    2026 किआ सेल्टोस में मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के मुकाबले मिलता है इन 7 फीचर का एडवांटेज

    प्रकाशित: जनवरी 05, 2026 01:36 pm । स्तुति

    69 Views
    Write a कमेंट

    Kia Seltod 2026

    सेकंड जनरेशन किआ सेल्टोस भारत में लॉन्च हो गई है। नए जनरेशन अपडेट के साथ सेल्टोस ना केवल पहले से बड़ी और बोल्ड हो गई है, बल्कि इसमें कई नए कंफर्ट फीचर भी शामिल हुए हैं जिससे यह अब पहले से ज्यादा प्रीमियम नजर आती है। नई किआ सेल्टोस कार में अपने मुकाबले में मौजूद मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर के मुकाबले इन 7 फीचर का मिलता है एडवांटेज :- 

    बड़ी स्क्रीन 

    न्यू जनरेशन सेल्टोस में सिरोस की तरह डुअल 12.3-इंच स्क्रीन (एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और दूसरी ड्राइवर इंट्रूमेंटेशन के लिए) दी गई है। नई किआ सेल्टोस कार की दोनों स्क्रीन (10.25-इंच और 12.3-इंच) चुने गए वेरिएंट अनुसार वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करती है। यदि आपको अपनी गाड़ी में बड़ी इंफोटेनमेंट यूनिट चाहिए तो आप इसका टॉप वेरिएंट एचटीएक्स चुन सकते हैं। किआ सेल्टोस कार में 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले एचटीएक्स (ए) वेरिएंट से मिलता है। इसमें एचटीएक्स वेरिएंट से 5-इंच टच एनेबल्ड डिस्प्ले भी मिलता है जो क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग को बदलने के काम आता है। बड़ी स्क्रीन नई सेल्टोस में पुराने मॉडल के मुकाबले दिए गए फीचर्स का भी हिस्सा है। 

    Kia Seltos 12.3-inch Touchscreen

    जबकि, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और 7-इंच फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है। 

    डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल

    मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर पहले केवल प्रीमियम और लग्जरी कारों में दिया जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में कार कंपनियों ने डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर मास-मार्केट कारों में देना भी शुरू कर दिया है। किआ सेल्टोस सबसे सस्ती कारों में से एक है जिसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर मिलता है, जो आगे बैठे पैसेंजर्स को डायरेक्ट कूलिंग देता है। यह प्रीमियम फीचर 2026 किआ सेल्टोस के एचटीएक्स वेरिएंट से मिलता है।

    Kia Seltos 2026

    लेवल-2 एडीएएस 

    एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) कारों में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर बन गया है। यह रडार और कैमरा बेस्ड सिस्टम है जो ड्राइवर को सड़क पर ज्यादा सावधान रहने और किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को रोकने में मदद करता है। नई किआ सेल्टोस कार में लेवल-2 एडीएएस सूट दिया गया है जिसके तहत लेन-कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, और रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर शामिल हैं। इस एसयूवी कार में एडीएएस सूट केवल टॉप वेरिएंट एचटीएक्स (ए) और जीटीएक्स (ए) में मिलता है।

    Kia Seltos 2026

    64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग 

    लग्जरी कार से लिया गया एक और फीचर 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग है। हालांकि, इस फीचर का मुख्य उद्देश्य गाड़ी के केबिन के अंदर सुंदरता को बढ़ाना है, लेकिन इसके कुछ फंक्शनल फायदे भी हैं, जिसमें फुटवेल और इन-केबिन इल्युमिनेशन शामिल है। यह फीचर इसमें एचटीएक्स वेरिएंट से मिलता है। यहां देखें नई किआ सेल्टोस के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी। 

    Kia Seltos ADAS Camera

    10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट 

    पहली जनरेशन सेल्टोस में पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट (8 लेवल) फीचर दिया गया था, जबकि नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार में 10-वे पावर एडजस्टमेंट फीचर दिया गया है। किआ अपनी नई सेल्टोस कार में 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट के साथ लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट भी दे रही है जिससे लंबी दूरी का सफर काफी आसान हो जाएगा। नई किआ सेल्टोस कार में यह कंफर्ट फीचर केवल जीटीएक्स वेरिएंट में मिलता है। जबकि, मारुति और टोयोटा एसयूवी कार में ड्राइवर सीट के लिए मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट मिलता है।  

    Kia Seltos Powered Driver's Seat

    साइड पार्किंग सेंसर

    नई किआ सेल्टोस एसयूवी कार में पुरानी सेल्टोस के मुकाबले साइड पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। साइड पार्किंग सेंसर कार के किनारों पर ऐसी चीजों का पता लगाने में मदद करते हैं जो आमतौर पर नजर नहीं आतीं, साथ ही गाड़ी को कम स्पेस पर चलाने या पार्क करने में भी मदद करते हैं। 2026 किआ सेल्टोस कार में साइड पार्किंग सेंसर फीचर एचटीएक्स (ए) और जीटीएक्स (ए) वेरिएंट में दिए गए हैं।

    Kia Seltos Powered Driver's Seat

    जबकि, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर में केवल फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। 

    8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम 

    मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर में 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम दिया गया है, जबकि किआ सेल्टोस एसयूवी कार में 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम दिया गया है। यही सेटअप सेल्टोस के पुराने मॉडल में भी मिलता था और यह हुंडई क्रेटा में भी दिया गया है। पुरानी सेल्टोस के हमारे रिव्यू के अनुसार, यह फीचर हमारी उम्मीद के मुताबिक काम करता है और डिस्प्ले पर एम्बिएंट लाइटिंग के साथ म्यूजिक को भी सिंक करता है। नई किआ सेल्टोस कार में ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम एचटीएक्स वेरिएंट से मिलता है। 

    Kia Seltos Bose Sound System

    नई किआ सेल्टोस एक फीचर लोडेड कार है, लेकिन इसमें अपने अंतरराष्ट्रीय मॉडल के मुकाबले कई फीचर का अभाव है जिसमें कई बड़े मेकेनिकल अंतर भी शामिल हैं। 

    ऊपर बताए गए फीचर से यह साफ स्पष्ट है कि मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर की तुलना में नई किआ सेल्टोस कार टेक्नोलॉजी के मामले में साफ तौर पर आगे है। ग्रैंड विटारा और हाइराइडर को मिड-लाइफ अपडेट 2026 में मिलने वाला है जिसके चलते इसमें कई नए फीचर भी शामिल होंगे। ऑटो जगत से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कारदेखो से जुड़े रहें।

    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है