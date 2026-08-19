2026 स्कोडा स्लाविया के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

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Published On अगस्त 19, 2026 10:34 ist

Aug 19, 2026 10:34 IST

last updated on Aug 19, 2026 10:34 IST

Aug 19, 2026 10:34 IST

published on Aug 19, 2026 10:34 IST

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2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट से भारत में पर्दा उठ गया है। इसे अपडेट डिजाइन, 1-लीटर इंजन के लिए बेहतर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और कई नए फीचर के साथ पेश किया गया है। कंपनी ने इसमें दो नए कलर: शिमला ग्रीन और कैपुचीनो बैज भी जोड़े हैं। नई स्कोडा स्लाविया कार 6 वेरिएंट: क्लासिक, क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में उपलब्ध है।

अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं तो सही वेरिएंट चुनना ही सबकुछ नहीं है, ऐसा कलर चुनना भी उतना ही जरूरी है जो आपके स्टाइल से मेल खाता हो। यहां हमने नई स्कोडा स्लाविया के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन के बारे में बताया है, ताकि आप सही फैसला ले सकें।

कलर ऑप्शन

2026 स्कोडा स्लाविया 10 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में आती है, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है:

आर्कटिक सिल्वर (नया)

कैपुचीनो बैज (नया)

शिमला ग्रीन

स्टील ग्रे

कार्बन स्टील

कैंडी व्हाइट

ब्रिलियंट सिल्वर

चेरी रेड

डीप ब्लैक

लावा ब्लू

राय: नई स्लाविया के कलर ऑप्शन में हमें ‘आर्कटिक सिल्वर’ शेड सबसे ज्यादा पसंद आया, जिसमें हल्के नीचे रंग की एक यूनिक फिनिश है। वहीं, मोंटे कार्लो अपने डीप ब्लैक रंग वाले काले अवतार में शानदार लगती है।

वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन

यहां देखिए नई स्कोडा स्लाविया के किस वेरिएंट में कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं:

कलर क्लासिक क्लासिक प्लस सिग्नेचर स्पोर्टलाइन प्रेस्टीज मोंटे कार्लो आर्कटिक सिल्वर ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ❌ कैपुचीनो बैज ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅* शिमला ग्रीन ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅* स्टील ग्रे ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ✅* ब्रिलियंट सिल्वर ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ * कैंडी व्हाइट ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ * कार्बन स्टील ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ चेरी रेड ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ * डीप ब्लैक ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ लावा ब्लू ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅

*ब्लैक रूफ के साथ ड्यूल-टोन कलर में उपलब्ध

नई स्लाविया के बेस मॉडल को केवल चार कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

मिड वेरिएंट सिग्नेचर में दो नए कलर सिल्वर और बैज मिलते हैं।

खास बात यह है कि आर्कटिक सिल्वर कलर स्पोर्टी मोंटे कार्लो वेरिएंट में नहीं मिलेगा, और इसमें डीप ब्लैक व लावा ब्लू को छोड़कर सभी कलर में ड्यूल-टोन स्कीम मिलती है।

अगर आप कार की जल्दी डिलीवरी लेना चाहते हैं तो हमारी सलाह है कि कैपुचीनो बैज को छोड़कर कोई दूसरे कलर ऑप्शन चुनें, क्योंकि इस कलर की डिलीवरी दिंसबर 2026 से मिलेगी।

फीचर और सेफ्टी

फेसलिफ्ट स्लाविया की फीचर लिस्ट में बड़े अपग्रेड किए गए हैं। इसमें एक अपडेट 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक बड़ा 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और पीछे मसाजिंग सीटें दी गई हैं। अन्य फीचर में पहले की तरह 6-वे पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक सिंगल-पैन सनरूफ शामिल हैं।

सुरक्षा को बेहतर करने के लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा जोड़ा गया है। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक (ईडीएल) जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हें। इसे ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग पहले ही मिल चुकी है।

इंजन ऑप्शन

न्यू स्लाविया में पुराने मॉडल वाले ही 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलना जारी हैं, हालांकि इसमें छोटे इंजन के साथ 6-स्पीड यूनिट को नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से रिप्लेस किया गया है। यहां देखिए नई स्लाविया के इंजन स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल पावर 115 पीएस 150 पीएस टॉर्क 178 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी/ 8-स्पीड एटी (नया) 7-स्पीड डीएसजी

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), डीएसजी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

लॉन्च की तारीख, संभावित कीमत और कंपेरिजन

स्कोडा ने स्लाविया की लॉन्च की तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि अगले महीने की शुरुआत में इसकी कीमत का पता चल जाएगा। इसकी कीमत 11 लाख रुपये से 18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की उम्मीद है। इसका मुकाबला हुंडई वरना, होंडा सिटी और फोक्सवैगन वर्टस जैसी सेडान कार से है। वर्टस को इस साल के आखिर में फेसलिफ्ट अपडेट मिलने वाला है।

कारदेखो का क्या है कहना

नए रंग स्लाविया को वास्तव में बेहतर बनाते हैं, खासकर आर्कटिक सिल्वर में यह काफी अच्छी लगती है। यह गहरा मैटेलिक शेड सेडान की यूरोपियन डिजाइन लाइन्स को उभारता है बिना इसे चटक-मटक बनाए। मोंटे कार्लो मॉडल के लिए खास शिमला ग्रीन ड्यूल-टोन है, जिसमें कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ, ब्लैक अलॉय व्हील और लाल ब्रेक कैलिपर्स हैं, जो पूरे लाइनअप में सबसे बेहतरीन दिखने वाला पैकेज है।

जो ग्राहक हमेशा पसंद आने वाला लुक चाहते हैं या लंबे समय बाद अच्छी रीसेल वैल्यू की परवाह करते हैं, उनके लिए कार्बन स्टील और डीप ब्लैक सुरक्षित और बढ़िया विकल्प हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेडान कार आपके घर के आगे खड़ी होने पर खास दिखे तो चेरी रेड और लावा ब्लू कलर भी अच्छे रहेंगे।

आप किस कलर की स्लाविया कार लेना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं!