2026 एमजी टॉमहॉक EV vs एमजी टॉमहॉक PHEV कंपेरिजन: कौनसी SUV कार खरीदें?

2.2K Views

Published On अगस्त 29, 2026 14:44 ist

Aug 29, 2026 14:44 IST

last updated on Aug 29, 2026 14:44 IST

Aug 29, 2026 14:44 IST

published on Aug 29, 2026 14:44 IST

Write a कमेंट

JSW MG Motor India न्यू एनर्जी व्हीकल सेगमेंट में लीडर बनना चाहता है। हाल ही कंपनी ने दो नई कारें पेश की हैं जिन्हें Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV नाम दिया गया है। यह दोनों SUV कार एक जैसे ADAPT प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, लेकिन इन दोनों कारों की अपनी अलग-अलग खूबियां हैं। यहां हमनें इन दोनों गाड़ियों का कंपेरिजन किया है, जिससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिल सकेगी। तो, चलिए डालते हैं इस पर एक नजर :-

कीमत

मॉडल MG Hector Tomahawk EV MG Hector Tomahawk PHEV कीमत (BaaS के साथ) 13.99 लाख रुपये + 4.9 रुपये प्रति किमी से 17.49 लाख रुपये + 4.9 रुपये प्रति किमी 21.79 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किमी से 23.89 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किमी कीमत (BaaS के बिना) 19.50 लाख रुपये से 23.50 लाख रुपये 25.70 लाख रुपये से 27.80 लाख रुपये

सभी कीमतें इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।

कीमत के मामले में MG Hector Tomahawk EV एक ज्यादा आकर्षक विकल्प है। MG ने दोनों मॉडल्स के लिए दो तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पेश की है: एक बैटरी के साथ (बिना BaaS) और दूसरी बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) के साथ। Hector Tomahawk EV की कीमत PHEV से 6.2 लाख रुपये कम है। जबकि, बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम (Battery-as-a-service के साथ) की बात करें तो यह कीमत बढ़ कर 7.8 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। चूंकि, इस इलेक्ट्रिक कार में बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, ऐसे में इसकी रनिंग कॉस्ट भी 1.7 रुपये प्रति किलोमीटर ज्यादा है।

इन दोनों SUVs की बुकिंग ऑथोराइज़्ड डीलरशिप नेटवर्क और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी।

डाइमेंशन

पैरामीटर एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी एमजी हेक्टर टोमाहॉक PHEV अंतर लंबाई 4745 मिमी 4745 मिमी कोई अंतर नहीं चौड़ाई 1850 मिमी 1850 मिमी कोई अंतर नहीं ऊंचाई 1770 मिमी 1770 मिमी कोई अंतर नहीं व्हीलबेस 2810 मिमी 2810 मिमी कोई अंतर नहीं बूट स्पेस* 192 लीटर (7-सीटर) / 610 लीटर (5-सीटर) 192 लीटर कोई अंतर नहीं

*सभी रो उठी होने पर

साइज के मामले में दोनों SUVs एक जैसी हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस का साइज बिलकुल बराबर है।

यहां तक कि इनमें बूट स्पेस भी एक जैसी मिलती है। PHEV मॉडल में 7-सीटर कॉन्फिगरेशन स्टैंडर्ड मिलता है, जिसमें तीसरी रो मौजूद की वजह से बूट स्पेस 192 लीटर तक सीमित हो जाता है। यह बड़ी फैमिली के लिए तो ठीक है, लेकिन सामान रखने के लिए इसमें ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाती। जबकि, Hector Tomahawk EV ग्राहकों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यह 7-सीटर के अलावा ऑप्शनल 5-सीटर लेआउट में भी उपलब्ध है। 5-सीटर वेरिएंट में तीसरी रो हटा दी जाती है, जिससे 610 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिन्हें ज्यादा सीटों की बजाए लगेज स्पेस की ज्यादा जरूरत रहती है।

कलर ऑप्शन

एमजी हेक्टर टोमहॉक ईवी एमजी हेक्टर टोमाहॉक PHEV पर्ल व्हाइट पर्ल व्हाइट ऑरोरा सिल्वर ऑरोरा सिल्वर स्टारी ब्लैक स्टारी ब्लैक सेलाडॉन ब्लू^ सेलाडॉन ब्लू^ शैडो गोल्ड शैडो गोल्ड खाकी ग्रीन^ टर्क्वाइज़ ग्रीन^

^ऑप्शनल डुअल-टोन पेंट स्कीम के साथ उपलब्ध

MG ने दोनों SUVs को एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देने के लिए लगभग एक जैसे कलर ऑप्शंस दिए हैं। Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV में ग्रीन शेड को छोड़कर लगभग एक जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं। इस इलेक्ट्रिक कार के डुअल-टोन वर्जन में ब्लैक रूफ दिया गया है, जबकि PHEV के डुअल-टोन वर्जन में व्हाइट रूफ मिलती है।

हमारी पसंद :- दोनों SUV के लिए हम डुअल-टोन पेंट स्कीम वाले 'सेलाडॉन ब्लू' शेड को चुनेंगे। यह कारों को एक क्लासी, शानदार और प्रीमियम लुक और फील देता है और रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। हेक्टर टोमाहॉक EV में फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें कुछ खास चीजें भी शामिल हैं।

फीचर्स

फीचर एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स ✅ ✅ एलईडी डीआरएल्स ✅ ✅ फ्रंट इल्युमिनेशन लोगो ✅ ✅ क्रोम-स्टडेड ग्रिल ❌ ✅ क्रोम-स्टडेड लोअर एयर डैम ✅ ❌ अलॉय व्हील्स 18-इंच डुअल-टोन 18-इंच डुअल-टोन रेड ब्रेक कैलिपर्स ✅ ✅ एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ ओआरवीएम ✅ ✅ डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश ✅ ✅ क्रोम विंडोलाइन एक्सेंट ✅ ✅ साइड क्लैडिंग ✅ ✅ एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ एलईडी रियर फॉग लैंप ✅ ✅ रियर स्पॉइलर ✅ ✅ सिक्वेन्शियल टर्न इंडिकेटर्स ✅ ✅ रूफ रेल्स ✅ ✅ ब्राउन और ब्लैक कलर स्कीम ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ✅ (256 कलर) ✅ (256 कलर) लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री ✅ ✅ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ✅ ✅ रियर एसी वेंट्स ✅ ✅ 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग सेकंड रो सीटें ✅ ✅ सेकंड रो पर रिक्लाइन सीट ✅ ✅ सेकंड रो स्लाइडिंग ✅(केवल 7-सीटर) ✅ पैनोरमिक सनरूफ ✅ ✅ वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें ✅ ✅ पावर्ड टेलगेट ✅ ✅ ड्राइव मोड्स ✅(इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम) ✅(इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम) 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ मेमोरी फंक्शन और ऑटो रिट्रैक्ट वाली ड्राइवर सीट ✅ ✅ रियर विंडो सनशेड ✅ ✅ ऑटो हेडलैंप्स ✅ ✅ PM 2.5 केबिन एयर फिल्टर ✅ ✅ ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ अकॉस्टिक और यूवी कट विंडो ✅ ✅ पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री ✅ ✅ पावर-फोल्डिंग और पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅(एडेप्टिव) ✅(एडेप्टिव) 12V पावर आउटलेट ✅ ✅ कूलिंग के साथ 50W वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ V2L (व्हीकल-2-लोड) और V2V (व्हीकल-2-व्हीकल) ✅ ✅ V2H (व्हीकल-2-होम) ✅ ✅ 6 एयरबैग ✅ ✅ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) ✅ ✅ हिल होल्ड कंट्रोल ✅ ✅ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ✅ ✅ ADAS ✅(लेवल 2) ✅(लेवल 2) पार्किंग कैमरा ✅(360-डिग्री) ✅(360-डिग्री) पार्किंग सेंसर्स ✅(आगे और पीछे) ✅(आगे और पीछे)

फीचर्स के मामले में MG ने इसमें कोई कंजूसी नहीं की है और दोनों ही मॉडल्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया है। चाहे आप EV खरीदें या PHEV, आपको फीचर्स की एक लंबी लिस्ट मिलेगी। Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV में लगभग एक जैसे दिए गए हैं, बस इनकी फ्रंट ग्रिल में फर्क है। जहां PHEV में एक ट्रेडिशनल क्रोम ग्रिल दी गई है जो इसे एक क्लासिक SUV लुक देती है, वहीं EV में क्रोम-स्टडेड लोअर एयर डैम मिलता है जो आजकल की EVs का सिग्नेचर डिजाइन एलिमेंट है।

सुरक्षा की बात करें दोनों SUV में 6 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं।

पावरट्रेन

एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीचईवी बैटरी पैक 69.2 kWh इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 'एटकिंसन साइकिल' पेट्रोल इलेक्ट्रिक मोटर्स की संख्या 1 बैटरी पैक 20.5 kWh सर्टिफाइड रेंज (MIDC पार्ट 1 + पार्ट 2) 517 किमी इलेक्ट्रिक मोटर्स की संख्या 1 पावर 204 PS पावर (इंजन + मोटर) 102 PS + 201 PS टॉर्क 310 Nm टॉर्क (इंजन + मोटर) 125 Nm + 237 Nm - ट्रांसमिशन DHT सर्टिफाइड रेंज 1100 किमी (कंबाइंड)/115 किमी (केवल ईवी)

DHT- Dedicated Hybrid Transmission

सबसे बड़ा अंतर इनकी पावरट्रेन में है। टोमाहॉक EV में 69.2 kWh बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 204 पीएस की पावर और 310 एनएम का टॉर्क देती है। फुल चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक कार 517 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देती है।

वहीं, PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ 20.5 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। इसे आप घर पर चार्ज कर सकते हैं और यह सिर्फ बैटरी पर 115 km तक चल सकती है। जब बैटरी खत्म हो जाती है या आपको ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तो पेट्रोल इंजन अपने आप चालू हो जाता है। दोनों मिलकर यह गाड़ी 1100+ किलोमीटर की कंबाइंड रेंज देती है, जिससे रेंज की चिंता पूरी तरह खत्म हो जाती है।

मुकाबला

हेक्टर टॉमहॉक ईवी कार महिंद्रा एक्सईवी 9एस और आगामी टाटा सफारी ईवी को कड़ी टक्कर देती है। इसे किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 जैसी 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी कार के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी का मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9एस और एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी से है। इसे टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और जीप मेरिडियन जैसे आईसीई पावर्ड मॉडल के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

कारदेखो का क्या है कहना…

आखिरी फैसला पूरी तरह से ग्राहकों की पावरट्रेन प्राथमिकता पर निर्भर करता है। MG Hector Tomahawk के यह दोनों वर्जन दो अलग-अलग तरह के खरीदारों के लिए बनाए गए हैं। यहां कोई एक 'बेहतर' विकल्प नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जरूरतें क्या हैं।

MG Hector Tomahawk EV: यह उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए तैयार हैं। इसकी शुरुआती कीमत काफी कम है, खासकर BaaS स्कीम के साथ। 517 km की रेंज ज्यादातर लोगों के लिए काफी है और इसका 5-सीटर वेरिएंट उन लोगों के लिए बेहद प्रैक्टिकल है जिन्हें 7 सीटर ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सेगमेंट में सबसे बड़े बूट स्पेस में से एक देता है।

Hector Tomahawk PHEV: यह भारत की पहली मास-मार्केट प्लग-इन हाइब्रिड कार है। यह अपनी EV सिबलिंग की तरह ही ज्यादा स्पेशियस, अच्छी प्रैक्टिकैलिटी और बेहतरीन फीचर्स वाला केबिन देती है, साथ ही इसमें पावरट्रेन के बीच ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो बाजार में किसी और कार में नहीं है। आखिर में, आपकी पसंद इस बात पर निर्भर करेगी कि कौनसी पावरट्रेन टेक्नोलॉजी आपके लिए सबसे अच्छी है और क्या आप इस इंजन के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं।

आप इन दोनों में से कौनसी SUVs को चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।