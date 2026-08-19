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    2026 Skoda Slavia Facelift की बुकिंग हुई शुरू, जानिए इस नई सेडान को कैसे बुक करें और क्या है इसकी डिलीवरी टाइमलाइन?

    Slavia मसाज सीट और एआई-पावर्ड इंफोटेनमेंट के साथ सेगमेंट की सबसे लग्जरी सेडान साबित हो सकती है

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    Published On अगस्त 19, 2026 10:54 ist
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    published onAug 19, 2026 10:54 IST
    last updated onAug 19, 2026 10:54 IST
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    Skoda Slavia Booking Details

    Skoda ने 2026 Slavia facelift से भारत में पर्दा उठा दिया है और इसकी बुकिंग भी लेनी शुरू कर दी है। 2022 में लॉन्च होने के बाद से यह इस सेडान को मिला अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी कीमतों का खुलासा नहीं किया है। इस सेडान कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसकी पावरट्रेन में 1-लीटर TSI इंजन के साथ Kushaq facelift वाला नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन जोड़ा गया है। यदि आप भी नई Slavia facelift को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसकी बुकिंग पक्रिया और डिलीवरी टाइमलाइन से जुड़ी सभी जानकारियां देख सकते हैं :- 

    2026 Skoda Slavia Facelift को कैसे बुक करें? 

    Skoda Slavia Facelift

    नई Slavia facelift को बुक करने के दो तरीके हैं। आप स्कोडा इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी स्कोडा डीलरशिप पर जाकर भी बुकिंग करा सकते हैं। दोनों ही तरीकों से बुकिंग के लिए आपको 15,000 रुपये का टोकन अमाउंट देना होगा।

    ऑनलाइन प्रोसेस काफी सिंपल है। इस गाड़ी को घर बैठे बुक करने के लिए आपको सबसे पहले स्कोडा इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना होगा, जिसके बाद OTP वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आप अपनी पसंद का वेरिएंट, इंजन, ट्रांसमिशन और एक्सटीरियर कलर चुन सकते हैं। आखिर में, आपको अपनी नजदीकी डीलरशिप चुन करके ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। बुकिंग पूरी होने के बाद, डीलरशिप आपसे संपर्क करेगी और डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसी बाकी की प्रक्रिया में आपकी मदद करेगी।

    Skoda Slavia facelift

    वहीं, ऑफलाइन बुकिंग के लिए आपको नजदीकी स्कोडा शोरूम पर जाना होगा और वहां जाकर आप कार को खुद देख सकते हैं और नई स्लाविया से संतुष्ट होने पर उसे बुक कर सकते हैं। इससे आपको बुकिंग करने से पहले सेल्स टीम से सीधे शुरुआती ऑफर के बारे में बात करने और वेरिएंट की उपलब्धता कंफर्म करने का मौका भी मिलता है।

    डिलीवरी टाइमलाइन 

    Skoda Slavia facelift

    2026 Slavia facelift कार की डिलीवरी कीमतें सामने आने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी। चूंकि यह एक नया मॉडल है, इसलिए शुरुआत में इस पर करीब दो हफ्तों का वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है। हालांकि, यह आपके चुने हुए वेरिएंट और डीलर के पास उपलब्ध स्टॉक पर भी निर्भर करेगा। आमतौर पर, कंपनियां शुरुआती प्रोडक्शन में टॉप वेरिएंट्स को ज्यादा प्राथमिकता देती हैं, इसलिए बेस वेरिएंट की डिलीवरी में थोड़ी ज्यादा देर हो सकती है।

    2026 Skoda Slavia Facelift से जुड़ी जानकारी

    Skoda Slavia facelift

    Slavia facelift न्यू मॉडल में कई कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट दिए गए हैं। नए अपडेट के साथ इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर भी जुड़ गए हैं जिसे Kushaq facelift में देखा गया था। इसके एक्सटीरियर में नई कनेक्टेड LED DRLs (डॉटेड पैटर्न के साथ), नया बंपर, LED फॉग लैंप्स और एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें नए डिजाइन के 5-स्पोक 16-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। पीछे की तरफ इसमें टेललैंप्स और बूटलिड में भी मामूली बदलाव किए गए हैं, जो इसे एक फ्रेश लुक देते हैं। इसमें बूटलिड पर 'स्कोडा' बैजिंग दी गई है। 

    Skoda Slavia facelift

    इस सेडान कार के इंटीरियर में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इसमें अब एक नया 10.25-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और अपडेटेड यूजर इंटरफेस (UI) के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इसमें गूगल-पावर्ड AI असिस्टेंट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, मसाजिंग रियर सीट, सिंगल-पेन सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। सेफ्टी के लिए इसमें एक नया 360-डिग्री कैमरा जोड़ा गया है। इसके अलावा इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर और पार्किंग सेंसर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं।

    Skoda Slavia facelift

    पावरट्रेन की बात करें तो स्कोडा ने इसमें अपने दोनों टर्बो-पेट्रोल इंजन को देना जारी रखा है। हालांकि, इसमें 1.0-लीटर इंजन के साथ अब 6-स्पीड मैनुअल के अलावा एक नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी दिया जाएगा। जबकि, ज्यादा पावरफुल 1.5-लीटर इंजन में पहले की तरह ही 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का विकल्प मिलेगा। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :- 

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो-पेट्रोल TSI

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल TSI

    पावर 

    115 पीएस

    150 पीएस

    टॉर्क 

    178 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी/8-स्पीड एटी (नया)

    7-स्पीड डीसीटी

    Skoda Slavia facelift

    मुकाबला 

    Slavia facelift की कीमत 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला Volkswagen Virtus, Hyundai Verna और Honda City जैसी गाड़ियों से रहेगा।  

    कारदेखो का क्या है कहना... 

    Skoda Slavia Monte Carlo

    2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट में एक बेहद मजबूत पैकेज बनकर उभरेगी। इसकी अपडेटेड स्टाइलिंग कुछ एंगल्स से इसे "मिनी स्कोडा सुपर्ब" जैसा लुक देती है, जो इसके प्रीमियम अपील को और बढ़ाता है। दमदार रोड प्रेजेंस, मैच्योर डिज़ाइन और सेगमेंट में बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस इसे उन ग्राहकों के लिए एक शानदार विकल्प बनाती हैं जो कि एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल सेडान लेना चाहते हैं। नए फीचर्स और अपडेटेड पावरट्रेन ऑप्शन के साथ, यह अपनी प्रतिद्वंद्वी कारों को निश्चित रूप से कड़ी टक्कर देगी।

    क्या आप नई स्कोडा स्लाविया को खरीदना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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