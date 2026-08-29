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    2026 एमजी टॉमहॉक EV vs एमजी टॉमहॉक PHEV कंपेरिजन: कौनसी SUV कार खरीदें?

    इन दोनों के बीच चुनाव का फैसला कई छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलावों और इनके पावरट्रेन विकल्पों के आधार पर किया जा सकता है

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    Published On अगस्त 29, 2026 14:44 ist
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    published onAug 29, 2026 14:44 IST
    last updated onAug 29, 2026 14:44 IST
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    MG Hector Tomahawk EV vs PHEV

    JSW MG Motor India न्यू एनर्जी व्हीकल सेगमेंट में लीडर बनना चाहता है। हाल ही कंपनी ने दो नई कारें पेश की हैं जिन्हें Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV नाम दिया गया है। यह दोनों SUV कार एक जैसे ADAPT प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, लेकिन इन दोनों कारों की अपनी अलग-अलग खूबियां हैं। यहां हमनें इन दोनों गाड़ियों का कंपेरिजन किया है, जिससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिल सकेगी। तो, चलिए डालते हैं इस पर एक नजर :- 

    कीमत 

    मॉडल

    MG Hector Tomahawk EV

    MG Hector Tomahawk PHEV

    कीमत (BaaS के साथ)

    13.99 लाख रुपये + 4.9 रुपये प्रति किमी से 17.49 लाख रुपये + 4.9 रुपये प्रति किमी

    21.79 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किमी से 23.89 लाख रुपये + 3.2 रुपये प्रति किमी

    कीमत (BaaS के बिना)

    19.50 लाख रुपये से 23.50 लाख रुपये

    25.70 लाख रुपये से 27.80 लाख रुपये

    सभी कीमतें इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम के अनुसार हैं।

    कीमत के मामले में MG Hector Tomahawk EV एक ज्यादा आकर्षक विकल्प है। MG ने दोनों मॉडल्स के लिए दो तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पेश की है: एक बैटरी के साथ (बिना BaaS) और दूसरी बैटरी-एज़-अ-सर्विस (BaaS) के साथ। Hector Tomahawk EV की कीमत PHEV से 6.2 लाख रुपये कम है। जबकि, बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम (Battery-as-a-service के साथ) की बात करें तो यह कीमत बढ़ कर 7.8 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। चूंकि, इस इलेक्ट्रिक कार में बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, ऐसे में इसकी रनिंग कॉस्ट भी 1.7 रुपये प्रति किलोमीटर ज्यादा है। 

    इन दोनों SUVs की बुकिंग ऑथोराइज़्ड डीलरशिप नेटवर्क और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी। 

    डाइमेंशन

    पैरामीटर

    एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी

    एमजी हेक्टर टोमाहॉक PHEV

    अंतर

    लंबाई

    4745 मिमी

    4745 मिमी

    कोई अंतर नहीं

    चौड़ाई

    1850 मिमी

    1850 मिमी

    कोई अंतर नहीं

    ऊंचाई

    1770 मिमी

    1770 मिमी

    कोई अंतर नहीं

    व्हीलबेस

    2810 मिमी

    2810 मिमी

    कोई अंतर नहीं

    बूट स्पेस*

    192 लीटर (7-सीटर) / 610 लीटर (5-सीटर)

    192 लीटर

    कोई अंतर नहीं

    *सभी रो उठी होने पर 

    साइज के मामले में दोनों SUVs एक जैसी हैं। इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस का साइज बिलकुल बराबर है। 

    MG Hector Tomahawk EV

    MG Hector Tomahawk PHEV

    यहां तक कि इनमें बूट स्पेस भी एक जैसी मिलती है। PHEV मॉडल में 7-सीटर कॉन्फिगरेशन स्टैंडर्ड मिलता है, जिसमें तीसरी रो मौजूद की वजह से बूट स्पेस 192 लीटर तक सीमित हो जाता है। यह बड़ी फैमिली के लिए तो ठीक है, लेकिन सामान रखने के लिए इसमें ज्यादा स्पेस नहीं मिल पाती। जबकि, Hector Tomahawk EV ग्राहकों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यह 7-सीटर के अलावा ऑप्शनल 5-सीटर लेआउट में भी उपलब्ध है। 5-सीटर वेरिएंट में तीसरी रो हटा दी जाती है, जिससे 610 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिन्हें ज्यादा सीटों की बजाए लगेज स्पेस की ज्यादा जरूरत रहती है। 

    कलर ऑप्शन

    एमजी हेक्टर टोमहॉक ईवी

    एमजी हेक्टर टोमाहॉक PHEV

    पर्ल व्हाइट

    पर्ल व्हाइट

    ऑरोरा सिल्वर

    ऑरोरा सिल्वर

    स्टारी ब्लैक

    स्टारी ब्लैक

    सेलाडॉन ब्लू^

    सेलाडॉन ब्लू^

    शैडो गोल्ड

    शैडो गोल्ड

    खाकी ग्रीन^

    टर्क्वाइज़ ग्रीन^

    ^ऑप्शनल डुअल-टोन पेंट स्कीम के साथ उपलब्ध 

    MG ने दोनों SUVs को एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देने के लिए लगभग एक जैसे कलर ऑप्शंस दिए हैं। Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV में ग्रीन शेड को छोड़कर लगभग एक जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं। इस इलेक्ट्रिक कार के डुअल-टोन वर्जन में ब्लैक रूफ दिया गया है, जबकि PHEV के डुअल-टोन वर्जन में व्हाइट रूफ मिलती है। 

    हमारी पसंद :- 

    दोनों SUV के लिए हम डुअल-टोन पेंट स्कीम वाले 'सेलाडॉन ब्लू' शेड को चुनेंगे। यह कारों को एक क्लासी, शानदार और प्रीमियम लुक और फील देता है और रेड ब्रेक कैलिपर्स के साथ बहुत अच्छा लगता है।

    हेक्टर टोमाहॉक EV में फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें कुछ खास चीजें भी शामिल हैं।

    फीचर्स

    फीचर

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी

    एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स

    एलईडी डीआरएल्स

    फ्रंट इल्युमिनेशन लोगो

    क्रोम-स्टडेड ग्रिल

    क्रोम-स्टडेड लोअर एयर डैम

    अलॉय व्हील्स

    18-इंच डुअल-टोन

    18-इंच डुअल-टोन

    रेड ब्रेक कैलिपर्स

    एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ ओआरवीएम

    डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश

    क्रोम विंडोलाइन एक्सेंट

    साइड क्लैडिंग

    एलईडी टेललैंप्स

    एलईडी रियर फॉग लैंप

    रियर स्पॉइलर

    सिक्वेन्शियल  टर्न इंडिकेटर्स

    रूफ रेल्स

    ब्राउन और ब्लैक कलर स्कीम

    एम्बिएंट लाइटिंग

    ✅ (256 कलर)

    ✅ (256 कलर)

    लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    रियर एसी वेंट्स

    60:40 स्प्लिट फोल्डिंग सेकंड रो सीटें

    सेकंड रो पर रिक्लाइन सीट 

    सेकंड रो स्लाइडिंग

    ✅(केवल 7-सीटर)

    पैनोरमिक सनरूफ

    वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

    पावर्ड टेलगेट

    ड्राइव मोड्स

    ✅(इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम)

    ✅(इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, कस्टम)

    6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    मेमोरी फंक्शन और ऑटो रिट्रैक्ट वाली ड्राइवर सीट

    रियर विंडो सनशेड

    ऑटो हेडलैंप्स

    PM 2.5 केबिन एयर फिल्टर

    ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    अकॉस्टिक और यूवी कट विंडो

    पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ कीलेस एंट्री

    पावर-फोल्डिंग और पावर-एडजस्टेबल ओआरवीएम

    क्रूज कंट्रोल

    ✅(एडेप्टिव)

    ✅(एडेप्टिव)

    12V पावर आउटलेट

    कूलिंग के साथ 50W वायरलेस फोन चार्जर

    V2L (व्हीकल-2-लोड) और V2V (व्हीकल-2-व्हीकल)

    V2H (व्हीकल-2-होम)

    6 एयरबैग

    इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)

    हिल होल्ड कंट्रोल  

    ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम 

    ADAS

    ✅(लेवल 2)

    ✅(लेवल 2)

    पार्किंग कैमरा

    ✅(360-डिग्री)

    ✅(360-डिग्री)

    पार्किंग सेंसर्स

    ✅(आगे और पीछे)

    ✅(आगे और पीछे)

    MG Hector Tomahawk EV

    MG Hector Tomahawk PHEV

    फीचर्स के मामले में MG ने इसमें कोई कंजूसी नहीं की है और दोनों ही मॉडल्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया है। चाहे आप EV खरीदें या PHEV, आपको फीचर्स की एक लंबी लिस्ट मिलेगी। Hector Tomahawk EV और Hector Tomahawk PHEV में लगभग एक जैसे दिए गए हैं, बस इनकी फ्रंट ग्रिल में फर्क है। जहां PHEV में एक ट्रेडिशनल क्रोम ग्रिल दी गई है जो इसे एक क्लासिक SUV लुक देती है, वहीं EV में क्रोम-स्टडेड लोअर एयर डैम मिलता है जो आजकल की EVs का सिग्नेचर डिजाइन एलिमेंट है।

    सुरक्षा की बात करें दोनों SUV में 6 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर कॉमन मिलते हैं। 

    पावरट्रेन

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी

    एमजी हेक्टर टॉमहॉक पीचईवी

    बैटरी पैक

    69.2 kWh

    इंजन

    1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 'एटकिंसन साइकिल' पेट्रोल

    इलेक्ट्रिक मोटर्स की संख्या

    1

    बैटरी पैक

    20.5 kWh

    सर्टिफाइड रेंज (MIDC पार्ट 1 + पार्ट 2)

    517 किमी

    इलेक्ट्रिक मोटर्स की संख्या

    1

    पावर

    204 PS

    पावर (इंजन + मोटर)

    102 PS + 201 PS

    टॉर्क

    310 Nm

    टॉर्क (इंजन + मोटर)

    125 Nm + 237 Nm

    -

    ट्रांसमिशन

    DHT

    सर्टिफाइड रेंज

    1100 किमी (कंबाइंड)/115 किमी (केवल ईवी)

    DHT- Dedicated Hybrid Transmission

    सबसे बड़ा अंतर इनकी पावरट्रेन में है। टोमाहॉक EV में 69.2 kWh बैटरी पैक के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो 204 पीएस की पावर और 310 एनएम का टॉर्क देती है। फुल चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक कार 517 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज देती है। 

    MG Hector Tomahawk PHEV

    वहीं, PHEV में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम के साथ 20.5 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। इसे आप घर पर चार्ज कर सकते हैं और यह सिर्फ बैटरी पर 115 km तक चल सकती है। जब बैटरी खत्म हो जाती है या आपको ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तो पेट्रोल इंजन अपने आप चालू हो जाता है। दोनों मिलकर यह गाड़ी 1100+ किलोमीटर की कंबाइंड रेंज देती है, जिससे रेंज की चिंता पूरी तरह खत्म हो जाती है।

    मुकाबला  

    हेक्टर टॉमहॉक ईवी कार महिंद्रा एक्सईवी 9एस और आगामी टाटा सफारी ईवी को कड़ी टक्कर देती है। इसे किआ कैरेंस क्लाविस ईवी और विनफास्ट वीएफ एमपीवी 7 जैसी 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी कार के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।  

    हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवी का मुकाबला महिंद्रा एक्सईवी 9एस और एमजी हेक्टर टॉमहॉक ईवी से है। इसे टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार, महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ और जीप मेरिडियन जैसे आईसीई पावर्ड मॉडल के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है।

    कारदेखो का क्या है कहना…

    आखिरी फैसला पूरी तरह से ग्राहकों की पावरट्रेन प्राथमिकता पर निर्भर करता है। MG Hector Tomahawk के यह दोनों वर्जन दो अलग-अलग तरह के खरीदारों के लिए बनाए गए हैं। यहां कोई एक 'बेहतर' विकल्प नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जरूरतें क्या हैं।

    MG Hector Tomahawk EV

    MG Hector Tomahawk EV: यह उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्यूचर के लिए तैयार हैं। इसकी शुरुआती कीमत काफी कम है, खासकर BaaS स्कीम के साथ। 517 km की रेंज ज्यादातर लोगों के लिए काफी है और इसका 5-सीटर वेरिएंट उन लोगों के लिए बेहद प्रैक्टिकल है जिन्हें 7 सीटर ऑप्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सेगमेंट में सबसे बड़े बूट स्पेस में से एक देता है। 

    MG Hector Tomahawk PHEV

    Hector Tomahawk PHEV: यह भारत की पहली मास-मार्केट प्लग-इन हाइब्रिड कार है। यह अपनी EV सिबलिंग की तरह ही ज्यादा स्पेशियस, अच्छी प्रैक्टिकैलिटी और बेहतरीन फीचर्स वाला केबिन देती है, साथ ही इसमें पावरट्रेन के बीच ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो बाजार में किसी और कार में नहीं है। आखिर में, आपकी पसंद इस बात पर निर्भर करेगी कि कौनसी पावरट्रेन टेक्नोलॉजी आपके लिए सबसे अच्छी है और क्या आप इस इंजन के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं।

    आप इन दोनों में से कौनसी SUVs को चुनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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