलावों का एक अहम हिस्सा है, जबकि इसमें फर्स्ट जनरेशन वर्जन वाले कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट भी मौजूद हैं। अगर आप अपने लिए नई सिएरा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस एसयूवी कार की कलर ऑप्शन स्टोरी आपको वह कलर चुनने में मदद करेगी जो आपको लगता है कि आपके व्यक्तित्व और पसंद के साथ सबसे ज्यादा मेल खाती है।

फिर हमने मीडियम साइज के तीन वयस्क पैसेंजर को पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए कहा और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पर्याप्त शोल्डर रूम होने के कारण वह आराम से बैठ सके। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नई टाटा सिएरा में पीछे बैठने वाले सभी लोगों के लिए तीन अलग-अलग एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3-पॉइंट सीटबेल्ट की सुविधा दी गई है। इस एसयूवी कार में दूसरी रो पर बैठने वाले पैसेंजर के लिए कपहोल्डर्स के साथ एक फोल्ड-आउट आर्मरेस्ट भी दिया गया है। अगर आप को-ड्राइवर के पीछे बैठते हैं तो ज्यादा लेगरूम के लिए इसमें मैनुअल बॉस मोड फंक्शन भी दिया गया है।

यदि आपको इस रील में इसके केबिन की पूरी झलक नहीं दिखाई दी तो आप इस एसयूवी कार के इंटीरियर की तस्वीरें यहां देख सकते हैं। ज्यादा डिटेल लुक के लिए यहां देखें नई टाटा सिएरा के एक्सटीरियर और इंटीरियर की तस्वीरें।

फीचर और सेफ्टी

नई टाटा सिएरा गाड़ी में मेमोरी फंक्शन के साथ पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पैनोरमिक सनरूफ के अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस फोन चार्जर और तीन-डिस्प्ले सेटअप (ड्राइवर डिस्प्ले, सेंट्रल इंफोटेनमेंट यूनिट और को-ड्राइवर एंटरटेनमेंट यूनिट के लिए) दिए गए हैं। इसमें पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, रियर एसी वेंट के साथ डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग फीचर भी दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिए गए हैं। 2025 टाटा सिएरा की भारत एनकैप क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग फिलहाल सामने नहीं आई है। सेफ्टी को लेकर टाटा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम इस नई एसयूवी से 4 या 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग की उम्मीद कर सकते हैं।

इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

नई टाटा सिएरा कार में पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। इस गाड़ी में नेक्सन और कर्व वाला डीजल इंजन ऑप्शन मिलेगा। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 1.5-लीटर डीजल इंजन पावर 170 पीएस 118 पीएस टॉर्क 280 एनएम 260 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

सिएरा गाड़ी केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) कॉन्फिगरेशन में आएगी। इसमें नया टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो जल्द लॉन्च होने वाली टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल एसयूवी कार में भी मिलेगा।

हालांकि, टाटा ने फिलहाल सिएरा के इंटरनल कंबशन (आईसीई) वर्जन से ही पर्दा उठाया है। इस एसयूवी कार का इलेक्ट्रिक वर्जन भी पेश किया जाएगा, जिसे नए टीजर में अपने प्रोडक्शन रेडी अवतार में देखा जा चुका है।

संभावित कीमत और मुकाबला

सेकंड जनरेशन टाटा सिएरा को 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। इस गाड़ी की कीमत 11 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच रखी जा सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन जैसी कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से रहेगा।

यदि आप नई सिएरा को बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको टाटा की नजदीकी डीलरशिप पर जाने की सलाह देंगे क्योंकि इसकी अनऑफिशियल बुकिंग फिलहाल जारी है।