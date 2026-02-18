सभी
    निसान ग्रेवाइट में मिलते हैं ये पांच कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट

    निसान ग्रेवाइट केवल मोनोटोन शेड में ही उपलब्ध है

    प्रकाशित: फरवरी 18, 2026 10:49 am । सोनू

    75 Views
    Nissan Gravite

    निसान ने निसान ग्रेवाइट को भारत में लॉन्च कर दिया है, इसके साथ कंपनी ने सब-4 मीटर एमपीवी कार सेगमेंट में एंट्री की है। इसे रेनो ट्राइबर पर तैयार किया गया है, हालांकि ग्रेवाइट को अलग दिखाने के लिए एक्सटीरियर और केबिन में खास बदलाव किए गए हैं। यहां हम नई निसान एमपीवी कार में मिलने वाले सभी कलर ऑप्शन के बारे में जानेंगे।

    निसान ग्रेवाइट कलर ऑप्शन

    • ओनिक्स ब्लैक

    Nissan Gravite

    • स्टॉर्म व्हाइट

    Nissan Gravite

    • मेटैलिक ग्रे

    Nissan Gravite

    • ब्लेड सिल्वर

    Nissan Gravite

    • फॉरेस्ट ग्रीन

    Nissan Gravite

    निसान ग्रेवाइट ओवरव्यू

    ग्रेवाइट असल में रेनो ट्राइबर का रीबैज वर्जन है, जिसमें खास स्टाइल अपडेट किए गए हैं। इसमें अपडेटेड केबिन थीम भी है, हालांकि फीचर लिस्ट वैसी ही है। रेनो ट्राइबर की तरह इसमें भी फ्लेक्सिबल सीटिंग कॉन्फिगरेशन दिया गया है, जिसमें तीसरी पंक्ति की सीटों को हटाया जा सकता है, जिससे परिवार के इस्तेमाल के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर ज्यादा सामान रखने के लिए जगह बनाई जा सकती है। इसके अलावा ग्रेवाइट में भी 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है।

    फीचर

    ग्रेवाइट की फीचर लिस्ट रेनो ट्राइबर जैसी ही है।

    इसके फीचर हाइलाइट इस प्रकार हैं:

    • 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • 7-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप

    • पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी

    • रिमोट कीलेस एंट्री

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • 6-स्पीकर साउंड सिस्टम

    Nissan Gravite

    सुरक्षा के लिए ग्रेवाइट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, इसके अलावा रेन-सेंसिंग वाइपर, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इंजन

    निसान ग्रेवाइट में ट्राइबर वाला 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके साथ डीलर लेवल सीएनजी किट का विकल्प भी दिया गया है। यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

    पावर

    72 पीएस

    टॉर्क

    96 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी*

    *एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी-ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Nissan Gravite

    प्राइस और कंपेरिजन

    निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.93 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका सीधा मुकाबला रेनो ट्राइबर से रहेगा, हालांकि इसे मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस और किया कैरेंस क्लाविस से सस्ती एमपीवी कार के तौर पर भी चुना जा सकेगा।

    यह भी देखें: निसान ग्रेवाइट ऑन रोड प्राइस

