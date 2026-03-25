2026 स्कोडा कुशाक के टॉप मॉडल प्रेस्टीज में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के लॉन्च के साथ, कंपनी ने सेगमेंट की पसंदीदा कार (टाइगन का फेसलिफ्ट आना बाकी) को कुछ ज्यादा कंफर्ट फीचर के साथ एक बहुत जरूरी अपडेट दिया है। इनमें से ज्यादातर फीचर प्रेस्टीज वेरिएंट में दिए गए हैं जो इसका टॉप मॉडल है। यह चार वेरिएंट: क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, और प्रेस्टीज में मिलती है। इसके अलावा एक ज्यादा स्पोर्टी स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन भी है, और यहां आप मोंटे कार्लो और प्रेस्टीज वेरिएंट के बीच अंतर देख सकते हैं।

अगर आप एक फन-टू-ड्राइव फैमिली एसयूवी कार लेना चाहते हैं जिसमें फैक्ट्री फिटेड सभी फीचर हों, तो यहां देखिए स्कोडा कुशाक टॉप मॉडल प्रेेस्टीज में क्या कुछ खास मिलता है:

2026 स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट प्रेस्टीज: एक्सटीरियर

स्कोडा कुशाक न्यू मॉडल एक शानदार दिखने वाली एसयूवी कार है और इसके टॉप मॉडल में आपको उन स्टाइल अपडेट का पूरा फायदा मिलता है जो स्कोडा ने इस अपडेट के साथ किए हैं।

आगे से नई स्कोडा कार काफी शानदार दिखती है, इसमें सिग्नेचर स्कोडा ग्रिल डिजाइन के दोनों तरफ एलईडी हेडलाइटें लगी हैं जिन्हें अब ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। बड़ी कोडिएक की तरह इन हेडलाइट में स्लीक एलईडी डीआरएल भी दी गई है, साथ ही पूरी ग्रिल पर कनेक्टेड एलईडी एलिमेंट्स भी हैं, जो वास्तव में स्टाइलिश हैं। आपको सिल्वर स्लेट्स के साथ कुछ कंट्रास्ट भी मिलता है जो डिजाइन के ऊपरी हिस्से को पूरा करता है।

स्कोडा ने कुशाक न्यू मॉडल में फॉग लाइट को अपडेट करके एलईडी यूनिट में बदला दिया है, जो पहले हेलोजन यूनिट में थी। इन्हें अभी भी हेडलाइट के नीचे पोजिशन किया गया है। बंपर को अलग लेयर में फिनिश किया गया है, वहीं सिल्वर स्किड प्लेट और मैश जैसे एयर इनलेट आगे के डिजाइन में कुछ स्टाइल जोड़ते हैं।

कुशाक टॉप मॉडल का लुक साइड से क्लिन और क्लासी दिखता है। इसमें नए 17-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन क्रोम फिनिश डोर हैंडल, क्रोम विंडो गार्निश और बी व सी पिलर पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश इसके शानदार लुक को बनाए रखती है। साइड स्कर्ट में कम क्लेडिंग भी इस मामले में मदद करती है और प्रेस्टीज में रूफ रेल्स (50 किलोग्राम की लोड क्षमता के साथ) को सिल्वर फिनिश दी गई है।

आगे की तरह, स्कोडा ने कुशाक को पीछे से भी ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया है, जहां कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग में इंडिविजुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये एलईडी स्लीक और एलिगेंट दिखती है, और बीच में चमकीली स्कोडा बैजिंग के साथ कुशाक को रात में सच में अलग दिखाने में मदद करती है। आपको ट्रंक पर हल्की क्रोम गार्निश भी मिलती है, जिसके ऊपर दोनों तरफ नेमप्लेट और इंजन बैजिंग (केवल 1.5) दी गई है।

2026 स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज: कलर ऑप्शन

कुशाक न्यू मॉडल में स्कोडा ने कुछ नए कलर ऑप्शन शामिल किए हैं जिससे यह एसयूवी कार कुल 8 कलर: शिमला ग्रीन (नया), चेरी रेड (नया), स्टील ग्रे (नया), कैंडी व्हाइट, कार्बन स्टील, ब्रिलियंट सिल्वर, लावा ब्लू और डीप ब्लैक में मिलती है।

टॉप मॉडल सभी कलर ऑप्शन में मिलता है, लेकिन कोई ड्यूल शेड नहीं दिया गया है जो केवल मोंटे कार्लो तक सीमित है।

2026 स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज: केबिन

कुशाक के केबिन को ड्यूल-टोन ट्रीटमेंट दिया गया है, जो न केवल प्रीमियम दिखता है, बल्कि इस वेरिएंट से प्रीमियम भी फील होता है, क्योंकि अब आपको इसमें बैज कलर की लेदरेट सीटें मिलती हैं। एक्सटीरियर की तरह, डैशबोर्ड, गियर नोब, डोर हैंडल और स्टीयरिंग व्हील पर क्रोम एक्सेंट का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जो केबिन को और बेहतर बनाते हैं।

इस टॉप मॉडल में एक पैनोरमिक सनरूफ भी दी गई है, जिससे केबिन ज्यादा खुला-खुला और हवादार महसूस होता है।

2026 स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज: फीचर

चूंकि ये 2026 स्कोडा कुशाक का टॉप मॉडल है, ऐसे में इसमें ब्रोशर वाले सभी फीचर मिलते हैं। इसलिए इसमें कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, ऑटो एसी, पीछे एसी वेंट्स और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) जैसी बेसिक चीजें तो जाहिर तौर पर मौजूद हैं, लेकिन टॉप मॉडल में इससे नीचे वाले स्पोर्टलाइन वेरिएंट की तुलना में ये कुछ चीजें अतिरिक्त मिलती हैं:

पैनोरमिक सनरूफ : इसमें कांच का एक बड़ा ग्लास एरिया मिलता है जो दूसरी पंक्ति तक फैला हुआ है।

आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें : पावर्ड सीट को एडजस्ट करना आसान होता है, जबकि वेंटिलेटेड सीटें गर्मियों में आराम देती हैं।

पीछे सीट मसाज : यह फीचर इस सेगमेंट की कार में पहली बार दिया गया है, जिससे आप एक बटन दबाकर अपनी पीठ की मसाज कर सकते हैं।

10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले : यह एक बहुत ही साफ डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें कई तरह के लेआउट मिलते हैं और यह देखने में बहुत ही स्पोर्टी और प्रीमियम लगती है।

6-स्पीकर स्कोडा साउंड सिस्टम: इसमें सबवुफर और एम्पलीफायर के साथ हाई-परफॉर्मेंस स्पीकर लगे हैं।

नई कुशाक कार में आपको बेस मॉडल से ऊपर वाले सिग्नेचर वेरिएंट से ही 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करताह है। असल में कुशाक में काफी सारे फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं और यहां आप कुशाक के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

2026 स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज: सेफ्टी

स्कोडा कुशाक में बेस मॉडल से अच्छे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, पीछे वाइपर और डिफॉगर, ईबीडी के साथ एबीएस, टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम (टीपीएमएस) और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर्स शामिल हैं। आगे पार्किंग सेंसर सिग्नेचर वेरिएंट से दिए गए हैं और पीछे डिस्क ब्रेक 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन तक सीमित हैं।

कुशाक में कोई एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) नहीं दिया गया है, लेकिन 2022 में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन को ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी।

2026 स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज: इंजन

स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज टॉप मॉडल एकमात्र वेरिएंट है जिसमें आपको सभी इंजन ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल सिलेंडर 3-सिलेंडर 4-सिलेंडर आउटपुट 115 पीएस / 178 एनएम 150 पीएस / 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

2026 स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज: प्राइस और कंपेरिजन

स्कोडा कुशाक टॉप मॉडल की कीमत 16.79 लाख रुपये (1-लीटर एमटी) से शुरू होती है और 18.79 लाख रुपये (1.5-लीटर 7-स्पीड डीसीटी) तक जाती है। सभी एक्स-शोरूम कीमत हैं। अगर यह आपके बजट से बाहर है और आप बेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां देखिए कुशाक बेस वेरिएंट में क्या मिलता है।

स्कोडा कुशाक ऐसे सेगमेंट की कार है जहां मुकाबला काफी कड़ा है, यहां आपको रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, फॉक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर जैसे विकल्प मिलते हैं।

2026 स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज: खरीदें या छोड़ दें?

स्कोडा कुशाक प्रेस्टीज की कीमत 15 लाख रुपये से ऊपर है। यह सेगमेंट में ज्यादा फीचर और टेक्नोलॉजी वाला वेरिएंट नहीं है, इस मामले में सिएरा और सेल्टोस ने बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें फैमिली के लिए आरामदायक सफर, इस्तेमाल में आसान और अच्छे फीचर हों, तो अभी यह सेगमेंट में सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है।

लेकिन अगर आप पैसा वसूल कार चाहते हैं तो हम आपको कुशाक का मिड वेरिएंट लेने की सलाह देंगे।

यह भी देखें: स्कोडा कुशाक ऑन रोड प्राइस