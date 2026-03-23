स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट बेस वेरिएंट क्लासिक प्लस: क्या यह खरीदने के लिए सबसे समझदारी भरा विकल्प है?

स्कोडा ने कुशाक फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत 10.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में नई स्टाइलिंग और कई नए फीचर अपडेट दिए गए हैं। स्कोडा ने इस गाड़ी के वेरिएंट लाइनअप को भी अपडेट किया है। कुशाक फेसलिफ्ट एसयूवी कार चार स्टैंडर्ड वेरिएंट : क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन और प्रेस्टीज, और एक स्पेशल मोंटे कार्लो एडिशन में आती है।

नई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट गाड़ी के बेस वेरिएंट क्लासिक प्लस में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट क्लासिक प्लस: एक्सटीरियर

कुशाक फेसलिफ्ट कार का बेस वेरिएंट एक सॉलिड पैकेज है। आगे की तरफ इसमें एलईडी डीआरएल्स और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं जो इसे काफी मॉडर्न लुक देते हैं। इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट में कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में ग्रिल पर इल्युमिनेटेड लाइट बार नहीं दिया है।

इसमें एलईडी टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, जो इसे काफी प्रीमियम फील देते हैं। सबसे अच्छी चीज यह है कि इस गाड़ी में बेस वेरिएंट से ही अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें फ्रंट फेंडर पर 'स्कोडा' बैजिंग दी गई है, साथ ही इसमें रूफ रेल्स भी दिए गए हैं। इसका ओवरऑल स्टांस काफी मस्कुलर और बैलेंस्ड है, जो कुशाक की डिजाइन लैंग्वेज के बिल्कुल अनुरूप लगता है।

पीछे की तरफ इसमें एलईडी टेललैंप्स के साथ रियर डिफॉगर, वॉशर और वाइपर जैसे कई प्रेक्टिकल एलिमेंट दिए गए हैं, जो अलग-अलग तरह के मौसम में काफी काम के साबित होते हैं। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में डिफ्यूजर के लिए ग्लॉस ब्लैक और क्रोम गार्निश दी गई है, जबकि इसके बेस वेरिएंट में ब्लैक डिफ्यूजर दिया गया है। इसमें शार्क फिन एंटीना की कमी रखी गई है, लेकिन ज्यादा स्पोर्टी लुक के लिए इसमें रूफ-माउंटेड स्पॉइलर दिया गया है।

सीमित कलर ऑप्शन : कुशाक फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट में केवल पांच कलर ऑप्शन : कार्बन स्टील, लावा ब्लू, कैंडी व्हाइट, ब्रिलिएंट सिल्वर और चेरी रेड दिए गए हैं। यहां देखें नई स्कोडा कुशाक गाड़ी के अन्य कलर ऑप्शन की जानकारी।

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट क्लासिक प्लस: इंटीरियर

कुशाक क्लासिक प्लस वेरिएंट का केबिन मिड-वेरिएंट जैसा लगता है। इस गाड़ी में बेस वेरिएंट क्लासिक प्लस से ही स्पीकर के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसका डैशबोर्ड लेआउट प्री-फेसलिफ्ट मॉडल की तरह एकदम क्लीन और प्रेक्टिकल है।

इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एमआईडी डिस्प्ले दिया गया है जो ड्राइविंग से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देता है। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम एक्सपीरिएंस के लिए फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। क्लासिक प्लस वेरिएंट के केबिन में ब्लैक कलर थीम के साथ फैब्रिक सीट, कुशाक स्कफ प्लेट, लेदरेट स्टीयरिंग व्हील और ऑटोमेटिक वर्जन के साथ गियर नॉब दिया गया है।

इस एसयूवी कार में बेस वेरिएंट से ही फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट और कई सारी स्टोरेज स्पेस दी गई है।

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट क्लासिक प्लस: फीचर

नई कुशाक फेसलिफ्ट कार की फीचर लिस्ट एंट्री-लेवल वेरिएंट से ही काफी शानदार है। इसमें स्पीकर के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं। क्लासिक प्लस वेरिएंट में रियर एसी वेंट्स के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट और रियर पावर विंडो, और सिंगल-पेन सनरूफ दिया गया है, जो केबिन को ज्यादा हवादार अहसास देता है। यदि आप इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट चुनते हैं, तो आपको क्रूज कंट्रोल और पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर भी मिलेंगे।

हालांकि, इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड फ्रंट सीटें, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर की कमी है।

हमारी राय : हम आपको बेहतर केबिन एक्सपीरिएंस के लिए क्लासिक प्लस वेरिएंट के इंफोटेनमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने की सलाह देंगे। इसकी 7-इंच यूनिट केबिन के हिसाब से काफी छोटी लगती है और यह इस्तेमाल करने में भी इतनी आसान नहीं है। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की भी कमी है, जो आपको इसके टॉप वेरिएंट के साथ मिलते हैं।

कुशाक क्लासिक प्लस वेरिएंट में 6 एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम, रेन-सेंसिंग वाइपर, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यहां देखें कुशाक फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

सेफ्टी फीचर की कमी : क्लासिक प्लस वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा, टीपीएमएस, फ्रंट पार्किंग सेंसर और डुअल-टोन हॉर्न की कमी है।

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट क्लासिक प्लस : इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

कुशाक क्लासिक प्लस वेरिएंट में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट में 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जिसके साथ केवल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल/ 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन (नया) 7-स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन

कुशाक फेसलिफ्ट को ड्राइव करने के बाद हमें पता चली ये पांच बातें।

ध्यान देने वाली बात : स्कोडा ने कुशाक एसयूवी कार में 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की बजाए नया 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया है। यह ट्रांसमिशन ऑप्शन प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में मिलने वाले 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के मुकाबले ज्यादा स्मूद गियर शिफ्ट और बेहतर माइलेज देता है।

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट क्लासिक प्लस : कीमत और मुकाबला

कुशाक फेसलिफ्ट क्लासिक प्लस वेरिएंट की कीमत 10.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यहां देखें कुशाक फेसलिफ्ट की वेरिएंट-वाइज कीमतें। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार का मुकाबला रेनो डस्टर, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, फोक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना…

क्लासिक प्लस वेरिएंट स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट लाइनअप में एंट्री करने के लिए एक समझदारी भरा विकल्प है। कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में यह सबसे बेहतरीन बेस वेरिएंट्स में से एक है, और अगर आपका बजट कम है तो आप इसे आराम से चुन सकते हैं। यह एक बेहतरीन पैकेज है, जिसमें एलईडी लाइटिंग, अलॉय व्हील्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल समेत कई शानदार सेफ्टी फीचर मिलते हैं। यह एक फन-2-ड्राइव कार है और इसमें ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया गया है।

हालांकि, इसमें रिवर्स कैमरा, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और एक अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है, जो टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देने वाले खरीदारों के लिए काफी मायने रखता है।

यदि आप सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और कम कीमत पर ड्राइव करने के लिए एक मजेदार कॉम्पेक्ट एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं तो क्लासिक प्लस वेरिएंट आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और रिवर्स पार्किंग कैमरा के साथ यह वेरिएंट आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। हम आपको यह वेरिएंट चुनने की सलाह देंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम आपको कुशाक फेसलिफ्ट के दूसरे वेरिएंट्स के बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। तब तक हमें बताएं कि क्या आप स्कोडा कुशाक के बेस वेरिएंट को चुनना पसंद करेंगे?