कंफर्म : Skoda Octavia RS की 50 और यूनिट्स भारत में फेस्टिव सीजन तक होंगी पेश

Skoda India ने कंफर्म किया है कि हाई-परफॉर्मेंस Octavia RS की 50 और यूनिट्स इस फेस्टिव सीजन तक भारत में उपलब्ध होंगी। यह घोषणा कंपनी ने एक लॉन्च इवेंट के दौरान की, जो उन कार लवर्स के लिए एक बड़ा मौका है जो पिछली बार इस शानदार सेडान को खरीदने से चूक गए थे।

पॉप्स एंड बैंग्स की वापसी

नई Slavia और Superb के आने की घोषणा के साथ, Skoda ने यह भी बताया कि वह भारत में Octavia RS की 50 और यूनिट्स लेकर आ रही है। इससे कार के शौकीन उन लोगों की चाहत पूरी होगी जो ऑक्टेविया RS और Golf GTI जैसी गाड़ियों के पिछले बैच को खरीदने का मौका चूक गए थे। यह उन लोगों की पसंद है जिन्हें एक प्रैक्टिकल सेडान में स्पोर्ट्स कार जैसा परफॉर्मेंस चाहिए। इसका डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम अपने खास "पॉप्स एंड बैंग्स" साउंड के लिए पॉपुलर है, जो ड्राइविंग के रोमांच को और भी बढ़ा देता है।

Skoda Octavia RS से जुड़ी जानकारी

Octavia RS स्टैंडर्ड Octavia पर बेस्ड है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेची जाती है। डिजाइन के मामले में यह अपने स्टैंडर्ड मॉडल से काफी अलग और स्पोर्टी दिखती है। हालांकि, भारत में अब रेगुलर ऑक्टाविया सेडान नहीं मिलती है, लेकिन RS पिछले कुछ सालों से बैच में उपलब्ध रही है। आगे की तरफ इसमें ट्विन-पॉड LED हेडलैंप्स और यूनीक LED DRLs दी गई हैं, जो इसे एक अग्रेसिव लुक देती हैं। साइड से देखने पर इसकी लो-स्लंग प्रोफाइल और शार्प लाइंस इसके परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर को दर्शाती हैं। पीछे की तरफ इसमें C-शेप्ड LED टेललैंप्स, एक लिप स्पॉइलर और ब्लैक-आउट Skoda बैजिंग दी गई है जो इसे एक स्पोर्टी लुक देती है। ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि परफॉर्मेंस का असली अहसास भी कराते हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

Octavia RS एक मॉडर्न स्पोर्ट्स सेडान कार है जो काफी फीचर लोडेड है। इसमें 12.9-इंच का बड़ा फ्लोटिंग टचस्क्रीन सिस्टम है जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है जो ड्राइविंग से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दिखाता है। अन्य फीचर्स में हीटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, एक वायरलेस चार्जर और म्यूजिक के शौकीन लोगों के लिए 12-स्पीकर वाला Canton साउंड सिस्टम शामिल है। सेफ्टी के लिए इसमें 10 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स और 360-डिग्री कैमरा मिलता है।

इंजन ऑप्शन

Octavia RS की असली पहचान इसका इंजन और परफॉर्मेंस है। इसमें 2.0-लीटर का टर्बो-पेट्रोल TSI इंजन दिया गया है, जो 265 PS की जबरदस्त पावर और 370 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह एक फ्रंट-व्हील-ड्राइव कार है जो सिर्फ 6.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन:-

इंजन 2- लीटर का टर्बो-पेट्रोल TSI पावर 265 PS टॉर्क 370 Nm ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव एसेलेरेशन (0-100 किमी/घंटे) 6.4 सेकंड टॉप स्पीड 250 किमी/घंटे (लिमिटेड)

कीमत और मुकाबला

वर्तमान में Skoda Octavia RS सेडान की कीमत 49.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस प्राइस पॉइंट पर भारतीय बाजार में इसका कोई सीधा मुकाबला नहीं है। यह उन खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो एक ऐसी सेडान चाहते हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आरामदायक हो और वीकेंड पर ट्रैक पर भी ले जाई जा सके। यह एक ऐसी कार है जो परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकैलिटी और प्रीमियम फील का एक शानदार कॉम्बिनेशन पेश करती है।

कारदेखो का क्या है कहना…

Skoda Octavia RS का भारत में एक खास फैन बेस है, और सीमित संख्या में ही सही, इसे वापस लाना Skoda का एक स्मार्ट मूव है। यह दिखाता है कि कंपनी केवल ज्यादा गाड़ियां बेचने पर ही नहीं, बल्कि स्पोर्टी कार के शौकीन लोगों को खुश रखने पर भी ध्यान देती है। इस तरह के कदम लॉन्ग-टर्म में ब्रांड के लिए अच्छे साबित होते हैं और Skoda की 'ड्राइवर-फोकस्ड' कारें बनाने की प्रतिष्ठा को और मजबूत करते हैं। यह उन चुनिंदा लोगों के लिए है जो कीमत से ज्यादा ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को महत्व देते हैं।