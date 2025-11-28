सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2025 टाटा सिएरा के टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    संशोधित: नवंबर 28, 2025 07:03 pm | स्तुति

    26 Views
    • Write a कमेंट

    नई टाटा सिएरा के अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस वेरिएंट में एडवांस टेक्नोलॉजी और कई शानदार कंफर्ट फीचर दिए गए हैं  

    Tata Sierra

    टाटा सिएरा ने भारतीय बाजार में मॉडर्न अवतार में फिर से वापसी कर ली है। इस गाड़ी की शुरूआती कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस एसयूवी कार की पूरी कीमत दिसंबर के पहले हफ्ते में साझा की जाएगी और इसकी बुकिंग के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 

    नई टाटा सिएरा कार सात वेरिएंट : स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस में उपलब्ध है। इन सभी वेरिएंट में अलग-अलग इंजन ऑप्शन और वेरिएंट स्पेसिफिक फीचर दिए गए हैं। 2025 टाटा सिएरा के टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस में क्या कुछ मिलता है खास, चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

    2025 टाटा सिएरा अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस : डिजाइन

    टाटा सिएरा का टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस काफी मॉडर्न और प्रीमियम नजर आता है। इसमें आगे और पीछे की तरफ एलईडी डीआरएल्स के साथ फुल एलईडी लाइटिंग सेटअप और एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट में बड़े 19-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि अकंपलिश्ड वेरिएंट के नेचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वर्जन में 17-इंच अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं।

    Tata Sierra

    जबकि, अकंपलिश्ड प्लस वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर, वेलकम और गुडबाय एनिमेशन और बाई-एलईडी बूस्टर हेडलैंप दिया गया है। हालांकि, टर्न इंडिकेटर और एनिमेशन रात में कार के विजुअल एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाते हैं, लेकिन असल में यह एक फंक्शनल फीचर है जो रियर फॉग लैंप के साथ मिलकर रात में विजिबिलिटी को बेहतर बनाता है। 

    Tata Sierra

    इन दोनों वेरिएंट में सिएरा के साथ मिल रहे सभी कलर ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    2025 टाटा सिएरा अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस : इंटीरियर

    टाटा सिएरा के केबिन में एंटर करने पर शानदार एक्सपीरिएंस मिलता है। यहां देखें इस एसयूवी कार के एडवेंचर वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास। लेकिन, सही डील पाने के लिए अकंपलिश्ड वेरिएंट को चुनना ज्यादा बेहतर होगा। 

    इस गाड़ी के केबिन में डुअल-टोन कलर थीम के साथ डैशबोर्ड पर लेदरेट और फुल लेदरेट सीटें दी गई है। गियर शिफ्टर और स्टीयरिंग व्हील पर लेदरेट इसमें एडवेंचर वेरिएंट से ही मिलता है। रात में गाड़ी के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने के लिए अकंपलिश्ड वेरिएंट में डैशबोर्ड से सेंटर कंसोल तक एम्बिएंट लाइटिंग ट्रीटमेंट दिया गया है। इसमें यूनीक ट्रिपल स्क्रीन सेटअप केवल अकंपलिश्ड प्लस वेरिएंट में दिया गया है। 

    Tata Sierra

    कंफर्ट के लिए इसमें बैकरेस्ट के लिए 2-स्टेज रिक्लाइन के साथ फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट, अंडरथाई एक्सटेंशन (फ्रंट सीट), और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट लोअर वेरिएंट से ही दिया जा रहा है। 

    Tata Sierra

    2025 टाटा सिएरा अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस : फीचर 

    सिएरा ने इस सेगमेंट के लिए फीचर्स के मामले में जो कुछ भी मुमकिन है वह सभी इसमें दिया है, और यह इन वेरिएंट्स में सच में दिखने लगा है।

    Tata Sierra

    इस गाड़ी में ऑगमेंटेड रिएलिटी के साथ हेड्स-अप डिस्प्ले, डॉल्बी एटमॉस और सेंट्रल साउंडबार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर और पडल लैंप जैसे फीचर अकंपलिश्ड वेरिएंट से दिए गए हैं। जबकि, अकंपलिश्ड प्लस वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी और वेलकम फंक्शन, जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट, दो 65वाट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट (पीछे), एक्यूआई डिस्प्ले के साथ एयर प्यूरीफायर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है।

    Tata Sierra

    पैसेंजर के लिए दी गई तीसरी स्क्रीन की बात करें तो अकंपलिश्ड प्लस वेरिएंट में आर्केड ऐप सूट भी दिया गया है, जिससे आप अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पसंदीदा शो को देख सकते हैं या फिर गेम भी खेल सकते हैं। 

    Tata Sierra

    अलर्ट : तीसरी स्क्रीन पर प्राइवेसी फिल्म नहीं है और इसे ड्राइवर देख सकता है जो बहुत आसानी से एक सेफ्टी से जुड़ी समस्या बन सकती है। 

    यहां देखें हमारी टाटा सिएरा बेस vs टॉप स्टोरी जिससे आप जान पाएंगे कि अकंपलिश्ड वेरिएंट में कंफर्ट के मामले में क्या कुछ खास मिलता है।  

    2025 टाटा सिएरा अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस : सेफ्टी फीचर 

    टाटा सिएरा एसयूवी में अकंपलिश्ड वेरिएंट से 13 लेवल-2 एडीएएस (ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम) फीचर्स मिलते हैं जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, और पैदल चलने वालों, साइकिल चलाने वालों और कारों के लिए ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल हैं।

    Tata Sierra

    अकंपलिश्ड प्लस वेरिएंट में 9 अतिरिक्त एडीएएस फीचर दिए गए हैं जिसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर व्यू, डोर ओपन अलर्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, और ट्रैफिक साइन के साथ सिंक किया गया इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट शामिल हैं। 

    इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में ऑटो डिमिंग आईआरवीएम और एसओएस कॉलिंग फंक्शन भी दिया गया है। 

    2025 टाटा सिएरा अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस : इंजन ऑप्शन 

    नई टाटा सिएरा के अकंपलिश्ड वेरिएंट में तीनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि अकंपलिश्ड प्लस वेरिएंट में केवल डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन की चॉइस मिलती है। 

    अकंपलिश्ड वेरिएंट में दिए गए इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन इस प्रकार हैं :- एनए पेट्रोल + 6-स्पीड एमटी, डीजल + 6-स्पीड एमटी या 6-स्पीड एटी, और टर्बो-पेट्रोल + 6-स्पीड एटी।

    अकंपलिश्ड प्लस वेरिएंट में दिए गए इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन इस प्रकार हैं : डीजल + 6-स्पीड एमटी या 6-स्पीड एटी, और टर्बो-पेट्रोल + 6-स्पीड एटी। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

    टाटा सिएरा स्पेसिफिकेशन

    इंजन 

    1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल (नया)

    1.5-लीटर डीजल 

    आउटपुट

    106पीएस / 145एनएम

    160पीएस / 255एनएम

    118पीएस / 260एनएम (एमटी) और 280एनएम (एटी)

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    ड्राइव टाइप 

    फ्रंट-व्हील-ड्राइव 

    Tata Sierra

    2025 टाटा सिएरा के साथ फिलहाल ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन उपलब्ध नहीं है, लेकिन टाटा ने यह जरूर कंफर्म कर दिया है कि इसमें भविष्य में एडब्लूडी ऑप्शन शामिल किया जाएगा। इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन भी पेश किया जाएगा जिसकी जानकारी आप इस नए टीजर में देख सकते हैं।

    2025 टाटा सिएरा अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस : संभावित कीमत  

    यह देखते हुए कि टाटा सिएरा इस सेगमेंट में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा फीचर लोडेड कार है, हमें हैरानी नहीं होगी अगर यह सबसे महंगी भी हो। इसके अकंपलिश्ड वेरिएंट की कीमत पावरट्रेन अनुसार 17.5 लाख रुपये से 19 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है, जबकि अकंपलिश्ड प्लस ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस 20 लाख रुपये से ज्यादा हो सकती है। 

    Tata Sierra

    प्राइस से जुड़ी जानकारी दिसंबर के पहले हफ्ते में साझा की जाएगी, नए अपडेट के लिए कारदेखो से जुड़े रहें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप नई सिएरा का कौनसा वेरिएंट चुनना पसंद करेंगे। 

     

    was this article helpful ?

    टाटा सिएरा पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2025 टाटा सिएरा के टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड और अकंपलिश्ड प्लस में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है