सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

    एन-कनेक्टा वेरिएंट में कुछ खास प्रीमियम फीचर जोड़े गए हैं, हालांकि इसकी कीमत अभी भी 8 लाख रुपये से कम है

    प्रकाशित: फरवरी 26, 2026 01:47 pm । सोनू

    295 Views
    • Write a कमेंट

    Nissan Gravite N-Connecta

    निसान ने हाल ही में रेनो ट्राइबर के रीबैज वर्जन निसान ग्रेवाइट को भारत में लॉन्च किया है। यह एमपीवी कार चार वेरिएंट: विसिया, एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेक्ना में उपलब्ध है।

    इस रिपोर्ट में हम एन-कनेक्टा वेरिएंट के बारे में जानेंगे जिसे टॉप मॉडल टेक्ना से नीचे पोजिशन किया गया हैं और एसेंटा वेरिएंट की तुलना में बड़े अपग्रेड दिए गए हैं। अगर आप ज्यादा पैसे खर्च किए बिना एक अच्छे फीचर वाली 7 सीटर एमपीवी कार लेना चाहते हैं तो इस वेरिएंट पर विचार किया जा सकता है। यहां हम इसके एक्सटीरियर और केबिन स्टाइल, फीचर, प्राइस और इंजन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं:

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा: एक्सटीरियर

    एन-कनेक्टा में नीचे वाले वेरिएंट की तुलना में कई स्टाइल अपग्रेड किए गए हैं, लेकिन इसमें अभी भी टॉप मॉडल वाले कुछ लाइटिंग एलिमेंट्स की कमी है।

    Nissan Gravite N-Connecta

    आगे इसमें हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और एक ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है। इसलिए ग्राहकों को अभी भी एलईडी डीआरएल और आगे एलईडी फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे, जो टेक्ना वेरिएंट में दिए गए हैं। इसमें भी ग्रेवाइट ब्रांडिंग और मोटी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

    Nissan Gravite N-Connecta

    साइड में आपको ओआरवीएम माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जो विसिया और एसेंटा वेरिएंट में नहीं दिए गए हैं। ओआरवीएम और डोर हैंडल पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश है, और एन-कनेक्टा में 50 किलोग्राम लोड क्षमता के साथ फंक्शनल रूफ रेल्स भी दिए गए हैं, जो स्टाइल और प्रैक्टिकैलिटी दोनों को जोड़ते हैं। इसमें एसेंटा वेरिएंट की तरह राइडिंग के लिए कवर के साथ 14-इंच स्टील दिए गए हैं, लेकिन ज्यादा शानदार लुक के लिए बॉडी साइड क्लेडिंग भी है।

    Nissan Gravite N-Connecta

    पीछे की तरफ एन-कनेक्टा में हेलोजन यूनिट की जगह एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं, साथ ही सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट और सी-शेप बंपर एसेंट भी है। इसमें वाशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर दिए गए हैं, ये दोनों ही नीचे वाले वेरिएंट की तुलना में जरूरी सेफ्टी अपग्रेड हैं।

    आपको ग्रीन कलर मिलेगा:

    एन-कनेक्टा वेरिएंट से आपको नया फॉरेस्ट ग्रीन कलर भी मिलता है। इसके अलावा, आप ब्लेड सिल्वर, स्टॉर्म व्हाइट, ओनिक्स ब्लैक और मैटेलिक ग्रे कलर का विकल्प भी चुन सकते हैं।

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा: केबिन

    केबिन में कदम रखते ही एन-कनेक्टा ज्यादा कंप्लिट पैकेज लगता है। इसमें ड्यूल-टोन डैशबोर्ड और ड्यूल-टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री तो है ही, साथ ही कई जरूरी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।

    अन्य वेरिएंट्स की तरह इसमें भी आपको पहली और दूसरी पंक्ति में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सीटें, दूसरी पंक्ति में 60:40 स्लिप्ट सीटें, तीसरी पंक्ति में 50:50 स्प्लिट सीटें, और तीसरी पंक्ति में हटने वाली सीटें दी गई है।

    Nissan Gravite N-Connecta

    इसमें ड्यूल-टोन सीटों को बैज फिनिश दी गई है जो केबिन को ज्यादा प्रीमियम वाइब देती है। इस वेरिएंट से आपको एएमटी गियरबॉक्स भी मिलता है। ग्रेवाइट एन-कनेक्टा के स्टीयरिंग व्हील पर भी लेदरेट फिनिश है। इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं, जिनके बारे में हमने अगले सेक्शन में बताया है।

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा: फीचर

    एन-कनेक्टा ग्रेवाइट का वो वेरिएंट है जिसमें आपको लगेगा कि आप कोई जरूरी फीचर मिस नहीं कर रहे हैं। इसमें सभी जरूरी काम के फीचर हैं जो इसे एसेंटा की फीचर लिस्ट से बेहतर बनाते हैं। नीचे वाले वेरिएंट की तुलना में इसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, पीछे पावर विंडो (एसेंटा की तुलना में बड़ा अपग्रेड), स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम (2 स्पीकर तक), एक कूल्ड ग्लवबॉक्स, एक पीएम2.5 एयर फिल्टर, और पहली व दूसरी पंक्ति दोनों में 12वोल्ट सॉकेट जैसे अतिरिक्त फीचर मिलते हैं।

    Nissan Gravite N-Connecta

    इसमें वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, और फुल डिजिटल 7-इंच ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर का अभाव है।

    सुरक्षा के लिए निसान ग्रेवाइट में काफी सारे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जिनमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, ईबीडी के साथ एबीएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल हैं।

    इनके अलावा एन-कनेक्टा वेरिएंट में गाइडलाइन के साथ एक पीछे पार्किंग कैमरा, डे/नाइट आईआरवीएम, वाशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर देकर सेफ्टी और सुविधा को बढ़ाया गया है। हालांकि आगे पार्किंग सेंसर और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर खासतौर पर टॉप मॉडल टेक्ना में दिए गए हैं।

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा: इंजन

    एन-कनेक्टा वेरिएंट में मैनुअल गियरबॉक्स के अलावा एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प भी दिया गया है। दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध हैं। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन

    पावर

    72 पीएस

    टॉर्क

    96 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड मैनुअल/ 5-स्पीड एएमटी*

    *एएमटी-ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा: प्राइस और कंपेरिजन

    निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.93 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। एन-कनेक्टा को टेक्ना वेरिएंट के नीचे पोजिशन किया गया है और इसकी प्राइस 7.20 लाख रुपये से 7.80 लाख रुपये के बीच है। यहां निसान ग्रेवाइट की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखिए।

    Nissan Gravite N-Connecta

    इसका सीधा मुकाबला रेनो ट्राइबर से है। इसे मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस, और किआ कैरेंस क्लाविस से सस्ती एमपीवी कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

    कारदेखो की राय

    निसान ग्रेवाइट का एन-कनेक्टा वेरिएंट लाइनअप में सबसे अच्छी जगह पर है। इसमें एलईडी टेल लैंप्स, पीछे पार्किंग कैमरा, पीछे वाइपर और डिफॉगर, पीछे पावर विंडो, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम और बेहतर 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे अच्छे अपग्रेड किए गए हैं। हालांकि इसमें अभी भी टेक्ना वेरिएंट की तुलना में कुछ प्रीमियम फीचर की कमी है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर कोई भी फीचर कार खरीदने के फैसले को प्रभावित करने वाला नहीं है।

    अगर आप टॉप मॉडल के लिए बजट बढ़ाए बिना अच्छे फीचर वाली 7 सीटर एमपीवी कार लेना चाहते हैं, तो एन-कनेक्टा आपके लिए सही है। हम आपको सलाह देते हैं कि बजट बढ़ाकर विसिया और एसेंटा वेरिएंट के बजाय एन-कनेक्टा वेरिएंट लें। अगर आप बजट नहीं बढ़ा सकते हैं तो एसेंटा आपके लिए सही हो सकता है जिसमें कुछ चीजों से समझौता करना पड़ता है।

    was this article helpful ?

    निसान ग्रेवाइट पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एमयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    निसान ग्रेवाइट एन-कनेक्टा वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    एआई विशेषज्ञ

    अपनी कार की खोज को सरल बनाएं

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2026 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है