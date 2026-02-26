निसान ग्रेवाइट एसेंटा वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

हाल ही में निसान ने ग्रेवाइट एमपीवी कार को भारत में लॉन्च किया है। यह रेनो ट्राइबर का ही रीबैज वर्जन है। यह चार वेरिएंट: विसिया, एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेक्ना में उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में हम बेस मॉडल से ऊपर वाले एसेंटा वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, और जानेंगे इसमें क्या कुछ खास मिलता है।

अगर आप एक किफायती एमपीवी कार खरीदने की सोच रहे हैं जिसमें सुविधा और सेफ्टी फीचर का अच्छा मेल हो, तो आप नीचे दिए गए ग्रेवाइट एसेंटा को देख सकते हैं:

निसान ग्रेवाइट एसेंटा: एक्सटीरियर

बेस मॉडल की तुलना में एसेंटा में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट किए गए हैं जो आपको रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से पसंद आएंगे।

आगे की तरफ इसमें लोअर वेरिएंट्स की तरह हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और एक ग्लॉस ब्लैक ग्रिल दी गई है। हालांकि, इसमें एलईडी डीआरएल और आगे एलईडी फॉग लैंप्स का अभाव है, जो केवल टॉप मॉडल टेक्ना में दिए गए हैं। आपको हुड पर ‘GRAVITE’ ब्रांडिंग और एक बड़ी सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां एसेंटा में कवर के साथ 14-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं, जो बेस मॉडल के बेर स्टील व्हील की तुलना में ज्यादा अच्छे हैं। ओआरवीएम और डोर हैंडल पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश है, जो इसे स्पोर्टी टच देते हैं। हालांकि ओआरवीएम माउंटेड एलईडी टर्न इंडिकेटर और रूफ रेल्स सिर्फ एन-कनेक्टा वेरिएंट से मिलते हैं।

पीछे की तरफ एसेंटा में एलईडी यूनिट के बजाय हेलोजन टेल लैंप्स दिए गए हैं। इसमें सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट और सी-शेप बंपर एक्सेंट हैं जो कार की ओवरऑल स्टाइल को बेहतर बनाते हैं। आपको पीछे की तरफ भी ग्रेवाइट ब्रांडिंग मिलती है।

सीमित कलर ऑप्शन: एसेंटा वेरिएंट में सीमित कलर ऑप्शन मिलते हैं जिनमें ब्लेड सिल्वर, स्टॉर्म व्हाइट, ओनिक्स ब्लैक, और मैटेलिक ग्रे शामिल हैं। इसमें फॉरेस्ट ग्रीन शेड नहीं मिलता है। नया ग्रीन शेड कौनसे वेरिएंट में मिलता है, यहां देखिए।

निसान ग्रेवाइट एसेंटा: केबिन और कंफर्ट

केबिन में कदम रखते ही एसेंटा वेरिएंट प्रीमियम से ज्यादा प्रैक्टिकल फील देगा। इसमें ड्यूल-टोन डैशबोर्ड और ड्यूल-टोन फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है, जो बेस मॉडल के सिंगल-टोन फैब्रिक की तुलना में केबिन को ज्यादा फ्रेश अपील देती है।

दूसरी और तीसरी पंक्ति में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, और सभी तीनों पंक्ति में बेहतर फ्लैक्सिबिलिटी के लिए स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग फंक्शनैलिटी मिलती है। इसमें आपको दूसरी पंक्ति में 60:40 रेश्यों में स्प्लिट फोल्ड होने वाली सीटें और तीसरी पंक्ति में 50:50 रेश्यो में स्प्लिट फोल्ड होने वाली सीटें मिलती है। आखिरी पंक्ति की सीटों को जरूरत ना होने पर हटाया भी जा सकता है।

बेस मॉडल के विपरीत, एसेंटा वेरिएंट में दूसरी और तीसरी पंक्ति में एसी वेंट्स, आगे वाली पंक्ति में एक यूएसबी पोर्ट, और सेंट्रल लॉकिंग दी गई है, जो रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से काफी अच्छे हैं। हालांकि इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं है, जो किसी भी कार के लिए एक जरूरी फीचर है। इसके अलावा, आपको इसमें लेदर-रेप्ड स्टीयरिंग व्हील और पूरे केबिन में सिल्वर फिनिश भी नहीं मिलेगी, जो टॉप मॉडल्स में प्रीमियम फील देती है।

अगर आपका बजट टाइट है तो आप इस रिपोर्ट में ग्रेवाइट बेस मॉडल विसिया के बारे में देख सकते हैं।

निसान ग्रेवाइट एसेंटा: फीचर और सेफ्टी

एसेंटा वेरिएंट को लेने की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यह वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, जो इसे बेस मॉडल विसिया से बेहतर बनाता है क्योंकि बेस वेरिएंट में कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है।

निसान ग्रेवाइट एसेंटा वेरिएंट में 2-स्पीकर ऑडियो सेटअप है। हालांकि यह टॉप मॉडल्स में दिए गए 4 या 6-स्पीकर सिस्टम जितना इमर्सिव नहीं है, लेकिन यह रोजाना इस्तेमाल के लिए बेसिक चीजों को कवर करता है।

ड्राइवर को 3.5-इंच सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग के साथ आगे पावर विंडो मिलती है। पीछे पावर विंडो एन-कनेक्टा वेरिएंट से मिलती है। आपको सेंट्रल डोर लॉकिंग और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक फीचर भी मिलता है।

इसमें आपको बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, ज्यादा स्पीकर, वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, पीएम2.5 एयर फिल्टर और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर नहीं मिलते हैं जो टॉप मॉडल्स में दिए गए हैं।

अधिकांश नई कार की तरह आपको लोअर एसेंटा वेरिएंट में भी एक अच्छा फीचर पैकेज मिलता है। इसके टॉप फीचर में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रेक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ईबीडी के साथ एबीएस, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और पीछे पार्किंग सेंसर शामिल है।

हालांकि, पीछे पार्किंग कैमरा, आगे पार्किंग सेंसर, रेन-सेंसिंग वाइपर, वाशर के साथ पीछे वाइपर, और पीछे डिफॉगर जैसे फीचर केवल टॉप मॉडल्स में दिए गए हैं।

निसान ग्रेवाइट एसेंटा: इंजन

निसान ग्रेवाइट में रेनो ट्राइबर वाला 1-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। एसेंटा वेरिएंट में केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और इसमें 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का अभाव है, जो अगले वेरिएंट से मिलता है। यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल

निसान ग्रेवाइट एसेंटा: प्राइस और कंपेरिजन

निसान ग्रेवाइट की कीमत 5.65 लाख रुपये से 8.93 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) के बीच है। एसेंटा वेरिएंट की कीमत 6.59 लाख रुपये है। इस प्राइस रेंज में आप रेनो ट्राइबर एमपीवी कार भी खरीद सकते हैं। ग्रेवाइट को मारुति अर्टिगा, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस से सस्ती एमपीवी कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

कारदेखो की राय

निसान ग्रेवाइट का एसेंटा वेरिएंट लाइनअप में अच्छी जगह पर है। इसमें बेस मॉडल विसिया की तुलना में कई जरूरी अपग्रेड किए गए हैं, जिनमें 8-इंच टचस्क्रीन के साथ वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, सभी पंक्ति के लिए एसी वेंट्स और सेंट्रल लॉकिंग शामिल है।

हालांकि इसमें अभी भी पीछे पावर विंडो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पीछे पार्किंग कैमरा जैसे फीचर का अभाव है, लेकिन सेफ्टी, स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी के लिए जरूरी चीजें दी गई है।

अगर आप मॉडर्न इंफोटेनमेंट वाली सस्ती 7 सीटर कार लेना चाहते हैं और कुछ प्रीमियम टच से समझौता करने के लिए तैयार हैं, तो एसेंटा वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा। हालांकि अगर आप ज्यादा सुविधाएं और एएमटी का विकल्प लेना चाहते हैं तो एन-कनेक्टा वेरिएंट लेना सही रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हम एन-कनेक्टा वेरिएंट के बारे में भी विस्तार से बताएंगे।

तब तक हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आप ग्रेवाइट के बारे में क्या सोचते हैं।

