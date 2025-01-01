इस दिवाली इन टॉप 10 कारों में से किसी एक को आप ला सकते हैं अपने घर, देखिए पूरी लिस्ट

प्रकाशित: अक्टूबर 10, 2025 04:59 pm । स्तुति

इस लिस्ट की ज्यादातर कारों पर भारत के कई सारे शहरों में एक हफ्ते का वेटिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन इनमें कई कारें ऐसी हैं जिसे दिवाली से पहले घर लाया जा सकता है

दिवाली का त्यौहार आने वाला है। यह साल का वो समय है जब हमारे देश में सभी सड़कें और घर जगमगा उठते हैं। इस फेस्टिव सीजन में लोग अकसर घर, गहने या फिर कार जैसी चीजें खरीदते हैं। अगर आप दिवाली 2025 से पहले या फिर दिवाली तक कोई नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन टॉप 10 गाड़ियों पर नजर डाल सकते हैं जो कि भारत के टॉप 20 शहरों में तुरंत घर लाई जा सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

रेनो काइगर

कीमत : 5.76 लाख रुपये से 10.34 लाख रुपये

2 हफ्ते या उससे भी कम समय में उपलब्ध : नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, ठाणे, चंडीगढ़, पटना, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा

नई दिल्ली, पटना और नोएडा के ग्राहक रेनो काइगर एसयूवी को तुरंत घर ला सकते हैं। यदि आप भारत के कोई दूसरे शहर में रहते हैं तो आप रेनो की नजदीकी डीलरशिप पर जाकर काइगर एसयूवी की डिलीवरी का पता लगा सकते हैं।

हाल ही में इस सब-4 मीटर एसयूवी को नया अपडेट मिला है, लेकिन इसमें पहले वाला ही पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :-

स्पेसिफिकेशन 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पावर 72 पीएस 100 पीएस टॉर्क 96 एनएम 160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी) ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी* 5-स्पीड एमटी/सीवीटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी

*एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

फेसलिफ्ट रेनो काइगर में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, वायरलेस फोन चार्जर और 7-इंच फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इस एसयूवी कार में छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, 360 डिग्री कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं।

मारुति स्विफ्ट

कीमत : 5.79 लाख रुपये से 8.80 लाख रुपये

2 हफ्ते या उससे भी कम समय में उपलब्ध : मुंबई, हैदराबाद, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा

मारुति स्विफ्ट केवल मुंबई में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। ऊपर बताए गए दूसरे शहरों में रहने वाले ग्राहक इस मिड-साइज हैचबैक कार को दो हफ्ते के अंदर घर लेकर जा सकते हैं।

इस हैचबैक कार में केवल पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ सीएनजी किट ऑप्शनल मिलती है। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी :-

स्पेसिफिकेशन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन + सीएनजी पावर 82 पीएस 70 पीएस टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

मारुति स्विफ्ट गाड़ी में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टा जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईएससी, हिल-होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं।

मारुति डिजायर

कीमत : 6.26 लाख रुपये से 9.31 लाख रुपये

2 हफ्ते या उससे भी कम समय में उपलब्ध : मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा

मारुति डिजायर कार भी स्विफ्ट की तरह केवल मुंबई में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। जबकि, ऊपर बताए गए बाकी शहरों में इसे घर लाने के लिए आपको दो हफ्ते का इंतजार करना होगा।

मारुति की इस सब-4 सेडान कार में स्विफ्ट वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन + सीएनजी पावर 82 पीएस 70 पीएस टॉर्क 112 एनएम 102 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/ 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी

मारुति डिजायर कार में स्विफ्ट हैचबैक वाले फीचर दिए गए हैं जिसमें 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप शामिल हैं। इसमें सिंगल-पेन सनरूफ और फ्रंट फुटवेल इल्युमिनेशन फीचर भी दिया गया है।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), ईएससी और आईएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर दिए गए हैं। हालांकि, डिजायर में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है।

किआ सोनेट

कीमत : 7.30 लाख रुपये से 14.09 लाख रुपये

2 हफ्ते या उससे भी कम समय में उपलब्ध : बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता, ठाणे, सूरत, चंडीगढ़ और कोयंबटूर

किआ सोनेट को हैदराबाद में तुरंत घर लाया जा सकता है। ऊपर बताए गए बाकी शहरों में इसे घर लाने के लिए दो हफ्तों का इंतजार करना पड़ सकता है। वेटिंग पीरियड से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी किआ डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे।

सोनेट एसयूवी में पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर डीजल इंजन पावर 83 पीएस 120 पीएस 116 पीएस टॉर्क 115 एनएम 172 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी 6-स्पीड आईएमटी*/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी

*आईएमटी - इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन (मैनुअल बिना क्लच पैडल के)

किआ सोनेट कार में डुअल 10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले (एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरा ड्राइवर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए), वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और सिंगल-पैन सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इस सब-4 मीटर एसयूवी कार में छह एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स और लेवल-1 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

होंडा अमेज

कीमत : 7.41 लाख रुपये से 10 लाख रुपये

2 हफ्ते या उससे भी कम समय में उपलब्ध : नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता, ठाणे, सूरत, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर, पटना, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा

होंडा अमेज कार नई दिल्ली, बेंगलुरु और इंदौर जैसे शहरों में तुरंत घर लाई जा सकती है। जबकि, बाकी शहरों में इसे घर लाने के लिए आपको दो हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। सही जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी होंडा डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे।

इस-4 मीटर सेडान कार में सिंगल 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन पावर 90 पीएस टॉर्क 110 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/ सीवीटी^

^सीवीटी - कंटिन्युअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन

तीसरी जनरेशन अमेज कार में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, 6-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, लेनवॉच कैमरा (बाएं ओआरवीएम के नीचे लगा कैमरा) और कुछ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) फीचर दिए गए हैं जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल है।

स्कोडा कुशाक

कीमत : 10.61 लाख रुपये से 18.43 लाख रुपये

2 हफ्ते या उससे भी कम समय में उपलब्ध : नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, ठाणे, गाजियाबाद, चंडीगढ़, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा

स्कोडा कुशाक कार ज्यादातर शहरों में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप इसे पुणे, गाजियाबाद और नोएडा जैसे शहरों में 10 से 12 दिन में घर ला सकते हैं। जबकि, ऊपर बताए गए बाकी शहरों में कुशाक को घर लाने के लिए आपको दो हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। वेटिंग पीरियड से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी स्कोडा डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे।

इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में दो पेट्रोल इंजन के साथ कई सारे ट्रांसमिशन की चॉइस दी गई है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन

स्पेसिफिकेशन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी/ 7-स्पीड डीसीटी^ ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

^डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

किआ सेल्टोस

कीमत : 10.79 लाख रुपये से 19.81 लाख रुपये

2 हफ्ते या उससे भी कम समय में उपलब्ध : बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता, ठाणे, सूरत, चंडीगढ़ और कोयंबटूर

किआ सोनेट की तरह सेल्टोस को भी केवल हैदराबाद में तुरंत घर लाया जा सकता है। जबकि, बाकी शहरों में इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार को घर लाने के लिए आपको दो हफ्तों का इंतजार करना होगा। किआ सेल्टोस के वेटिंग पीरियड से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी किआ डीलरशिप पर संपर्क करने की सलाह देंगे।

सोनेट की तरह सेल्टोस एसयूवी में भी तीन इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर डीजल इंजन पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6- स्पीड एमटी /सीवीटी 6-स्पीड आईएमटी/ 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी/ 6-स्पीड एटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी

होंडा एलिवेट

कीमत : 11 लाख रुपये से 16.15 लाख रुपये

2 सप्ताह या उससे कम समय में उपलब्ध: नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता, ठाणे, सूरत, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर, पटना, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा

होंडा एलिवेट कार को बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और इंदौर जैसे शहरों में तुरंत घर लाया जा सकता है। यदि आप कोई दूसरे शहर में रहते हैं तो आप इस एसयूवी कार को दिवाली 2025 तक घर ला सकते हैं। सही जानकारी के लिए नजदीकी होंडा डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।

इस गाड़ी में सिटी सेडान वाला इंजन ऑप्शन दिया गया जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पावर 121 पीएस टॉर्क 145 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी ^

^एफडब्लूडी - फ्रंट व्हील ड्राइव

होंडा एलिवेट एसयूवी कार में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 7-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सिंगल-पेन सनरूफ और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, ईएससी, लेनवॉच कैमरा और लेवल-2 एडीएएस जैसे फीचर दिए गए हैं।

फोक्सवैगगन वर्टस

कीमत : 11.16 लाख रुपये 18.73 लाख रुपये

2 सप्ताह या उससे कम समय में उपलब्ध: मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, ठाणे, सूरत, चंडीगढ़, पटना, फरीदाबाद और इंदौर

स्कोडा कुशाक वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड फोक्सवैगन वर्टस कार ज्यादातर शहरों में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन, पुणे और पटना में रहने वाले ग्राहक इसे सबसे जल्दी 10 दिन के आसपास घर ला सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी फोक्सवैगन डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।

इसमें कुशाक वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हैं।

फोक्सवैगन वर्टस गाड़ी में कुशाक वाले फीचर दिए गए हैं जिसमें 10.1 इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सिंगल-पैन सनरूफ और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें शामिल हैं।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

होंडा सिटी और सिटी हाइब्रिड

कीमत : 11.95 लाख रुपये से 16.07 लाख रुपये (पांचवी जनरेशन सिटी), 19.48 लाख रुपये (सिटी हाइब्रिड)

2 सप्ताह या उससे कम समय में उपलब्ध: नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, कोलकाता, ठाणे, सूरत, गाजियाबाद, चंडीगढ़, कोयंबटूर, पटना, फरीदाबाद, इंदौर और नोएडा

नई होंडा सिटी और होंडा सिटी हाइब्रिड बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। यदि आप कोई दूसरे शहर में रहते हैं तो हो सकता है कि आप इन दोनों सेडान कार को दिवाली 2025 तक घर ला सकें। वेटिंग पीरियड से जुड़ी जानकारी के लिए नजदीकी होंडा डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।

पांचवी जनरेशन सिटी में सिंगल पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पावर 121 पीएस टॉर्क 145 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी/सीवीटी

यदि आप सिटी हाइब्रिड कार चुनना चाहते हैं तो यहां इसके इंजन स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं :

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर नेचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पावर 126 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 253 एनएम (संयुक्त) ट्रांसमिशन ई-सीवीटी

होंडा सिटी के दोनों वर्जन में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सिंगल-पेन सनरूफ, रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए गए हैं।

पैसेंजर सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, एडीएएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

आप इनमें से कौनसी कार को खरीदना पसंद करेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।