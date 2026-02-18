निसान ग्रेवाइट में मिलते हैं ये पांच कलर ऑप्शन, देखिए पूरी लिस्ट

प्रकाशित: फरवरी 18, 2026 10:49 am । सोनू

निसान ने निसान ग्रेवाइट को भारत में लॉन्च कर दिया है, इसके साथ कंपनी ने सब-4 मीटर एमपीवी कार सेगमेंट में एंट्री की है। इसे रेनो ट्राइबर पर तैयार किया गया है, हालांकि ग्रेवाइट को अलग दिखाने के लिए एक्सटीरियर और केबिन में खास बदलाव किए गए हैं। यहां हम नई निसान एमपीवी कार में मिलने वाले सभी कलर ऑप्शन के बारे में जानेंगे।

निसान ग्रेवाइट कलर ऑप्शन

ओनिक्स ब्लैक

स्टॉर्म व्हाइट

मेटैलिक ग्रे

ब्लेड सिल्वर

फॉरेस्ट ग्रीन

निसान ग्रेवाइट ओवरव्यू

ग्रेवाइट असल में रेनो ट्राइबर का रीबैज वर्जन है, जिसमें खास स्टाइल अपडेट किए गए हैं। इसमें अपडेटेड केबिन थीम भी है, हालांकि फीचर लिस्ट वैसी ही है। रेनो ट्राइबर की तरह इसमें भी फ्लेक्सिबल सीटिंग कॉन्फिगरेशन दिया गया है, जिसमें तीसरी पंक्ति की सीटों को हटाया जा सकता है, जिससे परिवार के इस्तेमाल के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर ज्यादा सामान रखने के लिए जगह बनाई जा सकती है। इसके अलावा ग्रेवाइट में भी 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है।

फीचर

ग्रेवाइट की फीचर लिस्ट रेनो ट्राइबर जैसी ही है।

इसके फीचर हाइलाइट इस प्रकार हैं:

8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

7-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

पुश-बटन स्टार्ट-स्टॉप

पीछे वेंट्स के साथ मैनुअल एसी

रिमोट कीलेस एंट्री

वायरलेस फोन चार्जर

6-स्पीकर साउंड सिस्टम

सुरक्षा के लिए ग्रेवाइट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, इसके अलावा रेन-सेंसिंग वाइपर, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और एक रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

इंजन

निसान ग्रेवाइट में ट्राइबर वाला 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके साथ डीलर लेवल सीएनजी किट का विकल्प भी दिया गया है। यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी*

*एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी-ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

प्राइस और कंपेरिजन

निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.93 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका सीधा मुकाबला रेनो ट्राइबर से रहेगा, हालांकि इसे मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस और किया कैरेंस क्लाविस से सस्ती एमपीवी कार के तौर पर भी चुना जा सकेगा।

