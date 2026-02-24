निसान ग्रेवाइट विसिया फोटो गैलरी: नई एसयूवी कार के बेस मॉडल में क्या कुछ खास मिलता है, जानिए यहां

प्रकाशित: फरवरी 24, 2026 07:41 pm । सोनू

निसान ग्रेवाइट भारत के कार बाजार में कंपनी का नया प्रोडक्ट है और यह सबसे सस्ती 7 सीटर कार भी है। अगर आप ग्रेवाइट गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और आपकी नजर इसके बेस मॉडल विसिया पर है, तो आपको कुछ ऐसी चीजों से समझौता करना पड़ेगा जो इसके ऊपर वाले एसेंटा, एन-कनेक्टा और टेक्ना वेरिएंट्स में दी गई है।

हमने ग्रेवाइट विसिया वेरिएंट के डिजाइन, फीचर, और स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताया है, ताकि आप सोच-समझकर फैसला कर सकें कि इसे लेना है या नहीं:

डिजाइन

निसान ग्रेवाइट विसिया में कुछ कॉस्मेटिक हाइलाइट नहीं है, जिससे यह ऊपर वाले वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा बेसिक लगती है। इसमें आगे की तरफ ब्लैक हनीकॉम्ब ग्रिल के साथ बीच में क्रोम स्ट्रिप, और बंपर पर सी-शेप एक्सेंट है। हालांकि, हेडलैंप्स में बेसिक प्रोजेक्टर हेलोजन यूनिट है, और आपको एलईडी डीआरएल व फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे।

ग्रेवाइट विसिया में अलॉय के बजाय 14-इंच स्टील व्हील दिए गए हैं। रूफ रेल्स का अभाव है, और ओआरवीएम में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स नहीं हैं। डोर हैंडल काले रंग के हैं और दरवाजों के नीचे वाले हिस्से पर कोई प्रोटेक्टिव क्लेडिंग नहीं दी गई है।

पीछे की तरफ एलईडी टेल लैंप्स को पारंपरिक यूनिट से बदल दिया गया है। मोटे काले बंपर पर सी-शेप सिल्वर एक्सेंट हैं। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और म्यूजिक सिस्टम नहीं होने के कारण रूफ माउंटेड एंटीना भी नहीं है।

कलर ऑप्शन

निसान ग्रेवाइट विसिया को पांच में से केवल दो कलर ऑप्शन में चुना जा सकता है:

ब्लेड सिल्वर

स्टॉर्म व्हाइट

ओनिक्स ब्लैक, मेटैलिक ग्रे और फॉरेस्ट ग्रीन जैसे अन्य रंग केवल ऊपर वाले वेरिएंट्स तक सीमित हैं। यहां इसके सभी कलर ऑप्शन देखिए।

केबिन और फीचर

विसिया वेरिएंट में ब्लैक केबिन है जिसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। हालांकि इसका डैशबोर्ड ऊपर वाले वेरिएंट्स जैसा ही है जिसमें ब्लैक और बैज थीम है, लेकिन इस वेरिएंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है।

आगे आपको पावर विंडो मिलती है, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर को मैनुअल विंडो लीवर से काम चलाना पड़ता है। यहां तक कि ओआरवीएम को भी मैनुअल एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। हालांकि प्रैक्टिकैलिटी को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया किया गया है। दूसरी और तीसरी पंक्ति के हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल हैं, और दूसरी पंक्ति में स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन भी है, जिससे तीसरी रो में जाना आसान हो जाता है।

ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तीसरी पंक्ति की सीटों को हटाया जा सकता है और बूट स्पेस को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी पंक्ति की सीटें 60:40 रेश्यो में फोल्ड हो सकती है।

जैसा कि उम्मीद थी, फीचर सिर्फ जरूरी चीजों तक ही सीमित रखे गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एनालॉग डायल्स हैं जो एक छोटी 3.5-इंच मल्टी-इंफोर्मेशन डिस्प्ले के साथ आते हैं। आपको मैनुअल एसी मिलता है, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर के लिए कोई डेडिकेटेड एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं।

इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और म्यूजिक सेटअप नहीं मिलेगा, साथ ही वायरलेस फोन चार्जर, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, पीएम 2.5 एयर फिल्टर और कूल्ड ग्लवबॉक्स जैसे फीचर भी नहीं मिलेंगे।

छोटी-छोटी बातें: ग्रेवाइट के ऊपर वाले वेरिएंट्स में अतिरिक्त अपर ग्लव बॉक्स भी दी गई है, जिसका इस वेरिएंट में अभाव है।

ग्रेवाइट विसिया में सेफ्टी की कोई कमी नहीं है। इसमें छह एयरबैग, पीछे पार्किंग सेंसर, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल स्टार्ट असिस्ट, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, एक ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा सेफ्टी फीचर दिया गया है।

इसमें रेन-सेंसिंग वाइपर, एक पीछे पार्किंग कैमरा, और डिफॉगर के साथ एक पीछे वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर का अभाव है। यहां आप निसान ग्रेवाइट के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

इंजन

निसान ग्रेवाइट विसिया वेरिएंट केवल मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी* माइलेज 19.3 किलोमीटर प्रति लीटर

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

ऊपर वाले वेरिएंट्स में ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (एएमटी) भी दिया गया है, जिसका माइलेज 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर तक बताया गया है।

प्राइस और कंपेरिजन

निसान ग्रेवाइट विसिया की कीमत 5.65 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) है। वहीं ग्रेवाइट टॉप मॉडल की प्राइस 8.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ग्रेवाइट कार का मुकाबला रेनो ट्राइबर से है। इसे मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, टोयोटा रुमियन, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लाविस से सस्ती एमपीवी कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

