निसान ग्रेवाइट टेकना वेरिएंट : क्या ज्यादा पैसे खर्च करके इसके टॉप वेरिएंट को लेना होगा सही?

प्रकाशित: मार्च 11, 2026 11:36 am । स्तुत��ि

निसान ने अपनी नई एमपीवी कार ग्रेवाइट भारत में पेश कर दी है। रेनो ट्राइबर पर बेस्ड ग्रेवाइट अब तक की सबसे सस्ती 7-सीटर कार में एक बन गई है। यह गाड़ी चार वेरिएंट : विसिआ, एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेकना में आती है।

हम निसान ग्रेवाइट कार के लोअर वेरिएंट की जानकारी आपके साथ साझा कर चुके हैं, अब इस पर बात करते हैं कि इसके टॉप टेकना वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है।

निसान ग्रेवाइट टेकना : एक्सटीरियर

टॉप वेरिएंट होने के नाते टेकना वेरिएंट में आगे की तरफ दो चीजें जोड़ी गई हैं जो इसे लोअर वेरिएंट से अलग दिखाती है। आगे की तरफ इसमें 'सी- शेप्ड' सिल्वर एक्सेंट के साथ ग्लॉस ब्लैक ग्रिल और फॉक्स स्किड प्लेट दी गई है।

ग्रेवाइट कार के टेकना वेरिएंट में आगे की तरफ पतली 'आइब्रो शेप्ड' डीआरएल्स दी गई हैं जिसे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स में इंटीग्रेट किया हुआ है, साथ ही इसमें एलईडी फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं जो इसके लुक को पूरा करते हैं।

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें एन-कनेक्टा वेरिएंट के मुकाबले दो बड़े बदलाव नजर आते हैं। इसमें डोर हैंडल्स पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश की बजाए क्रोम फिनिश दी गई है और स्टाइलिश स्टील व्हील्स के लिए फंकी कवर दिए गए हैं।

पीछे की तरफ इसमें लोअर वेरिएंट के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसमें चौड़ी क्लैडिंग के साथ बंपर पर 'सी-शेप्ड' सिल्वर एक्सेंट और फ्लैट टेलगेट दिया गया है। इसमें एलईडी टेललैंप क्लस्टर पर ब्लैक केसिंग दी गई है जिससे इसे बेहतर रोड प्रजेंस मिलती है।

निसान ग्रेवाइट टेकना : इंटीरियर

टेकना वेरिएंट का केबिन लोअर वेरिएंट के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर लगता है। इसमें ट्राई-टोन ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर थीम दी गई है जिससे इसका केबिन काफी हवादार लगता है। इसका डैशबोर्ड लोअर वेरिएंट के जैसा लग सकता है, लेकिन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रोम डोर हैंडल्स, और एसी वेंट्स के लिए दिए गए क्रोम सराउंड जैसे एलिमेंट इसे बेहतर लुक देते हैं।

ग्रेवाइट कार के टॉप वेरिएंट में ड्राइवर सीट के लिए सेंटर आर्मरेस्ट और हाइट एडजस्ट फंक्शन दिया गया है, जिससे इसमें अच्छा कंफर्ट मिलता है। रियर सीट पैसेंजर के लिए लोअर वेरिएंट के मुकाबले इसमें नई सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर सीटबैक पॉकेट और 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट के अलावा कोई बदलाव नहीं हुआ है।

निसान ग्रेवाइट टेकना : फीचर और सेफ्टी

निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार के टॉप टेकना वेरिएंट में 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, वायरलेस चार्जर, ऑटो हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, क्रूज कंट्रोल (केवल एमटी), ऑटो हेडलैंप और ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग्स, ईएससी, टीपीएमएस, रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिफॉगर, हिल होल्ड असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर और रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।

निसान ग्रेवाइट टेकना : इंजन ऑप्शन

ग्रेवाइट टेकना वेरिएंट में 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

यहां देखें निसान ग्रेवाइट के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।

निसान ग्रेवाइट टेकना : कीमत और मुकाबला

निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार की कीमत 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप टेकना वेरिएंट की शुरूआती कीमत 7.91 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यहां देखें इसकी कीमत :-

वेरिएंट टेकना एमटी टेकना एएमटी कीमत (एक्स-शोरूम) 7.91 लाख रुपये 8.49 लाख रुपये

निसान ग्रेवाइट का सीधा मुकाबला रेनो ट्राइबर से है और यह गाड़ी मारुति अर्टिगा और एक्सएल6, टोयोटा रुमियन और किआ कैरेंस के मुकाबले में एक अच्छा ऑप्शन है।

कारदेखो का क्या है कहना

टेक्ना वेरिएंट में कई बेहतरीन फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसकी एन-कनेक्टा वेरिएंट के मुकाबले कीमत लगभग 70,000 रुपये ज्यादा है जो कि जायज लगती है। हालांकि, टॉप वेरिएंट होने के बावजूद, निसान ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्रेवाइट के सभी ज्यादा फीचर्स वाले वेरिएंट में भी इसकी कीमत लोगों को जायज महसूस हो। यदि आप कोई ऐसी 7-सीटर कार की तलाश कर रहे हैं जिसमें अच्छी स्पेस और शानदार फीचर मिले तो टेकना वेरिएंट को चुनना एक अच्छा ऑप्शन होगा।