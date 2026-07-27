किआ सिरोस ईवी vs एमजी विंडसर ईवी : कौनसी गाड़ी है ज्यादा स्पेशियस?

किआ सिरोस ईवी vs एमजी विंडसर ईवी : कौनसी गाड़ी है ज्यादा स्पेशियस?
फीचर्स के मामले में किआ सिरोस ईवी और एमजी विंडसर ईवी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं
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किआ सिरोस ईवी भारत में हाल ही में लॉन्च हुई है। इस गाड़ी में स्पेशियस केबिन, कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स और लंबी रेंज देने वाले बैटरी पैक्स दिए गए हैं। वहीं, एमजी विंडसर ईवी भी मार्किट में एक बड़ी कार के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है और इसमें कई आकर्षक फीचर्स भी दिए गए हैं। यहां हमनें इन दोनों गाड़ियों का कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कि कीमत, फीचर्स और पावरट्रेन के मामले में कौनसी कार ज्यादा बेहतर साबित होती है :-
कीमत
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मॉडल
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किआ सिरोस ईवी
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एमजी विंडसर ईवी
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बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम के बिना कीमत
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13.50 लाख रुपये से 20 लाख रुपये
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14.70 लाख रुपये से 19 लाख रुपये
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बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम के साथ कीमत
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7.99 लाख रुपये और 3.3 रुपये प्रति किमी की बैटरी रेंटल फीस
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9.99 लाख रुपये और 3.99 रुपये प्रति किमी की बैटरी रेंटल फीस
सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है।
किआ सिरोस ईवी की कीमत 13.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है, जो कि एमजी विंडसर ईवी के मुकाबले 1.20 लाख रुपये कम है। जबकि, एमजी विंडसर ईवी की शुरूआती कीमत ज्यादा है और इसके टॉप वेरिएंट की प्राइस सिरोस ईवी से कम है। यह दोनों एसयूवी कार बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम के साथ उपलब्ध है, जिससे इनकी शुरुआती कीमत काफी हद तक कम हो जाती है। 2026 किआ सिरोस ईवी की बैटरी-एज-ए-सर्विस स्कीम के साथ कीमत लगभग 7.99 लाख रुपये + 3.3 रुपये/किमी है, जबकि विंडसर ईवी की इस स्कीम के साथ कीमत 9.99 लाख रुपये + 3.99 रुपये/किमी पड़ती है। इस हिसाब से बजट को प्राथमिकता देने वाले ग्राहकों के लिए किआ सिरोस ईवी एक ज्यादा किफायती विकल्प साबित होती है।
डाइमेंशन
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पैरामीटर
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किआ सिरोस ईवी
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एमजी विंडसर ईवी
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अंतर
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लंबाई
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3995 मिलीमीटर
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4295 मिलीमीटर
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(-300 मिलीमीटर)
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चौड़ाई
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1805 मिलीमीटर
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1850 मिलीमीटर
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(-45 मिलीमीटर)
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ऊंचाई
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1670 मिलीमीटर
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1677 मिलीमीटर
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(-7 मिलीमीटर)
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व्हीलबेस
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2550 मिलीमीटर
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2700 मिलीमीटर
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(-150 मिलीमीटर)
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बूट स्पेस
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465 लीटर
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604 लीटर
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(-139 लीटर)
साइज के मामले में एमजी विंडसर ईवी किआ सिरोस ईवी से ज्यादा बड़ी कार है। अगर आपके लिए केबिन और बूट स्पेस ज्यादा मायने रखता है, तो एमजी विंडसर ईवी को खरीदना एक बेहतर ऑप्शन है। यह गाड़ी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और व्हीलबेस हर मामले में किआ सिरोस ईवी से बड़ी है, जिससे यह ज्यादा बेहतर रोड प्रेजेंस भी देती है। इन दोनों कारों के बूट स्पेस में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जहां किआ सिरोस ईवी में 465 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं एमजी विंडसर ईवी में 604 लीटर का बड़ा लगेज स्पेस दिया गया है जो लंबे सफर में सामान रखने के लिए काफी अच्छा है।
यदि आप किआ सिरोस ईवी के लुक्स देखना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं।
कलर ऑप्शन
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किआ सिरोस ईवी
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एमजी विंडसर ईवी
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आइवरी सिल्वर मैट
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सेलाडोन ब्लू
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फ्रॉस्ट ब्लू
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टरक्वॉइज ग्रीन
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ग्रेविटी ग्रे
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ऑरोरा सिल्वर
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प्यूटर ऑलिव
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पर्ल व्हाइट
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मैग्मा रेड
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ग्लेज रेड
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आइवरी सिल्वर ग्लॉस
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स्टेरी ब्लैक
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ऑरोरा ब्लैक पर्ल
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ग्लेशियर व्हाइट पर्ल
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एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट
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किआ सिरोस ईवी 9 मोनोटोन शेड में उपलब्ध है जिसमें एक एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट कलर भी शामिल है, जो कि केवल इसके टॉप वेरिएंट एक्स-लाइन में मिलता है। वहीं, एमजी विंडसर ईवी 6 कलर ऑप्शन में आती है जिसमें टरकॉइज ग्रीन शामिल है जो अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में ब्लू नजर आता है। जो ग्राहक अपनी कार के लिए ज्यादा कलर चॉइस चाहते हैं, उन्हें किआ सिरोस ईवी ज्यादा आकर्षित कर सकती है। यह दोनों इलेक्ट्रिक कार डुअल-टोन शेड में भी उपलब्ध है। पर्सनलाइजेशन और स्टाइल के मामले में किआ अपनी सिरोस ईवी में ज्यादा विकल्प देती है।
यहां देखें किआ सिरोस ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।
बैटरी पैक्स
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किआ सिरोस ईवी
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एमजी विंडसर ईवी
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बैटरी
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42 केडब्लूएच
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51.4 केडब्लूएच
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38 केडब्लूएच
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52.9 केडब्लूएच
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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1
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1
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1
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पावर
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135 पीएस
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171 पीएस
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136 पीएस
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136 पीएस
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टॉर्क
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255 एनएम
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255 एनएम
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200 एनएम
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200 एनएम
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सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2)
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443 किमी
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526 किमी
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332 किमी
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449 किमी
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ड्राइवट्रेन
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फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)
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फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)
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फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)
|
फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)
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किआ सिरोस ईवी में दो बैटरी पैक्स: 42 केडब्ल्यूएच और 51.4 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं। जबकि, एमजी विंडसर ईवी में भी दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें 38केडब्लूएच और 52.9केडब्ल्यूएच शामिल हैं।
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सिरोस ईवी में एमजी विंडसर ईवी के 38केडब्लूएच पैक के मुकाबले बड़ा 42 केडब्लूएच बैटरी पैक मिलता है जिसकी रेंज भी ज्यादा है। विंडसर ईवी के मुकाबले सिरोस ईवी का बड़ा बैटरी पैक ज्यादा रेंज देता है।
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एमजी विंडसर ईवी के दोनों बैटरी पैक्स एक जैसी परफॉरमेंस देते हैं, जबकि सिरोस ईवी छोटे 42केडब्लूएच बैटरी पैक के साथ 135 पीएस और बड़े बैटरी पैक के साथ 171 पीएस की पावर देती है।
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यह दोनों इलेक्ट्रिक कार केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी) कॉन्फिगरेशन में आती है।
क्या आप जानना चाहते हैं कि नई किआ सिरोस ईवी के किस वेरिएंट में कौनसे बैटरी पैक दिए गए हैं? यह स्टोरी देखें।
फीचर
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फीचर
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किआ सिरोस ईवी
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एमजी विंडसर ईवी
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ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
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एलईडी फॉगलैंप्स
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एलईडी टेललैंप्स
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व्हील्स
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17-इंच एरो अलॉय व्हील्स
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18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स
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रूफ रेल्स
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पावर्ड टेलगेट
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❌
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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एम्बिएंट लाइटिंग
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✅ (64 कलर)
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✅ (256 कलर)
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इन्फोटेनमेंट सेटअप
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12.3-इंच टचस्क्रीन
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15.6-इंच टचस्क्रीन
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वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
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12.3-इंच फुली डिजिटल
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8.8-इंच फुली डिजिटल एलसीडी क्लस्टर
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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8-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम
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✅ 9-स्पीकर इंफिनिटी सिस्टम
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ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम
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क्रूज कंट्रोल
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✅(अडेप्टिव)
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✅ (अडेप्टिव)
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ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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कीलेस एंट्री
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डिजिटल की
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वेंटिलेटेड फ्रंट और रियर सीटें
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✅(आगे और पीछे)
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✅(ड्राइवर और को-ड्राइवर)
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पावर्ड सीटें
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✅(केवल 4-वे पावर्ड ड्राइवर)
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✅ केवल 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
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पैनोरमिक सनरूफ
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✅ पैनोरमिक
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✅ ग्लास रूफ
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फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट
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पैडल शिफ्टर
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❌
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मल्टी-ड्राइव मोड
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✅ (4 मोड: ईको+, ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट)
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कनेक्टेड कार टेक
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वी2एल (व्हीकल-टू-लोड)
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एयरबैग्स
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6 एयरबैग्स
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6 एयरबैग्स
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360-डिग्री कैमरा
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)
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फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर
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❌(केवल पीछे)
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रियर डिफॉगर
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रियर वाइपर और वॉशर
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आर18 डुअल टोन मशीन्ड अलॉय व्हील्स (टॉप ट्रिम्स); बेस एक्साइट वेरिएंट में आर17 स्टील व्हील्स कवर के साथ
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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एडीएएस फंक्शन
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✅ (लेवल 2)
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✅ (लेवल 2)
- किआ सिरोस ईवी और एमजी विंडसर ईवी में कई यूनीक फीचर्स और सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है।
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सिरोस ईवी में एमजी विंडसर ईवी की तरह ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप दिया गया है। इस एसयूवी कार में ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप मिलता है जिसके तहत 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 5-इंच क्लाइमेट कंट्रोल टच पैनल शामिल है। वहीं, विंडसर ईवी में बड़ी 15.6-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है। इस स्क्रीन से क्लाइमेट कंट्रोल के कुछ फ़ंक्शन भी ऑपरेट किए जा सकते हैं।
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इन दोनों इलेक्ट्रिक कार में एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। सिरोस ईवी में 8-स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है, जबकि विंडसर ईवी में 9-स्पीकर इंफिनिटी साउंड सिस्टम दिया गया है जो म्यूजिक के शौकीन लोगों को काफी पसंद आता है।
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विंडसर ईवी का एक खास फीचर इसकी 135-डिग्री तक झुकने वाली रियर सीटें हैं, जो शॉफर-ड्रिवन ग्राहकों को काफी पसंद आएंगी। जबकि, सिरोस ईवी में फ्रंट और रियर सीट पर वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है।
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किआ सिरोस ईवी में ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को और मजेदार बनाने के लिए पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, जबकि विंडसर ईवी में पावर्ड टेलगेट की सुविधा मिलती है, जिससे टेलगेट खोलने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
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सेफ्टी के लिए दोनों कार में 6 एयरबैग, टीपीएमएस, ईएससी और लेवल-2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
अन्य कारें जिन पर आप विचार कर सकते हैं:-
आप इन दोनों इलेक्ट्रिक कार के अलावा एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी, विनफास्ट वीएफ6 और टाटा नेक्सन ईवी जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं।