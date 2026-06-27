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    2026 रेनो काइगर इवोल्यूशन प्लस में क्या कुछ मिलता है खास, जानिए यहां

    अगर आप काइगर का किफायती और अच्छे फीचर वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए सही हो सकता है

    प्रकाशित: जून 27, 2026 11:11 am । सोनू

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    Renault Kiger Evolution Plus Explained

    हाल ही में रेनो ने काइगर एसयूवी कार का नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसे इवोल्यूशन प्लस नाम दिया गया है। इस वेरिएंट को इवोल्यूशन और टेक्नो वेरिएंट के बीच पोजिशन किया गया है। यह वेरिएंट उन लोगों के लिए ज्यादा सही है जो एक बैलेंस्ड पैकेज और पावरफुल इंजन ऑप्शन लेना चाहते हैं।

    इस वेरिएंट के आने से अब काइगर का टर्बो-पेट्रोल इंजन ज्यादा किफायती हो गया है। यहां हम विस्तार से जानेंगे नए इवोल्यूशन प्लस वेरिएंट में क्या कुछ खास मिलता है:

    एक्सटीरियर

    डिजाइन की बात करें तो काइगर इवोल्यूशन प्लस में वही एक्सटीरियर स्टाइल मिलता है। हालांकि, इसमें टॉप मॉडल्स की तुलना में कुछ चीजें कम हैं।

    Renault Kiger Front Three Quarter

    इवोल्यूशन प्लस में आगे की तरफ हेलोजन हेडलैंप्स दिए गए हैं, जिन्हें बंपर के नीचे पोजिशन किया गया है। इनके ऊपर एलईडी डीआरएल हैं जो इसे मॉडर्न लुक देती हैं और अब काइगर में स्टैंडर्ड हैं। इसमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एक ब्लैंक-ऑफ ग्रिल और एक स्कल्पटेड बंपर भी है। टॉप मॉडल की तुलना में, इसमें फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट और एलईडी हेडलैंप्स व फॉग लैंप्स नहीं दिए गए हैं।

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां इवोल्यूशन प्लस वेरिएंट में ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम, एक ब्लैक बी-पिलर और ग्लॉस ब्लैक डोर हैंडल दिया गया है। इसमें मोटी व्हील आर्क क्लेडिंग और व्हील कवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील भी दिए गए हैं, जो इसे बेस मॉडल ऑथेंटिक के बेसिक स्टील व्हील से अलग दिखाते हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में टेक्नो वेरिएंट वाले स्टाइलिश स्टील व्हील नहीं दिए गए हैं, जो काइगर को ज्यादा स्टाइलिश दिखाते हैं।

    Renault Kiger Side

    पीछे की तरफ, इवोल्यूशन प्लस में क्लियर-लेंस सी-शेप्ड एलईडी टेललैंप्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं जो इसे एक अलग लुक देते हैं। इसमें एक क्लीन बूट लिड है, जिसके बीच में रेनो लोगो और काइगर ब्रांडिंग दी गई है। इसमें एक बॉडी कलर रूफ स्पॉइलर भी है जो इसकी स्पोर्टीनेस को बढ़ाता है और इसे ज्यादा आकर्षक बनाता है। यहां एकमात्र कमी बंपर पर फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट की है जो इसे टॉप मॉडल्स से अलग दिखाता है।

    Renault Kiger Rear Three Quarter

    कलर ऑप्शन

    काइगर इवोल्यूशन प्लस चार मोनोटोन कलर: शेडो ग्रे, आईस कूल व्हाइट, मूनलाइट सिल्वर और स्टेल्थ ब्लैक में उपलब्ध है। इसमें रेडियंट रेड, कैस्पियन ब्लू और ओएसिस येलो जैसे कलर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, जो टॉप मॉडल में मिलते हैं।

    केबिन

    केबिन में डैशबोर्ड पर ड्यूल-टोन ब्लैक और व्हाइट थीम और फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है जिससे केबिन खुला-खुला लगता है। इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और पीछे एसी वेंट्स जैसे काम के फीचर भी दिए गए हैं।

    Renault Kiger Interior

    इसके अलावा, यह करीब इवोल्यूशन वेरिएंट जैसा ही है, जिसमें ‘फ्लोटिंग’ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एसी कंट्रोल्स के लिए रोटरी डायल्स, और केबिन में कई स्टोरेज दिए गए हैं।

    Renault Kiger Front seats

    फीचर और सेफ्टी

    काइगर इवोल्यूशन प्लस में टॉप मॉडल्स वाले कुछ फीचर दिए गए हैं, जिनमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी, पीछे एसी वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप के साथ एक कार्ड की शामिल है। इसमें 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पीएम 2.5 एयर फिल्टर और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो व कॉलिंग कंट्रोल्स भी दिए गए हैं।

    Renault Kiger Infotainment

    सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी), ट्रैक्शन कंट्रोल, पीछे पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    इंजन

    काइगर इवोल्यूशन प्लस में 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है, यह टर्बो-पेट्रोल इंजन वाली सबसे सस्ती एसयूवी कार में से एक है। यहां देखिए इसके इंजन स्पेसिफिकेशनः

    इंजन

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी

    5-स्पीड एमटी

    पावर

    72 पीएस

    100 पीएस

    टॉर्क

    96 एनएम

    160 एनएम

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    Renault Kiger Wheel

    यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ऊपर वाले वेरिएंट्स में टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी चुन सकते हैं, जबकि इस वेरिएंट में यह विकल्प नहीं दिया गया है।

    कीमत और कंपेरिजन

    रेनो काइगर इवोल्यूशन प्लस की कीमत 7 लाख रुपये से शुरू होती है और 7.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जो इसे काइगर एसयूवी का पैसा वसूल वेरिएंट बनाती है।

    रेनो काइगर का मुकाबला हुंडई वेन्यू, मारुति सुजुकी ब्रेजा और फ्रॉन्क्स, किआ सोनेट और सिरोस, टोयोटा टाइजर, स्कोडा कायलाक, टाटा नेक्सन और निसान मैग्नाइट जैसी सबकॉम्पैक्ट एसयूवी कार से है।

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