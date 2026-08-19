2026 Skoda Slavia फोटो गैलरी: जानिए नई सेडान कार में क्या कुछ मिलेगा खास

Published On अगस्त 19, 2026 11:45 ist

last updated on Aug 19, 2026 11:45 IST

published on Aug 19, 2026 11:45 IST

भारत के कार बाजार में भले ही SUV सेगमेंट की गाड़ियों का दबदबा हो, लेकिन कुछ सेडान कार आज भी कार लवर्स के दिलों में एक खास जगह रखती हैं। Skoda Slavia उन्हीं में से एक है! अब, 2026 Skoda Slavia फेसलिफ्ट के डेब्यू के साथ, इस सेडान को डिजाइन, फीचर लिस्ट और पावरट्रेन में कई बड़े अपडेट्स मिले हैं। यह कार उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो एक स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और पावरफुल सेडान चाहते हैं। Slavia फेसलिफ्ट कुल 6 वेरिएंट्स: क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में पेश की जाएगी। चलिए इसके हर एक पहलू पर विस्तार से नजर डालते हैं।

डिजाइन

आगे का डिजाइन

Skoda ने Slavia के फेसलिफ्ट मॉडल में कई छोटे-बड़े बदलाव किए हैं जो इसे एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देते हैं।

LED हेडलैंप यूनिट्स का शेप पहले जैसा ही है, लेकिन इनके इंटरनल्स को पूरी तरह से री-वर्क किया गया है। अब इनमें नए DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) दिए गए हैं जिनका लाइट सिग्नेचर काफी अलग है, जो Slavia फेसलिफ्ट को पहले से ज्यादा सीरियस और अग्रेसिव लुक देता है।

Skoda की सिग्नेचर बटरफ्लाई-स्टाइल ग्रिल Slavia की पहचान बनी हुई है। हालांकि, फेसलिफ्ट मॉडल में अब इसमें वर्टिकल स्लैट्स और मोटा क्रोम गार्निश मिलता है, जो सेडान को एक स्पोर्टी फील देता है।

एक ध्यान देने वाली बात यह है कि Skoda Kushaq की तरह, यहां ग्रिल के बीच से गुजरने वाला कोई लाइट बार नहीं दिया गया है। इसकी जगह, एक आकर्षक क्रोम स्ट्रिप दी गई है!

बोनट पर मौजूद गहरी क्रीजेज ग्रिल की तरफ जाती हैं, जो फ्रंट प्रोफाइल को एक मस्कुलर और दमदार लुक देती हैं।

फ्रंट बंपर को भी पूरी तरह से नया डिजाइन दिया गया है। यह अब पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव और स्पोर्टी है, जिसमें स्कल्प्टेड ब्लैक एलिमेंट्स और सफाई से इंटीग्रेट किए गए फॉगलैंप्स शामिल हैं।

नोट: Monte Carlo वेरिएंट में ग्रिल पर दो ब्राइट स्ट्रिप्स मिलती हैं, जो शानदार कॉन्ट्रास्ट बनाती हैं।

साइड प्रोफाइल

साइड से देखने पर, 2026 Slavia फेसलिफ्ट काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसी ही दिखती है। इसका आइकॉनिक थ्री-बॉक्स सेडान लेआउट बरकरार रखा गया है, जो इसे एक क्लासिक और एलिगेंट स्टांस देता है।

एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर लाइन आगे वाले फेंडर से शुरू होकर पीछे टेल लैंप तक जाती है, जो कार को एक डायनामिक और फ्लोइंग कैरेक्टर देती है।

अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ORVMs पर कैमरे नजर आएंगे। यह इस बात की पुष्टि करता है कि नई Slavia में अब 360-डिग्री कैमरा सेटअप दिया गया है।

साइड प्रोफाइल में सबसे बड़ा और एकमात्र बदलाव इसके नए 16-इंच के 5-स्पोक अलॉय व्हील्स हैं।

विंडो के चारों ओर क्रोम फिनिश दी गई है, जो सेडान के प्रीमियम फील को और बढ़ाती है।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ, टेल लैंप्स पहली नजर में पुरानी स्लाविया जैसे ही लग सकते हैं, लेकिन इनमें भी रिवाइज्ड इंटरनल्स दिए गए हैं।

आजकल की कई कारों की तरह इसमें टेल लैंप्स को जोड़ने वाला कोई इल्यूमिनेटेड लाइट बार नहीं मिलता है। इसकी बजाय, एक ब्लैक प्लास्टिक स्ट्रिप दी गई है जिस पर बड़े अक्षरों में 'SKODA' की ब्रांडिंग है - यह डिजाइन हाल ही में लॉन्च हुई Skoda Kylaq जैसा ही है।

रियर बंपर को भी एक नया स्कल्प्टेड लुक दिया गया है। इसका निचला हिस्सा अब ज्यादा चौड़ा है और इसके किनारे पहले से ज्यादा शार्प हैं, जो सेडान की स्पोर्टीनेस को और बढ़ाते हैं।

बूट लिड पर रिवर्स कैमरा देखा जा सकता है, जो कि 360-डिग्री कैमरा सेटअप का एक हिस्सा है।

निचले बंपर पर एक पतली क्रोम स्ट्रिप दी गई है, जो रियर डिजाइन में एलिगेंस का एक हल्का सा टच जोड़ती है और कार को एक प्रीमियम लुक देती है।

केबिन

2026 Slavia फेसलिफ्ट के केबिन में कदम रखते ही आपका स्वागत एक प्रीमियम और वेल-बिल्ट इंटीरियर से होता है, जिसका लेआउट पुराने मॉडल जैसा ही है।

इसमें पियानो ब्लैक और सिल्वर एलिमेंट्स के साथ एक लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन मिलता है, जो इसे एक अपमार्केट और सोफिस्टिकेटेड फील देता है।

बीच में 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसे डैशबोर्ड पर ऊंचा प्लेस किया गया है। इससे ड्राइवर को इसे देखने और इस्तेमाल करने में आसानी होती है।

नई Slavia में अब एक नया 10.25-इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो पुराने 8-इंच यूनिट के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है। इसके ग्राफिक्स काफी क्रिस्प और क्लियर हैं।

टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर माउंटेड कंट्रोल्स और प्रीमियम स्क्रॉलर्स दिए गए हैं। इसे पकड़ने और इस्तेमाल करने पर यह काफी हाई-क्वालिटी फील देता है।

हालांकि, एक कमी जो खलती है वह है टच-बेस्ड AC पैनल। अगर Skoda इसे फिजिकल बटन और नॉब्स से बदल देती, तो ड्राइविंग के दौरान इसे इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होता।

Slavia में दोनों फ्रंट सीट्स पावर्ड एडजस्टमेंट और वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आती हैं। वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर भारत की गर्मियों में एक बहुत ही उपयोगी साबित होता है।

पीछे की सीटों पर भी काफी अच्छा कंफर्ट मिलता है। यहां एक डेडिकेटेड सेंट्रल आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट्स और स्टोरेज के लिए फ्रंट सीट के पीछे पॉकेट्स दिए गए हैं।

एक नया और सेगमेंट-फर्स्ट फीचर है रियर सीट मसाजर्स। यह फीचर पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के कंफर्ट को एक नए लेवल पर ले जाता है, खासकर उन ओनर्स के लिए जो कार चलाने के लिए ड्राइवर रखते हैं और खुद पीछे वाली सीट पर बैठते हैं।

कलर ऑप्शन

2026 स्कोडा स्लाविया 10 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में मिलेगी, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:

आर्कटिक सिल्वर (नया)

कैपुचीनो बैज (नया)

शिमला ग्रीन

स्टील ग्रे

ब्रिलियंट सिल्वर

कैंडी व्हाइट

कार्बन स्टील

चेरी रेड

डीप ब्लैक

लावा ब्लू

आर्कटिक सिल्वर और कैपुचीनो बेज शेड इस लिस्ट में नए हैं।

मोंटे कार्लो एडिशन में कैपुचीनो बेज, शिमला ग्रीन, स्टील ग्रे, ब्रिलियंट सिल्वर, कैंडी व्हाइट और चेरी रेड रंगों के साथ डुअल-टोन रूफ मिलती है।

फीचर और सेफ्टी

नई Slavia फेसलिफ्ट फीचर्स के मामले में एक अच्छी तरह से इक्विप्ड सेडान है। इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ-साथ Google AI से लैस 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.25-इंच फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, Google इंटीग्रेशन, सनरूफ और मसाज फंक्शन वाली रियर सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी की बात करें तो, Slavia को पहले से ही 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग के साथ सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कार में से एक माना जाता है। उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल भी इसी स्टैंडर्ड को बनाए रखेगा। अन्य सेफ्टी फीचर में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हैं।

इंजन

नई Slavia फेसलिफ्ट में पहले वाले ही दमदार और भरोसेमंद टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शंस को बरकरार रखा गया है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं। हालांकि, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में एक बड़ा बदलाव किया गया है।

इंजन 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीएसजी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी- ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), डीसीटी- डुअल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

कुशाक की तरह ही, अब 1-लीटर TSI इंजन के साथ नए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा।

कीमत और मुकाबला

Skoda Slavia फेसलिफ्ट की शुरुआती कीमत लगभग 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है। कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। लॉन्च होने पर, इसका सीधा मुकाबला Hyundai Verna, Honda City और Volkswagen Virtus जैसी दमदार सेडान से होगा।

कारदेखो का क्या है कहना

स्कोडा स्लाविया हमेशा से इस सेगमेंट में हमारी पसंदीदा सेडान कार में से एक रही है, जिसकी वजह है इसकी शानदार स्टाइलिंग, बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव और इसका केबिन, जो वाकई प्रीमियम महसूस होता है।

इसका नया डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और नया केबिन इसे उन खरीदारों के लिए और भी बेहतर विकल्प बनाते हैं जो आज के एसयूवी कार के दौर में भी एक असली सेडान चाहते हैं!