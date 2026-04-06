2026 स्कोडा कुशाक स्पोर्टलाइन फोटो गैलरी: एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

प्रकाशित: अप्रैल 06, 2026 05:42 pm । सोनू

स्कोडा की नई कुशाक फेसलिफ्ट ने अपने उन बदलावों के साथ सुर्खियां बटौरी है, जिन्होंने इस एसयूवी कार को नया रूप दिया है। इसी के साथ इसकी वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया गया है और ये गाड़ी पांच वेरिएंट्स: क्लासिक क्लास, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में उपलब्ध है। अगर आप कोई स्पोर्टी वेरिएंट घर लाना चाहते हैं तो मिड वेरिएंट स्पोर्टलाइन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए जानते हैं इस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है:

एक्सटीरियर

एक्सटीरियर डिजाइन में कुछ स्पोर्टी टच जोड़कर इसे अन्य वेरिएंट से अलग बनाया गया है। इसमें आगे की तरफ खास डीआरएल के साथ पतले एलईडी हेडलैंप्स और रोशनी वाली ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल दी गई है। इसमें आपको नीचे की तरफ एलईडी फॉग लैंप्स और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश स्किड प्लेट भी मिलती है।

साइड से देखने पर यह ज्यादा खास लगती है, यहां इसमें 17-इंच अलॉय व्हील, ए, बी और सी पिलर पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश, और आगे वाले फेंडर पर ‘स्पोर्टलाइन’ बैजिंग मिलती है। इसमें बॉडी-कलर डोर हैंडल्स पर डार्क क्रोम एक्सेंट भी मिलते हैं। वहीं रूफ रेल्स, शार्कफिन एंटीना और बॉडी क्लेडिंग को वैसे ही रखा गया है।

पीछे की तरफ बदलाव बहुत कम हैं, लेकिन ये अंतर साफ नजर आते हैं। आपको बंपर पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश, टेलगेट पर ब्लैक गार्निश, और बॉडी-कलर रूफ स्पॉइलर मिलता है। टेलगेट पर एक ‘स्पोर्टलाइन’ बैजिंग भी है जो इसकी अलग पहचान बनाती है।

केबिन

केबिन की बात करें तो डैशबोर्ड पर डार्क ग्रे थीम और ब्लैक फैब्रिक सीटें दी गई हैं। इसमें आपको लेदरेट स्टीयरिंग व्हील और गियर नोब भी मिलता है, जो प्रीमियम टच देता है।

छोटी-छोटी बातें: स्पोर्टी अहसास को और उभारने के लिए इसमें एल्युमिनियम पेडल्स दिए गए हैं।

इसके अलावा, इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है। आगे वाले पैसेंजर के लिए स्टोरेज के साथ एक स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेट भी मिलता है, जबकि पीछे वाले पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स, कपहोल्डर के साथ एक सेटर आर्मरेस्ट और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं।

फीचर

फीचर की बात करें स्पोर्टलाइन वेरिएंट करीब इससे नीचे वाले सिग्नेचर वेरिएंट जैसा ही है। इसका मतलब है कि इसमें आपको एक सिंगल-पैन सनरूफ, एआई असिस्टेंट के साथ 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 8-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और एक वायरलेस फोन चार्जर मिलता है।

फीचर का अभाव: इसमें आगे वेंटिलेटेड और 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट, एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पीछे सीट मसाजर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे कुछ फीचर का अभाव है। इस रिपोर्ट में कुशाक की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देखिए।

सेफ्टी

स्कोडा कुशाक स्पोर्टलाइन में सुरक्षा से जुड़े सभी फीचर दिए गए हैं। इनमें 6 एयरबैग, रियर व्यू कैमरा, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड कंट्रोल (एचएचसी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल) और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर शामिल है।

इंजन

कुशाक के स्पोर्टलाइन वेरिएंट में केवल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी पावर 115 पीएस टॉर्क 178 एनएम

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

ऊपर वाले वेरिएंट्स में आपको ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ डीसीटी गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है। इस स्टोरी में आप ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं।

प्राइस और कंपेरिजन

स्कोडा स्पोर्टलाइन वेरिएंट की कीमत 14.74 लाख रुपये से 15.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। यहां आप 2026 स्कोडा कुशाक की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देख सकते हैं।

कुशाक एसयूवी कार का मुकाबला रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, और एमजी एस्टर से है। इसकी टक्कर फॉक्सवैगन टाइगन से भी है, जिसे इसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है और इस महीने इसका फेसलिफ्ट मॉडल आने वाला है।

आप इन स्टोरी में कुशाक के अन्य वेरिएंट्स के बारे में भी जान सकते हैं:

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