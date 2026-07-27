सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    2026 टोयोटा हाइलक्स कल लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ मिलगा खास

    यह मशहूर पिकअप ट्रक अब और भी ज़्यादा काम का हो गया है!

    सोनू
    सोनू
    Published On जुलाई 27, 2026 15:49 ist
    info icon
    published onJul 27, 2026 15:49 IST
    last updated onJul 27, 2026 15:49 IST
    80 Views
    • Write a कमेंट

    2026 Toyota Hilux Launch Tomorrow

    टोयोटा कल भारत में अपनी 9वीं जनरेशन हाइलक्स लॉन्च करेगी। टोयोटा के इस आइकॉनिक रफ-एंड-टफ पिकअप ट्रक के एक्सटीरियर और इंटीरियर में काफी बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसमें वही दमदार डीजल पावरट्रेन बरकरार रहने की उम्मीद है। आइए इसके नए डिजाइन, फीचर और अन्य डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं।

    डिजाइन

    नई हाइलक्स अपने रग्ड और टॉल-बॉय स्टांस को बरकरार रखेगी, लेकिन इसका आगे का लुक पूरी तरह से नया होगा। इसमें अब स्लीकर हेडलैंप डिजाइन मिलता है, जिसमें इंटीग्रेटेड डीआरएल दिए गए हैं। ग्रिल को भी अपडेट किया गया है, जो अब क्लोज्ड-ऑफ पैटर्न और सेंटर में उभरे हुए 'टोयोटा' बैज के साथ आती है, जिसने पुराने मॉडल के लोगो को रिप्लेस किया है। बोल्ड स्कल्प्टेड बंपर और हल्के सिल्वर एक्सेंट, इसके रग्ड लुक को और बढ़ाता है। फॉग लैंप्स को बंपर के दोनों तरफ लगाया गया है।

    2026 Toyota Hilux

    साइड प्रोफाइल से, हाइलक्स का जाना-पहचाना ड्यूल-कैब बॉडी स्टाइल सिल्हूट बना हुआ है। इसमें ब्लैक्ड-आउट बी-पिलर और फेंडर पर मोटी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, जो इस पिकअप ट्रक को एक स्पोर्टी लुक देती है। उम्मीद है कि पुराने मॉडल की तरह, नए वर्जन में भी रेडियल टायर्स के साथ 17-इंच और 18-इंच व्हील के ऑप्शन मिलेंगे।

    2026 Toyota Hilux

    पीछे की तरफ, नई हाइलक्स में वर्टिकली प्लेस्ड सी-शेप्ड एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं जो इसे एक मॉडर्न लुक देते हैं। इसमें एक बोल्ड-ब्लैक बंपर है, जिसमें कार्गो बेड तक आसान पहुंच के लिए एक इंटीग्रेटेड स्टेप भी दिया गया है। टेलगेट पर बड़े अक्षरों में 'टोयोटा' नाम लिखा हुआ है, और उसके ठीक नीचे रिवर्स कैमरा लगाया गया है, जो पार्किंग को आसान बनाता है।

    2026 Toyota Hilux

    केबिन

    2026 हाइलक्स के केबिन को पूरी तरह से रीवर्क किए जाने की उम्मीद है। टोयोटा ने केबिन के लिए ऑल-ब्लैक थीम चुनी है, जिसमें ब्लैक लेदरेट सीट्स, 'टोयोटा' ब्रांडिंग वाला लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, और एक लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन शामिल है। हॉरिजॉन्टली लगे स्लीक एसी वेंट्स केबिन को एक प्रीमियम फील देते हैं। सेंटर कंसोल पर गियर लीवर, ऑफ-रोड और फोर-व्हील ड्राइव मोड सिलेक्टर्स, और कप होल्डर्स को अच्छी तरह से प्लेस किया गया है।

    2026 Toyota Hilux

    केबिन की मुख्य खासियत 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 12.3-इंच फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। गियर लीवर, ऑफ-रोड और फोर-व्हील ड्राइव मोड सेलेक्टर और कप होल्डर सभी सेंटर कंसोल पर दिए गए हैं।

    फीचर

    2026 Toyota Hilux

    नई हाइलक्स की फीचर लिस्ट काफी लंबी होने की उम्मीद है। केबिन की मुख्य खासियतों में 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। अन्य फीचर्स में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 9-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और अतिरिक्त आराम के लिए आगे वेंटिलेटेड सीट्स शामिल हो सकती हैं।

    सेफ्टी

    सेफ्टी के मामले में भी नई हाइलक्स काफी आगे रहने वाली है। इसे ऑस्ट्रेलियन एनकैप से 5-स्टार क्रैश सेफ्टी रेटिंग मिली है। भारत आने वाली नई हाइलक्स में लेवल 2 एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, 7 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर भी दिए जाएंगे।

    संभावित इंजन ऑप्शन

    नई हाइलक्स में वही 2.8-लीटर डीजल इंजन जारी रहने की उम्मीद है, जिसके साथ 4-व्हील ड्राइव सेटअप स्टैंडर्ड है। हालांकि, यह भी उम्मीद की जा रही है कि फॉर्च्यूनर वाला माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी मिल सकता है, जो एक ऑप्शनल पावरट्रेन के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं:

    इंजन

    2.8-लीटर डीजल

    2.8-लीटर डीजल + माइल्ड-हाइब्रिड

    पावर

    204 पीएस

    204 पीएस

    टॉर्क

    420 एनएम (एमटी)/ 500 एनएम (एटी)

    420 एनएम (एमटी)/ 500 एनएम (एटी)

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी/6-स्पीड एटी

    ड्राइव

    4-व्हील ड्राइव

    4-व्हील ड्राइव

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर)

    संभावित कीमत और मुकाबला

    टोयोटा कल नई हाइलक्स को लॉन्च करेगी, और उम्मीद है कि इस पिकअप ट्रक की कीमत 35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। भारत में टोयोटा हाइलक्स का सीधा मुकाबला इसुजु वी-क्रॉस से है। इसके अलावा इसे टोयोटा फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर लेजेंडर के विकल्प के तौर पर भी चुना जा सकता है।

    was this article helpful ?

    सोनू
    सोनू

    कार न्यूज़

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    2026 टोयोटा हाइलक्स कल लॉन्च होगी, जानिए क्या कुछ मिलगा खास
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है