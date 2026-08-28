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    क्या 2026 Kia Sorento की कीमत Skoda Kodiaq से कम होगी? जानिए क्या है हमारा अनुमान

    सोरेंटो किआ इंडिया के लिए अब तक की हमारी सोच से कहीं ज्यादा जरूरी प्रोडक्ट साबित हो सकता है।

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 28, 2026 11:55 ist
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    published onAug 28, 2026 11:55 IST
    last updated onAug 28, 2026 11:55 IST
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    Kia Sorento

    पिछले कई सालों से Kia Sorento के भारत में लॉन्च को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, और अब कंपनी आखिरकार 4 सितंबर को इस SUV से पर्दा उठाने जा रही है। आधिकारिक कीमतों का ऐलान तो लॉन्च के दिन ही होगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार, इसकी कीमत उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकती है। आइए इस प्रीमियम SUV के बारे में अब तक सामने आई सभी डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं।

    2026 Kia Sorento: क्या होगी कीमत?

    शुरुआत में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि Kia अपनी Sorento SUV को भारत में असेंबल करके बेचेगी। इस स्थिति में इसकी कीमत 35 लाख रुपये से 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रहने की उम्मीद थी। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि किआ ने इस SUV को काफी हद तक लोकलाइज किया है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत 28 लाख रुपये से 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है।

    अगर यह SUV 28 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होती है, तो यह न केवल Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron और Honda ZR-V जैसी प्रीमियम SUV को टक्कर देगी, बल्कि Mahindra XUV700, Tata Safari और Jeep Meridian जैसे मॉडल्स के लिए भी एक मज़बूत चुनौती पेश करेगी। यह कीमत इसे उन ग्राहकों के लिए भी एक बेहतरीन अपग्रेड ऑप्शन बनाती है जो फिलहाल Kia Seltos या Sonet चला रहे हैं और एक बड़ी, ज़्यादा प्रीमियम SUV चाहते हैं।

    2026 Kia Sorento के बारे में

    Kia ने जो टीज़र जारी किए हैं, उनसे साफ़ है कि नई Sorento का डिज़ाइन ग्लोबल मॉडल से प्रेरित है। इसके फ्रंट में Kia की बड़ी और बोल्ड 'टाइगर-नोज़' ग्रिल दी गई है, जो इसे एक मज़बूत रोड प्रजेंस देती है। ग्रिल के दोनों तरफ स्लीक LED हेडलैंप्स हैं, जिन्हें आकर्षक डिज़ाइन वाले DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) के साथ जोड़ा गया है। बंपर के नीचे की तरफ सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

    Kia Sorento

    Sorento का साइड प्रोफाइल भी उतना ही प्रभावशाली है। इसमें बड़े साइज़ के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनका डिज़ाइन काफी शार्प और स्पोर्टी है। बॉडी पर मौजूद लाइन्स इसे एक एथलेटिक लुक देती हैं। इसमें कन्वेंशनल पुल-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो इस्तेमाल में आसान होते हैं। रूफ पर ब्लैक फिनिश वाली रेल्स मिलती हैं, जो इसकी प्रैक्टिकैलिटी को बढ़ाती हैं। इसके अलावा, फ्रंट डोर पर एक क्रोम इंसर्ट भी देखा जा सकता है, जो इसके प्रीमियम फील को और बढ़ाता है।

    Kia Sorento

    Kia Sorento का रियर डिज़ाइन सोफिस्टिकेटेड और क्लीन है। इसमें वर्टिकली स्टैक्ड स्प्लिट LED टेललैंप्स दिए गए हैं, जो रात में एक यूनिक सिग्नेचर बनाते हैं। बूट लिड का डिज़ाइन काफी सरल रखा गया है, जिस पर Kia का नया लोगो प्रमुखता से दिखता है। लोअर बंपर पर क्रोम इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो रियर लुक में प्रीमियम टच जोड़ते हैं। ऊपर की तरफ एक बड़ा रूफ स्पॉइलर भी दिया गया है, जो न केवल एयरोडायनामिक्स में मदद करता है बल्कि इसके स्पोर्टी लुक को भी पूरा करता है।

    Kia Sorento

    टीज़र में SUV को मैट ब्लैक पेंट स्कीम में भी दिखाया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि लॉन्च के समय इसका एक स्पेशल X-Line वेरिएंट भी उपलब्ध हो सकता है।

    Kia Sorento

    नई Sorento के केबिन में टेक्नोलॉजी और लग्ज़री का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा। डैशबोर्ड पर सबसे बड़ा आकर्षण ड्यूल 12.3-इंच का पैनोरमिक डिस्प्ले है, जिसमें एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। उम्मीद है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा। अन्य फीचर्स में एक प्रीमियम Bose साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, और एक वायरलेस फोन चार्जर शामिल हो सकते हैं। एक ख़ास फीचर जो इसमें देखने को मिलेगा, वह है रूफ-माउंटेड कैमरा, जिसकी फीड इंटीरियर रियर व्यू मिरर (IRVM) में दिखाई देगी। यह फीचर Tata Safari में भी मिलता है और इसे सबसे पहले Land Rover SUV में देखा गया था। टीज़र से यह भी कन्फर्म हुआ है कि Sorento को 6-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश किया जाएगा। 6-सीटर वेरिएंट में दूसरी रो में कैप्टन सीट्स मिलेंगी, जो ज़्यादा आराम और प्रीमियम एक्सपीरियंस देंगी।

    Kia Sorento

    उम्मीद की जा रही है कि इसमें Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सुइट मिलेगा। इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे कई फीचर्स शामिल होंगे। इसके अलावा, कई एयरबैग, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हिल होल्ड असिस्ट (HHA), और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। पार्किंग को आसान बनाने के लिए, इसमें फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ 360-डिग्री कैमरा भी दिया जाएगा।

    पावरट्रेन ऑप्शंस

    किआ अपने ग्लोबल वर्जन से टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड और डीजल इंजन ऑप्शन देगी। इसके एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन ये हैं:

    इंजन

    1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल+स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

    2.2-लीटर डीजल

    पावर

    238 पीएस (संयुक्त)

    202 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम (संयुक्त)

    441 एनएम

    गियरबॉक्स

    ईसीवीटी

    8-स्पीड डीसीटी

    ड्राइव

    ऑल-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    Kia Sorento

    इनसे होगा मुकाबला

    इसका मुकाबला स्कोडा कोडियाक, फॉक्सवैगन टेरॉन, जीप मेरिडियन और होंडा ZR-V जैसी प्रीमियम SUV से होगा, वहीं अगर ये कीमत के अनुमान सही हैं, तो इसके लोअर वेरिएंट महिंद्रा XUV 7XO और टाटा सफारी जैसी कारों को भी टक्कर दे सकते हैं।

    कारदेखो का क्या है कहना

    Seltos की शानदार सफलता के बाद Kia India अब Sorento के साथ प्रीमियम SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मज़बूत करने की तैयारी में है। यह सेगमेंट कई सालों से कुछ ही गाड़ियों के दबदबे में रहा है। अगर भारी लोकलाइजेशन की खबरें सच साबित होती हैं, तो यह Kia के लिए एक गेम-चेंजर प्रोडक्ट बन सकता है। यह न केवल कंपनी को अपनी एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को भारतीय ग्राहकों के सामने प्रदर्शित करने का मौका देगा, बल्कि Seltos के मौजूदा मालिकों को ब्रांड के भीतर ही अपग्रेड करने का एक बेहतरीन विकल्प भी प्रदान करेगा, जिससे वे Kia के इकोसिस्टम में बने रहेंगे। Sorento की कीमतों को लेकर आपका क्या अनुमान है? हमें कमेंट्स में बताएं।

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