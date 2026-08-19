2026 Skoda Slavia Facelift: सेडान कार के नए और पुराने मॉडल में क्या है अंतर, जानिए यहां

last updated on Aug 19, 2026 12:47 IST

कॉम्पैक्ट और मिड-साइज SUV की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, Skoda ने सेडान सेगमेंट में अपना विश्वास बनाए रखा है। हाल ही में शोकेस की गई Slavia फेसलिफ्ट इसी भरोसे का सबूत है। इस अपडेट में कार में नए डिजाइन का बंपर, अपडेटेड LED हेडलैंप्स, नए फैंसी अलॉय व्हील्स और कुछ नए फीचर्स मिले हैं, जबकि इंटीरियर थीम को काफी हद तक पहले जैसा ही रखा गया है। चूंकि Slavia को एक फेसलिफ्ट अपडेट मिला है, इसलिए इसके मौजूदा मॉडल और नए मॉडल में कई ध्यान देने योग्य अंतर हैं। लेकिन असल में क्या-क्या बदला है? इस स्टोरी में हम नए और पुराने मॉडल की विस्तार से तुलना करेंगे।

डिजाइन

2026 Skoda Slavia फेसलिफ्ट कंपनी की नई डिजाइन लैंग्वेज को अपनाती है, जो इसे पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न लुक देती है। सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट में देखने को मिलता है, जहां अब LED DRLs को बहुत सफाई से ग्रिल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। यह डिजाइन कार को एक वाइड और ज्यादा प्रीमियम स्टांस देता है। इसके साथ ही, इसमें नए स्लीक दिखने वाले LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं जो रात में बेहतर विजिबिलिटी देते हैं। बंपर को भी पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है, जिसमें LED फॉग लैंप्स लगे हैं और लोअर एयर डैम पर एक नया टेक्सचर्ड फिनिश है, जो पुराने मॉडल के सिंपल डिजाइन से काफी अलग है। बोनट पर एक शार्प क्रीज लाइन है जो सीधे ग्रिल में जाकर मिलती है। ग्रिल में वर्टिकल स्लैट्स और सेंटर में Skoda का लोगो पहले की तरह ही मौजूद है।

साइड से देखने पर, Slavia फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल जैसी ही बॉडी लाइन और सिल्हूट को बरकरार रखा गया है। इसमें वही जानी-पहचानी क्रोम विंडो लाइन है जो रियर क्वार्टर ग्लास तक जाती है, साथ ही बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और LED टर्न इंडिकेटर वाले ORVMs भी पुराने मॉडल की तरह ही हैं। हालांकि, जो बड़ा बदलाव है, वह हैं इसके नए 16-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स। इन व्हील्स का डिजाइन पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा स्टाइलिश और डायनामिक है, जो कार के साइड प्रोफाइल को एक फ्रेश और स्पोर्टी अपील देता है। यह छोटा सा बदलाव भी कार के ओवरऑल लुक पर बड़ा प्रभाव डालता है और इसे सड़क पर एक नई पहचान देता है।

पीछे की तरफ, बदलाव बहुत सूक्ष्म हैं और पहली नजर में शायद ही पकड़ में आएं। नई फेसलिफ्ट में 'Skoda' ब्रांडिंग को LED टेललैंप्स के साथ ही पोजिशन किया गया है, जबकि पुराने मॉडल में यह ब्रांडिंग टेललैंप्स से थोड़ी ऊपर होती थी। इसके अलावा, इसमें स्प्लिट LED टेललैंप्स, रियर पार्किंग सेंसर्स और टेक्सचर्ड फिनिश वाला रियर बंपर पहले जैसा ही है। यह बंपर Slavia को पीछे से एक स्पोर्टी लुक देता है, जो इसकी परफॉरमेंस-ओरिएंटेड इमेज से मेल खाता है।

कलर ऑप्शन

स्लाविया फेसलिफ्ट में कुल 10 शेड्स मिलते हैं, जिनमें हाल ही में शामिल किए गए आर्कटिक सिल्वर और कैपुचीनो भी शामिल हैं, जबकि पुरानी स्लाविया में 6 कलर ऑप्शन उपलब्ध थे। यहां दोनों मॉडल्स के कलर की जानकारी दी गई है:

स्लाविया फेसलिफ्ट प्री-फेसलिफ्ट स्लाविया शिमला ग्रीन कैंडी व्हाइट** ब्रिलियंट सिल्वर ब्रिलियंट सिल्वर** कैंडी व्हाइट लावा ब्लू कार्बन स्टील डपी ब्लैक स्टील ग्रे कार्बन स्टील लावा ब्लू चेरी रेड** चेरी रेड शिमला ग्रीन डपी ब्लैक - आर्कटिक सिल्वर* - कैपुचीनो बैज* -

*नए पेश, **डुअल-टोन में उपलब्ध

पुराने मॉडल के मुकाबले, स्लाविया फेसलिफ्ट के कलर ऑप्शन में नए शेड्स जोड़े गए हैं।

वहीं, पुराने मॉडल में डुअल-टोन कलर का ऑप्शन था, जो नई कार में अभी नहीं है।

पुरानी स्लाविया में हाल ही में नया 'शिमला ग्रीन' कलर आया था जो अच्छा लगता था, लेकिन अब 'आर्कटिक सिल्वर' के साथ स्लाविया फेसलिफ्ट पहले से ज़्यादा प्रीमियम लगती है।

केबिन

जब आप Slavia फेसलिफ्ट के केबिन के अंदर कदम रखते हैं, तो आप पाएंगे कि यहां ज्यादा कुछ नहीं बदला है। नई Slavia में वही टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ड्यूल-टोन ब्लैक और बेज इंटीरियर थीम, और डैशबोर्ड के सेंटर में फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है। ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को ग्लॉस-ब्लैक फिनिश दिया गया है और डैशबोर्ड पैनल पर एक साफ-सुथरा डायमंड पैटर्न है। सीटों पर लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है जो केबिन को एक प्रीमियम फील देती है।

हालांकि, डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव न करके, ऐसा लगता है कि Skoda ने इंटीरियर को अपने प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम बनाने का एक मौका गंवा दिया है।

फीचर

फीचर्स के मामले में Slavia फेसलिफ्ट ने एक बड़ी छलांग लगाई है। इसमें कुछ नए और बहुत उपयोगी फीचर्स जोड़े गए हैं। सबसे बड़ा अपडेट इसका 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन सिस्टम है, जो अब Google Cloud पावर्ड AI असिस्टेंट के साथ आता है। यह सिस्टम पहले से ज्यादा स्मार्ट और रेस्पॉन्सिव है। इसके अलावा, इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, एक वायरलेस फोन चार्जर, और 10.25-इंच का फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। कंफर्ट के लिए, इसमें अब पावर-एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, टच-कंट्रोल्ड ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और एक सिंगल-पेन सनरूफ शामिल है। सबसे अनोखा फीचर रियर सीट्स के लिए मसाजिंग फंक्शन है, जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर, पुरानी Slavia में 10.1-इंच का टचस्क्रीन पुराने UI के साथ आता था, हालांकि उसमें भी वायरलेस कनेक्टिविटी थी। उसमें पावर्ड फ्रंट सीट्स और सनरूफ जैसे फीचर्स तो थे, लेकिन वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन जैसे प्रीमियम फीचर्स नहीं थे।

सेफ्टी

सेफ्टी हमेशा से Skoda की प्राथमिकता रही है और Slavia इस सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में से एक है। इसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। पुराने मॉडल के मुकाबले, इसमें अब एक नया 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जोड़े गए हैं। ये फीचर्स तंग जगहों पर पार्किंग को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। इसके अलावा, पुरानी Slavia की तरह ही इसमें 6 एयरबैग, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट (HHA), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स, और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

पावरट्रेन ऑप्शन

इंजन के मामले में, Slavia फेसलिफ्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहले की तरह ही दो दमदार टर्बो-पेट्रोल (TSI) इंजन: 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI के साथ आती है। हालांकि, ट्रांसमिशन में एक बड़ा अपडेट है। 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ अब एक नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिया गया है, जैसा कि हाल ही में Kushaq फेसलिफ्ट में पेश किया गया था। यह पुराने 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर की जगह लेता है और इससे गियर शिफ्ट्स पहले से कहीं ज्यादा स्मूद और तेज होने की उम्मीद है। वहीं, परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए 1.5-लीटर TSI इंजन का ऑप्शन है, जो 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ आता है।

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एमटी (नया) 7-स्पीड डीएसजी

कीमत और मुकाबला

Skoda ने अभी तक Slavia फेसलिफ्ट की कीमतों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह पुराने मॉडल के मुकाबले लगभग 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक महंगी हो सकती है। Skoda Slavia का मुकाबला Hyundai Verna, Honda City और Volkswagen Virtus से रहेगा।

कारदेखो का क्या है कहना

Skoda Slavia इस सेगमेंट में भारतीय कार खरीदारों की पसंदीदा कारों में से एक रही है, और इस फेसलिफ्ट के साथ, कंपनी ने इसकी प्रीमियम अपील को और भी बढ़ा दिया है। पुराने मॉडल की तुलना में, नया मॉडल न केवल डिजाइन में फ्रेश दिखता है, बल्कि रियर सीट मसाजर जैसे कुछ अनोखे फीचर्स भी मिलते हैं, जो इससे ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियों में भी नहीं मिलते। सबसे बड़ा मैकेनिकल सुधार 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है, जो ड्राइविंग अनुभव को पहले से ज्यादा स्मूद और आरामदायक बनाता है। साथ ही, ड्राइविंग के शौकीनों के लिए पावरफुल 1.5 TSI इंजन का विकल्प अभी भी मौजूद है। कुल मिलाकर, Slavia फेसलिफ्ट के के साथ Skoda को उम्मीद है कि जो ग्राहक एक अच्छी तरह से बनाई गई, मजेदार और प्रीमियम सेडान की तलाश में हैं, वे इसे जरूर पसंद करेंगे और यह SUV के बढ़ते क्रेज के बीच अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब होगी।