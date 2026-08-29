MG Hector Tomahawk EV में मिलते हैं ये टॉप 5 फीचर्स, देखिए पूरी लिस्ट

MG ने अपनी नई Hector Tomahawk EV को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है, जो 500+ किलोमीटर की रेंज का दावा करती है। यह इलेक्ट्रिक SUV कार दो वेरिएंट : Exclusive और Essence में उपलब्ध है और कई एडवांस फीचर्स से लैस है। यहां हमनें इसमें दिए गए उन टॉप 5 फीचर्स का जिक्र किया है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। चलिए डालते हैं इस पर एक नजर :-

15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

MG Hector Tomahawk EV का केबिन टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है। इसमें 15.6-इंच का बड़ा, पोर्ट्रेट-स्टाइल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। यह स्क्रीन ना केवल दिखने में आकर्षक है, बल्कि इस्तेमाल करने में भी बेहद स्मूद लगती है। इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay की सुविधा मिलती है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को बिना किसी केबल के कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक AI-बेस्ड वॉयस असिस्टेंट भी दिया गया है जो कई कमांड को समझता है। कार के ज्यादातर कंट्रोल्स, जैसे कि AC सेटिंग्स, इसी स्क्रीन में इंटीग्रेटेड हैं। इसमें कुछ यूनिक प्रीसेट मोड (जैसे प्रो पेट मोड) भी हैं, जो आरामदायक टेम्परेचर सेट करते हैं और 'रिटर्न सून' का मैसेज दिखाते हैं।

पावर्ड और वेन्टीलेटेड फ्रंट सीटें

कंफर्ट के मामले में भी Hector Tomahawk EV कोई कसर नहीं छोड़ती। इसमें फ्रंट सीटों पर पावर एडजस्टमेंट और वेंटिलेशन की सुविधा मिलती है। इसकी ड्राइवर सीट 6-वे पावर एडजस्टेबल है, जबकि को-ड्राइवर सीट 4-वे पावर एडजस्टेबल फंक्शन के साथ आती है। इससे दोनों फ्रंट पैसेंजर्स अपनी पसंदीदा सीटिंग पोजिशन आसानी से सेट कर सकते हैं। लंबी ड्राइव या ट्रैफिक में वेंटिलेटेड सीट आपको पसीने से बचाती हैं और सफर को आरामदायक बनाती हैं। यह एक प्रीमियम फीचर है जो इस इलेक्ट्रिक SUV के ओवरऑल एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाता है।

पावर्ड टेलगेट

प्रैक्टिकैलिटी और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए MG Hector Tomahawk EV में एक पावर्ड टेलगेट दिया गया है। यह फीचर आपको सिर्फ एक बटन दबाकर बूट को खोलने और बंद करने में मदद करता है। यह तब बहुत उपयोगी साबित होता है जब आपके हाथ में सामान हो और आप चाबी या बूट लिड तक नहीं पहुंच पा रहे हों। यह ना केवल लगेज को लोड और अनलोड करना आसान बनाता है, बल्कि कार को एक प्रीमियम फील भी देता है। आजकल इस सेगमेंट की कारों में यह फीचर स्टैंडर्ड दिया जा रहा है।

वी2एच (व्हीकल-2-होम)

यह Hector Tomahawk EV का सबसे गेम-चेंजिंग फीचर है। V2H का मतलब है 'व्हीकल-टू-होम', और यह टेक्नोलॉजी आपकी कार को एक पावर बैंक में बदल देती है। पावर कट होने की स्थिति में, आप इस फीचर का इस्तेमाल करके कुछ घंटों के लिए अपने घर के जरूरी उपकरणों को बिजली दे सकते हैं। इसके मुकाबले में मौजूद गाड़ियों जैसे Mahindra XEV 9S में आमतौर पर V2L (व्हीकल-टू-लोड) या V2V (व्हीकल-टू-व्हीकल) चार्जिंग मिलती है, जिससे आप छोटे डिवाइस चार्ज कर सकते हैं या दूसरी EV को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन, V2H टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एक अलग लेवल पर काम करती है और यह इसे अपने सेगमेंट में सबसे अलग बनाती है। यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां बिजली कटौती आम है। यहां देखें इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी।

पैनोरमिक सनरूफ

एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ आजकल प्रीमियम कारों की पहचान बन गया है, और Hector Tomahawk EV में भी यह फीचर मौजूद है। पैनोरमिक सनरूफ की वजह से केबिन के अंदर भरपूर रौशनी रहती है, जिससे इंटीरियर ज्यादा बड़ा, खुला और हवादार लगता है। यह कार की ब्राउन-ब्लैक अपहोल्स्ट्री के साथ मिलकर एक बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी अहसास देता है। चाहे आप शहर में ड्राइव कर रहे हों या फिर किसी लंबे ट्रिप पर जा रहे हों, पैनोरमिक सनरूफ सफर को शानदार बना देता है। यह सिर्फ एक फीचर नहीं है, बल्कि एक ऐसा एलिमेंट है जो कार के ओवरऑल एम्बिएंस को बेहतर बनाता है।

कारदेखो का क्या है कहना…

MG Hector Tomahawk EV अपनी लंबी फीचर लिस्ट के साथ एक मजबूत पैकेज के रूप में उभरती है। MG मोटर की यह रणनीति रही है कि वह मास-मार्केट सेगमेंट में एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर्स को लेकर आती है, और यह इलेक्ट्रिक SUV भी उसी रास्ते पर चलती है। इसमें कई महत्वपूर्ण फीचर्स बेस वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनाते हैं। 500+ किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज और टॉप-क्लास फीचर्स के साथ, Hector Tomahawk EV उन ग्राहकों को आकर्षित करेगी जो एक फीचर लोडेड प्रैक्टिकल और भविष्य के लिए तैयार इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं।

इनमें से कौनसा फीचर आपका सबसे पसंदीदा फीचर है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।