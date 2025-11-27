सभी
    टाटा सिएरा बेस मॉडल vs टॉप मॉडल: फीचर कंपेरिजन

    प्रकाशित: नवंबर 27, 2025 07:37 pm । सोनू

    59 Views
    बेस मॉडल से आपको कई फंक्शनल फीचर मिलते हैं, लेकिन सिएरा के टॉप मॉडल में कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए गए हैं

    Tata Sierra

    नई टाटा सिएरा एसयूवी कार सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर और शानदार डिजाइन वाली गाड़ी है, जो हर तरह के ग्राहकों के हिसाब से कई वेरिएंट में आती है। बेस मॉडल स्मार्ट प्लस और टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड प्लस इस एसयूवी कार के शुरुआती और आखिरी वेरिएंट्स हैं, जो एक ही एसयूवी कार के बिलकुल अलग-अलग अनुभव देते हैं। 

    जहां स्मार्ट प्लस में बजट का ध्यान रखते हुए सभी जरूरी चीजें दी गई है, वहीं अकंप्लिश्ड प्लस को सेगमेंट फर्स्ट टेक्नोलॉजी, शानदार कंफर्ट फीचर और एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह से प्रीमियम कार बनाया गया है। बेस मॉडल और टॉप मॉडल के फीचर में क्या अंतर है, इसके बारे में हम नीचे विस्तार से जानेंगे:

    टाटा सिएरा बेस vs टॉप मॉडल: फीचर कंपेरिजन

    बेस मॉडल स्मार्ट प्लस की अपनी कुछ खूबियां और खामियां हैं। यह उन लोगों के लिए है जो सीमित बजट में अच्छी रोड प्रजेंस और सिएरा के आईकॉनिक नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण समझौते करने पड़ते हैं। पहली चीज ये कि इसका डैशबोर्ड खाली लगता है क्योंकि इसमें ड्राइवर के लिए 4-इंच डिजिटल यूनिट को छोड़कर कोई स्क्रीन नहीं दी गई है।

    Tata Sierra

    दूसरी इसमें कुछ ऐसे काम के फीचर मिलते हैं जिनकी आप बेस वेरिएंट में उम्मीद भी नहीं कर सकते। बेसिक फीचर में सभी पावर विंडो, ऊपर-नीचे और आगे-पीछे एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील, स्टोरेज के साथ आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, पीछे एसी वेंट्स, एक्सटेंडेबल सन वाइजर, मैनुअल आईआरवीएम ऑटो एसी, और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम शामिल है। लेकिन पीछे विंडो सनशेड, कई चार्जिंग पोर्ट (टाइप-ए और सी), और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री जैसे ऐसे फीचर हैं जो आमतौर पर बेस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं।

    Tata Sierra

    एक और अच्छी बात ये है कि इसमें बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स माउंट, पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, और कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर मिलते हैं। प्रीमियम फीचर की बात करें तो इसमें आपको ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। यहां सबसे बड़ी कमी ये है कि आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है।

    Tata Sierra

    अगर आप बेस मॉडल के बजाए टॉप मॉडल की फीचर लिस्ट देखें तो ये काफी लंबी है। सबसे पहली चीज, इसमें आपको एक या दो नहीं बल्कि तीन स्क्रीन मिलती है। तीसरी स्क्रीन आर्केड एप सूट है, इसलिए आप इसमें कई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और यहां तक कि शो भी देख सकते हैं।

    Tata Sierra

    अन्य फीचर में मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, मैनुअल बोस मोड, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, अमेजन एलेक्सा कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है।

    Tata Sierra

    यह अपग्रेड केवल फीचर में ही नहीं, बल्कि अंदर के मेटेरियल में भी है, जिनमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एक ड्यूल-टोन थीम और अन्य सॉफ्ट-टच टचपॉइंट शामिल है। सिएरा टॉप मॉडल के केबिन को नजदीक से देखने के लिए यह खबर देखें

    सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडीएएस (ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम), और आगे पार्किंग सेंसर मिलता है। एडीएएस फीचर में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट और ट्रैफिक साइन रिकग्निशन जैसे फंक्शन शामिल हैं।

    Tata Sierra

    इसके अलावा कोहरे में बेहतर विजिबिलिटी के लिए पीछे फॉग लैंप्स दिए गए हैं, टॉप मॉडल में कूल वेलकम और गुडबाय लाइटिंग एमिलमेंट्स भी दी गई है।

    इंजन: बेस vs टॉप मॉडल

    बेस वेरिएंट केवल 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ आता है, और दोनों इंजन के साथ केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। नया और पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऊपर वाले वेरिएंट्स में मिलता है, और यह विकल्प एडवेंचर प्लस वेरिएंट से मिलना शुरू होता है।

    Tata Sierra

    सबसे टॉप वेरिएंट अकंप्लिश्ड प्लस में डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमैटिक और टर्बो-पेट्रोल ऑटोमैटिक पावरट्रेन विकल्प दिए गए हैं।

    Tata Sierra

    यहां देखिए इन इंजन के स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 

    1.5-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)

    1.5-लीटर डीजल इंजन

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर

    106 पीएस

    160 पीएस

    118 पीएस

    टॉर्क

    145 एनएम

    255 एनएम

    260 एनएम (एमटी), 280 एनएम (एटी)

    टाटा सिएरा के वेरिएंट अनुसार इंजन यहां देखिए।

    क्या आपको बेस मॉडल लेना चाहिए?

    टाटा सिएरा बेस मॉडल उन लोगों के लिए सही है जो सीमित बजट में सिएरा कार के मालिक बनना चाहते हैं। इसमें कुछ फंक्शनल फीचर हैं, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर, और रिवर्स पार्किंग कैमरा के लिए अलग से पैसे खर्च करने होंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि सबको पता चले कि आप बेस मॉडल चला रहे हैं, तो फिर आपको कुछ व्हील कवर भी खरीदने पड़ेंगे।

    Tata Sierra

    अगर आप बेस मॉडल स्मार्ट प्लस लेने की सोच रहे हैं तो याद रखें कि आपको एसेसरीज के लिए अलग से 50,000 रुपये से 90,000 रुपये खर्च करने होंगे। बेस वेरिएंट से ऊपर वाले प्योर वेरिएंट की कीमत का अभी खुलासा नहीं हुआ है, जो अच्छी कीमत पर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका बजट कम है तो 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर आप सिएरा के बेस मॉडल को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

    सिएरा की पूरी प्राइस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, जिसका खुलासा दिसंबर के पहले सप्ताह में होगा। अन्य डिटेल्स के लिए टाटा सिएरा कार की लॉन्च स्टोरी पढ़ें, जिसमें हमने वह सब कुछ बताया है जो आपको जानना चाहिए।

    नोट: ऊपर दी गई सभी फोटो टॉप अकंप्लिश्ड प्लस वेरिएंट की है।

    यह भी देखें: टाटा सिएरा ऑन रोड प्राइस

