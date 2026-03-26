2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

प्रकाशित: मार्च 26, 2026 05:25 pm । सोनू

स्कोडा ने कुशाक फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, इसकी कीमत 10.69 लाख रुपये से शुरू होती है। फेसलिफ्ट मॉडल में कुछ स्टाइल अपडेट, नए फीचर और नया गियरबॉक्स ऑप्शन दिया गया है। इसका स्पोर्टी दिखने वाला मोंटे कार्लो एडिशन लॉन्च के समय से ही उपलब्ध है, यह उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी कुशाक कार स्टैंडर्ड मॉडल से अलग दिखे।

यहां हम स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो की फोटो गैलरी के जरिए जानेंगे यह अंदर और बाहर से कैसी दिखती है, इसमें कौनसे फीचर और इंजन ऑप्शन मिलते हैं, और क्या आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं।

2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो: एक्सटीरियर

स्कोडा ने फेसलिफ्ट अपडेट के साथ कुशाक के शानदार डिजाइन को मॉडर्न बनाने का बेहतरीन काम किया है, और मोंटे कार्लो एडिशन इस चीज को और बेहतर करता है। यह रेस मॉडल के बजाय ज्यादा स्पोर्टी लगता है।

आगे की तरफ इसमें स्टैंडर्ड कुशाक जैसी एलईडी हेडलाइट्स लगी हैं, जिनके साथ स्लीक डीआरएल हैं जो एक-दूसरे से कनेक्टेड दिखते हैं। इंडिविजुअल एलईडी एलिमेंट्स पियानो ब्लैक ग्रिल के बीच से निकलते हैं, और दो लाल पट्टियां डार्क ट्रीटमेंट को अच्छा कंट्रास्ट देती है, और पूरा ब्लैक बंपर इसके आगे के डिजाइन को पूरा करता है।

साइड से देखने पर स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले इसमें बदलाव मामूली हैं। इसमें पंखुड़ियों के डिजाइन के 17-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं जिनके बीच में रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं। बाकी बदलाव हल्के-फुल्के हैं जिनमें ब्लैक रूफ रेल्स (50 किलोग्राम भार वहन क्षमता के साथ) और ब्लैक ओआरवीएम शामिल हैं।

पीछे की तरफ भी छोटे-मोटे बदलाव हैं, हालांक यहां कोई बड़ा रूफ माउंटेड स्पॉइलर या भारी रेड इनसर्ट नहीं है, इसके बजाए साधारण ब्लैक बंपर और एक खास ‘मोंटे कार्लो’ बैजिंग है। इसमें इंडिविजुअल एलईडी एलिमेंट्स और स्टैंडर्ड कुशाक की तरह चमकीली स्कोडा ब्रांडिंग दी गई है जो रात के समय अलग दिखती है।

इसमें किए गए बदलाव इतने अग्रेसिव नहीं हैं जितने हमने हुंडई क्रेटा के एन-लाइन वर्जन में देखे थे, लेकिन ये मोंटे कार्लो को एक ज्यादा स्पोर्टी विकल्प के तौर पर सबसे अलग दिखाने के लिए काफी हैं।

मोंटे कार्लो में ड्यूल-टोन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो सभी वेरिएंट्स के साथ स्टैंडर्ड नहीं हैं। आगे हम इसके बारे में जानेंगे।

2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो: कलर ऑप्शन

स्कोडा ने 2026 कुशाक को 8 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में पेश किया है, लेकिन मोंटे कार्लो वेरिएंट में केवल 7 कलर उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं:

लावा ब्लू

डीप ब्लैक

कैंडी व्हाइट (ड्यूल टोन)

ब्रिलियंट सिल्वर (ड्यूल टोन)

चेरी रेड (ड्यूल टोन)

शिमला ग्रीन (ड्यूल टोन)

स्टील ग्रे (ड्यूल टोन)

मोंटे कार्लो इकलौता वेरिएंट है जिसमें आपको 2026 कुशाक में ड्यूल-टोन रूफ ऑप्शन मिलता है।

2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो: केबिन

अगर आपको मोंटे कार्लो एडिशन का बाहरी लुक थोड़ा हल्का लगा, तो अंदर फर्क साफ नजर आता है, यहां का लेआउट और ओवरऑल डिजाइन तो वही है लेकिन स्टाइल ज्यादा कूल है।

स्कोडा ने केबिन में लाइट कलर शेड को हटा दिया है और इसमें पूरी ब्लैक थीम के साथ डैशबोर्ड पेनल और डोर हैंडल के आसपास लाल रंग के एक्सेंट दिए गए हैं। इसमें आपको चारों तरफ क्रोम इनसर्ट अभी भी मिलते हैं, मटेरियल फिनिश का ओवरऑल कॉम्बिनेशन स्पोर्टी नजर आता है।

स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में इसमें केवल दो बदलाव हैं, जिनमें एल्युमिनियम पेडल (जो स्पोर्टलाइन वेरिएंट में भी उपलब्ध है) और कंट्रास्ट रेड इनसर्ट के साथ ब्लैक सीटें शामिल हैं। इसके अलावा टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पेनल, टू-स्पोक फ्लोटिंग स्टीयरिंग व्हील और हेक्सागोनल एसी वेंट्स वही है।

कुशाक मोंटे कार्लो के हेडरेस्ट पर भी ‘मोंटे कार्लो’ ब्रांडिंग दी गई है।

2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो: फीचर

मोंटे कार्लो एडिशन को टॉप मॉडल प्रेस्टीज पर तैयार किया गया है, इसलिए इसमें कुशाक गाड़ी वाले सभी फीचर दिए गए हैं। इसमें कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, ऑटो एसी, पीछे वेंट्स और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) जैसे फीचर के साथ आपकी सभी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इनमें से ज्यादातर फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं, और आप कुशाक क्लासिक प्लस बेस मॉडल की डिटेल्स यहां देख सकते हैं।

इसके फील-गुड फीचर में एक पैनोरमिक सनरूफ, आगे पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, पीछे सीट मसाजर, 6-स्पीकर स्कोडा साउंड सिस्टम और दो डिजिटल स्क्रीन: 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी शामिल है।

2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो: सेफ्टी

2026 कुशाक में 6 एयरबैग, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, पीछे वाइपर और वाशर, ईबीडी के साथ एबीएस, टायर प्रेशर वार्निंग सिस्टम (टीपीएमएस) और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर दिए गए हैं। टॉप मॉडल्स में एंटी-थिफ्ट अलार्म, आगे पार्किंग सेंसर, और पीछ डिस्क ब्रेक (केवल 1.5-लीटर) जैसे फीचर भी दिए गए हैं। कुशाक में एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) नहीं दिया गया है, जो इसके मुकाबले में मौजूद ज्यादातर कार में दिया गया है।

2022 में प्री-फेसलिफ्ट कुशाक को ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी।

2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो: इंजन

2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो एक ऑटोमैटिक वेरिएंट है, लेकिन इसमें कुशाक वाले दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल सिलेंडर 3-सिलेंडर 4-सिलेंडर आउटपुट 115 पीएस / 178 एनएम 150 पीएस / 250 एनएम गियरबॉक्स 8-स्पीड एटी 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

खरीददारों के लिए सलाह: बड़ा 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन तभी चुने जब आपको पावरफुल कार पसंद हो और हाईवे पर बिना किसी परेशानी के गाड़ी चलाना चाहते हों। शहर और हाईवे दोनों जगह पर बराबर ड्राइव करने वालों के लिए 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी अच्छी तरह से काम करता है।

2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो: प्राइस

स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो के 1-लीटर इंजन वाले मॉडल की कीमत 17.89 लाख रुपये और बड़े 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन वाले मॉडल की प्राइस 18.99 लाख रुपये है।

कुशाक मोंटे कार्लो की टक्कर हुंडई क्रेटा एन लाइन से है, वहीं स्टैंडर्ड कुशाक का मुकाबला रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, फॉक्सवैगन टाइगन, होंडा एलिवेट और मारुति ग्रैंड विटारा/टोयोटा हाइराइडर से है।

2026 स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो: क्या इसे खरीदना चाहिए?

हालांकि मोंटे कार्लो एडिशन में टॉप मॉडल की तुलना में कोई अतिरिक्त फीचर नहीं दिए गए है, लेकिन इसके डिजाइन में कुछ स्पोर्टी टच जरूर दिए गए हैं। आप यहां देख सकते हैं कि स्कोडा कुशाक का टॉप मॉडल प्रेस्टीज कैसा दिखता है और इसमें क्या खास है। ये बदलाव भले ही छोटे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल से इसे अलग दिखाने के लिए पर्याप्त हैं। अगर आप कुशाक का टॉप मॉडल लेने का मन बना चुके हैं और चाहते हैं कि आपकी फैमिली कार थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी दिखे, तो 20,000 रुपये से 30,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करना बिलकुल सही है।

यह भी देखें: स्कोडा कुशाक ऑन रोड प्राइस