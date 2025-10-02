जीएसटी दरों में कटौती के बाद टाटा नेक्सन की नई कीमतें : देखिए नई व पुरानी कीमत में कितना है अंतर
प्रकाशित: अक्टूबर 02, 2025
नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद टाटा नेक्सन एसयूवी की कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कटौती हुई है
टाटा नेक्सन भारत की पॉपुलर सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार है, जिसकी कीमत में नई जीएसटी स्कीम के तहत 1.55 लाख रुपये तक की कटौती हुई है। पेट्रोल वेरिएंट के मुकाबले इसके डीजल वेरिएंट पर ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। यहां देखें टाटा नेक्सन की नई वेरिएंट-वाइज कीमतें :-
पेट्रोल मैनुअल
वेरिएंट
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
बचत
स्मार्ट
8 लाख रुपये
7.32 लाख रुपये
(-) 68,000 रुपये
स्मार्ट प्लस
8.90 लाख रुपये
8 लाख रुपये
(-) 90,000 रुपये
स्मार्ट प्लस एस
9.20 लाख रुपये
8.30 लाख रुपये
(-) 90,000 रुपये
प्योर प्लस
9.70 लाख रुपये
8.87 लाख रुपये
(-) 83,000 रुपये
प्योर प्लस एस
10 लाख रुपये
9.15 लाख रुपये
(-) 85,000 रुपये
क्रिएटिव
11 लाख रुपये
10 लाख रुपये
(-) 1 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस एस
11.30 लाख रुपये
10.34 लाख रुपये
(-) 96,000 रुपये
क्रिएटिव प्लस एस डार्क
11.70 लाख रुपये
10.70 लाख रुपये
(-) 1 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस पीएस डुअल-टोन
12.30 लाख रुपये
11.25 लाख रुपये
(-) 1.05 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क
12.70 लाख रुपये
11.62 लाख रुपये
(-) 1.08 लाख रुपये
फियरलेस प्लस पीएस डुअल-टोन
13.30 लाख रुपये
12.17 लाख रुपये
(-) 1.13 लाख रुपये
फियरलेस प्लस पीएस डार्क
13.50 लाख रुपये
12.35 लाख रुपये
(-) 1.15 लाख रुपये
एस - सनरूफ
पीएस - पैनोरमिक सनरूफ
पेट्रोल ऑटोमेटिक
वेरिएंट
पुरानी कीमत (पुरानी जीएसटी दरें)
नई कीमत (नई जीएसटी दरें)
बचत
स्मार्ट प्लस एएमटी
9.60 लाख रुपये
8.78 लाख रुपये
(-) 82,000 रुपये
प्योर प्लस एएमटी
10.40 लाख रुपये
9.51 लाख रुपये
(-) 89,000 रुपये
प्योर प्लस एस एएमटी
10.70 लाख रुपये
9.79 लाख रुपये
(-) 91,000 रुपये
क्रिएटिव एएमटी
11.70 लाख रुपये
10.70 लाख रुपये
(-) 1 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस एस एएमटी
12 लाख रुपये
10.98 लाख रुपये
(-) 1.02 लाख रुपये
क्रिएटिव डीसीटी
12.20 लाख रुपये
11.16 लाख रुपये
(-) 1.04 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस एस एएमटी डार्क
12.40 लाख रुपये
11.34 लाख रुपये
(-) 1.06 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस पीएस डुअल-टोन डीसीटी
13.50 लाख रुपये
12.35 लाख रुपये
(-) 1.15 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क डीसीटी
13.90 लाख रुपये
12.72 लाख रुपये
(-) 1.18 लाख रुपये
फियरलेस प्लस पीएस डुअल-टोन डीसीटी
14.50 लाख रुपये
13.26 लाख रुपये
(-) 1.24 लाख रुपये
फियरलेस प्लस पीएस डार्क डीसीटी
14.70 लाख रुपये
13.45 लाख रुपये
(-) 1.25 लाख रुपये
एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
टाटा नेक्सन एसयूवी के टॉप वेरिएंट क्रिएटिव प्लस और फियरलेस प्लस पेट्रोल वेरिएंट की कीमत (मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों) में 1 लाख रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है।
इस एसयूवी कार के टॉप फियरलेस प्लस पीएस डार्क डीसीटी पेट्रोल वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.25 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।
यह भी पढ़ें : जीएसटी 2.0 के बाद इन टॉप 10 कार की कीमत में हुई एक लाख रुपये से ज्यादा की कटौती, देखिए पूरी लिस्ट
नेक्सन के एंट्री लेवल स्मार्ट पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी पेट्रोल वेरिएंट की कीमत में 80,000 रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है।
नेक्सन स्मार्ट पेट्रोल वेरिएंट 68,000 रुपये सस्ते हो गए हैं।
सीएनजी मैनुअल
वेरिएंट
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
बचत
स्मार्ट सीएनजी
9 लाख रुपये
8.23 लाख रुपये
(-) 77,000 रुपये
स्मार्ट प्लस सीएनजी
10 लाख रुपये
9.15 लाख रुपये
(-) 85,100 रुपये
स्मार्ट प्लस एस सीएनजी
10.30 लाख रुपये
9.42 लाख रुपये
(-) 88,000 रुपये
प्योर प्लस सीएनजी
10.70 लाख रुपये
9.79 लाख रुपये
(-) 91,100 रुपये
प्योर प्लस एस सीएनजी
11 लाख रुपये
10 लाख रुपये
(-) 1 लाख रुपये
क्रिएटिव सीएनजी
12 लाख रुपये
10.98 लाख रुपये
(-) 1.02 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस एस सीएनजी
12.30 लाख रुपये
11.25 लाख रुपये
(-) 1.05 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस एस डार्क सीएनजी
12.70 लाख रुपये
11.62 लाख रुपये
(-) 1.08 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस पीएस डुअल-टोन सीएनजी
13.30 लाख रुपये
12.17 लाख रुपये
(-) 1.13 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क सीएनजी
13.70 लाख रुपये
12.53 लाख रुपये
(-) 1.17 लाख रुपये
फियरलेस प्लस पीएस डुअल-टोन सीएनजी
14.30 लाख रुपये
13.08 लाख रुपये
(-) 1.22 लाख रुपये
फियरलेस प्लस पीएस डार्क सीएनजी
14.50 लाख रुपये
13.26 लाख रुपये
(-) 1.24 लाख रुपये
इस एसयूवी कार के सभी क्रिएटिव और फियरलेस सीएनजी वेरिएंट की कीमत में 1 लाख रुपये से ज्यादा की कटौती हुई है। इस गाड़ी के टॉप फियरलेस प्लस पीएस डार्क सीएनजी वेरिएंट पर सबसे ज्यादा 1.24 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
इस गाड़ी का बेस वेरिएंट स्मार्ट सीएनजी 77,000 रुपये तक सस्ता हो गया है, जबकि इसके स्मार्ट प्लस और स्मार्ट प्लस एस सीएनजी वेरिएंट की कीमत में क्रमशः 85,000 रुपये और 88,000 रुपये की कटौती हुई है।
इस गाड़ी के मिड-वेरिएंट प्योर प्लस और प्योर प्लस एस सीएनजी वेरिएंट पर क्रमशः 91,000 रुपये और 1 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है।
डीजल मैनुअल
वेरिएंट
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
बचत
स्मार्ट प्लस
10 लाख रुपये
9.01 लाख रुपये
(-) 99,000 रुपये
स्मार्ट प्लस एस
10.30 लाख रुपये
9.28 लाख रुपये
(-) 1.02 लाख रुपये
प्योर प्लस
11 लाख रुपये
9.91 लाख रुपये
(-) 1.09 लाख रुपये
प्योर प्लस एस
11.30 लाख रुपये
10.18 लाख रुपये
(-) 1.12 लाख रुपये
क्रिएटिव
12.40 लाख रुपये
11.17 लाख रुपये
(-) 1.23 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस एस
12.70 लाख रुपये
11.44 लाख रुपये
(-) 1.26 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस एस डार्क
13.10 लाख रुपये
11.80 लाख रुपये
(-) 1.30 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस पीएस डुअल-टोन
13.70 लाख रुपये
12.34 लाख रुपये
(-) 1.36 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस पीएस डार्क
14.10 लाख रुपये
12.70 लाख रुपये
(-) 1.40 लाख रुपये
फियरलेस प्लस पीएस डुअल-टोन
14.70 लाख रुपये
13.24 लाख रुपये
(-) 1.46 लाख रुपये
फियरलेस प्लस पीएस डार्क
14.90 लाख रुपये
13.42 लाख रुपये
(-) 1.48 लाख रुपये
डीजल ऑटोमेटिक
वेरिएंट
पुरानी कीमतें (पुरानी जीएसटी दरें)
नई कीमतें (नई जीएसटी दरें)
बचत
प्योर प्लस एएमटी
11.70 लाख रुपये
10.54 लाख रुपये
(-) 1.16 लाख रुपये
क्रिएटिव एएमटी
13.10 लाख रुपये
11.80 लाख रुपये
(-) 1.30 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस एएमटी
13.40 लाख रुपये
12.07 लाख रुपये
(-) 1.33 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस एएमटी डार्क
13.80 लाख रुपये
12.43 लाख रुपये
(-) 1.37 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस पीएस एएमटी डुअल-टोन
14.40 लाख रुपये
12.97 लाख रुपये
(-) 1.43 लाख रुपये
क्रिएटिव प्लस पीएस एएमटी डार्क
14.80 लाख रुपये
13.33 लाख रुपये
(-) 1.47 लाख रुपये
फियरलेस प्लस पीएस एएमटी डुअल-टोन
15.40 लाख रुपये
13.87 लाख रुपये
(-) 1.53 लाख रुपये
फियरलेस प्लस पीएस एएमटी डार्क
15.60 लाख रुपये
14.05 लाख रुपये
(-) 1.55 लाख रुपये
नेक्सन के एंट्री-लेवल स्मार्ट प्लस डीजल वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी डीजल वेरिएंट की कीमतें 1 लाख रुपये से ज्यादा कम हो गई है।
यह भी पढ़ें : नई जीएसटी दरों का असर : हुंडई, किआ, होंडा, टोयोटा, टाटा, फोक्सवैगन, स्कोडा, महिंद्रा, रेनो, एमजी और मर्सिडीज-बेंज की कारें हुई सस्ती
टाटा नेक्सन एसयूवी के टॉप वेरिएंट फियरलेस प्लस पीएस एएमटी डार्क वेरिएंट की कीमत में 1.55 लाख रुपये की कटौती हुई है, जो कि नेक्सन के बाकी सभी वेरिएंट (पेट्रोल और सीएनजी समेत) के मुकाबले सबसे ज्यादा है।
इस एसयूवी कार का एंट्री-लेवल स्मार्ट प्लस डीजल वेरिएंट 99,000 रुपये सस्ता हो गया है।
टाटा नेक्सन पर लगने वाला नया टैक्स स्लैब
जीएसटी 2.0 से पहले टाटा नेक्सन के पेट्रोल वेरिएंट्स पर 29 प्रतिशत (1 प्रतिशत सेस समेत) और डीजल वेरिएंट पर 31 प्रतिशत (3 प्रतिशत सेस समेत) टैक्स लगता था। नई जीएसटी स्कीम के तहत सभी सब-4 मीटर कारों पर (चाहे पेट्रोल हो या डीजल) अब 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा और इसमें से अब सेस कॉम्पोनेन्ट को हटा दिया गया है।
व्हीकल टाइप
पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)
नई जीएसटी दरें
बचत
सब-4 मीटर (पेट्रोल)
29% (28% जीएसटी + 1% सेस)
18%
11%
सब-4 मीटर (डीजल)
31% (28% जीएसटी + 3% सेस)
18%
13%
यदि आप जानना चाहते हैं कि दूसरी कारों पर जीएसटी दरों में कितनी कटौती हुई है तो यहां पढ़ सकते हैं।
नई कीमतें कब से होंगी लागू?
22 सितंबर 2025 को पूरे देशभर में नई जीएसटी दरें लागू करने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब टाटा नेक्सन की नई कीमतें प्रभावी हो गई हैं। कार कंपनियां अपनी गाड़ियों पर कीमत में कटौती के साथ कई फेस्टिव ऑफर भी दे रही है, ऐसे में हमें लगता है कि यह गाड़ी खरीदने का सबसे अच्छा मौका है।
मुकाबला
टाटा नेक्सन का मुकाबला महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, स्कोडा कायलाक, निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर से है।