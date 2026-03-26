2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट vs टाटा पंच फेसलिफ्ट : इनमें से कौनसी माइक्रो एसयूवी कार खरीदें?

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प्रकाशित: मार्च 26, 2026 12:32 pm । स्तुति

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टाटा पंच फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग के तुरंत बाद अब हुंडई एक्सटर को भी पहला फेसलिफ्ट अपडेट मिल गया है। यह दोनों माइक्रो एसयूवी एंट्री लेवल सेगमेंट की कारें हैं जो एक बड़ी एसयूवी कार जैसी दमदार स्टाइलिंग के साथ आती है और शहर में चलाने के हिसाब से बेहद अच्छी साबित होती हैं।

यदि आप इनमें से कोई छोटी एसयूवी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोनों कारों के साइज, पावरट्रेन और फीचर लिस्ट के बीच अंतर देख सकते हैं। यहां देखें दोनों कारों के बीच कंपेरिजन :-

हुंडई एक्सटर vs टाटा पंच : कीमत

एक्स-शोरूम कीमत हुंडई एक्सटर टाटा पंच 5.80 लाख रुपये से 9.57 लाख रुपये 5.60 लाख रुपये से 10.55 लाख रुपये

हुंडई एक्सटर और पंच दोनों कार की कीमत लगभग बराबर है, हालांकि टाटा पंच का बेस वेरिएंट एक्सटर से थोड़ा सस्ता है।

जबकि, एक्सटर का टॉप वेरिएंट टाटा पंच के टॉप वेरिएंट से करीब 1 लाख रुपये सस्ता है।

अब नजर डालते हैं इन दोनों गाड़ियों के साइज पर :-

हुंडई एक्सटर vs टाटा पंच : साइज

स्पेसिफिकेशन हुंडई एक्सटर टाटा पंच अंतर लंबाई 3,830 मिलीमीटर 3,876 मिलीमीटर (-46 मिलीमीटर) चौड़ाई 1,723 मिलीमीटर 1,742 मिलीमीटर (-19 मिलीमीटर) ऊंचाई 1,643 मिलीमीटर 1,615 मिलीमीटर + 28 मिलीमीटर व्हीलबेस 2,450 मिलीमीटर 2,445 मिलीमीटर + 5 मिलीमीटर बूट स्पेस 391 लीटर 366 लीटर + 25 लीटर

टाटा पंच की लंबाई और चौड़ाई हुंडई एक्सटर से ज्यादा है और यह इसकी रोड प्रेजेंस में भी दिखती है।

ज्यादा चौड़ाई के कारण टाटा पंच कार में पीछे वाले पैसेंजर को अच्छा शोल्डर रूम मिल पाता है। हालांकि, इन दोनों गाड़ियों के व्हीलबेस का साइज लगभग बराबर है, ऐसे में इनमें एक जैसी लेगरूम, नीरूम, और फुटरूम स्पेस मिलती है।

एक्सटर में ज्यादा बूट स्पेस भी मिलती है जिसके चलते इसमें एक या दो एक्स्ट्रा लैपटॉप बैग या फिर शॉपिंग बैग रखे जा सकते हैं।

यहां देखें 2026 हुंडई एक्सटर का प्री-फेसलिफ्ट वर्जन के साथ कंपेरिजन।

हुंडई एक्सटर vs टाटा पंच : इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन

स्पेसिफिकेशन हुंडई एक्सटर टाटा पंच इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल पावर 83 पीएस 69 पीएस 87.8 पीएस 73.4 पीएस 120 पीएस टॉर्क 114 एनएम 95 एनएम 115 एनएम 103 एनएम 170 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी 6-स्पीड एमटी

एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

टाटा पंच की ज्यादा कीमत यहां बिलकुल वाजिब ठहरती है।

इन दोनों माइक्रो एसयूवी कार में 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो रिलैक्स ड्राइव एक्सपीरिएंस देता है।

इस इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी ऑप्शन के अलावा फैक्ट्री फिटेड डुअल-सिलेंडर सीएनजी किट दी गई है।

यहां टाटा पंच इकलौती कार है जिसमें एएमटी और सीएनजी इंजन ऑप्शन दिया गया है, जो सीएनजी खरीददारों के लिए ड्राइविंग को आरामदायक बनाती है।

टाटा पंच एसयूवी कार में ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जो फन-2-ड्राइव एक्सपीरिएंस देता है।

हालांकि, इस इंजन के साथ इसमें ऑटोमेटिक गियरबॉक्स नहीं दिया गया है और इसके साथ केवल 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की चॉइस मिलती है।

हमारी राय : टाटा पंच कार में लगा इंजन थोड़ी ज्यादा पावर देता है, लेकिन हुंडई एक्सटर की 4-सिलेंडर मोटर ज्यादा स्मूद और रिफाइंड लगती है।

हुंडई एक्सटर vs टाटा पंच : फीचर

फीचर हुंडई एक्सटर टाटा पंच ऑटो हैडलैंप्स ✅ (हैलोजन प्रोजेक्टर) ✅ (एलईडी) एलईडी फॉगलैंप्स ❌ ✅ (कॉर्नरिंग फंक्शन) एलईडी टेललैंप्स ✅ ✅ (कनेक्टेड) व्हील्स 15-इंच अलॉय व्हील्स 16-इंच अलॉय व्हील्स रूफ रेल्स ✅ ✅ हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ✅ ✅ एम्बिएंट लाइटिंग ❌ ✅ इंफोटेनमेंट सेटअप 8-इंच टचस्क्रीन 10.25-इंच टचस्क्रीन वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो ✅ (वायर्ड 2 वायलेस अडेप्टर) ✅ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 7-इंच सेमी-डिजिटल 7-इंच डिजिटल वायरलेस फोन चार्जर ✅ ✅ साउंड सिस्टम 4-स्पीकर साउंड सिस्टम 8-स्पीकर साउंड सिस्टम ऑटो डिमिंग आईआरवीएम ✅ ✅ क्रूज कंट्रोल ✅ ✅ क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल Keyless entry with push-button start/stop ✅ ✅ सनरूफ सिंगल पेन सिंगल पेन रियर सेंटर आर्मरेस्ट ❌ ✅ पैडल शिफ्टर ✅ ✅ मल्टी-ड्राइव मोड ❌ ✅ कूल्ड ग्लवबॉक्स ✅ ✅ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी ✅ ✅ एयरबैग्स 6 6 360-डिग्री कैमरा ❌ ✅ ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल) ✅ ✅ हिल डिसेंट कंट्रोल ❌ ✅ हिल स्टार्ट असिस्ट ✅ ✅ रेन सेंसिंग वाइपर ❌ ✅ रियर डिफॉगर ✅ ✅ टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) ✅ ✅

टाटा पंच कार में ज्यादा कीमत पर एक्सटर के मुकाबले कई अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

इसमें बेहतर केबिन एक्सपीरिएंस के लिए बड़ी टचस्क्रीन, एम्बिएंट लाइटिंग और ज्यादा स्पीकर दिए गए हैं।

टाटा की इस एसयूवी कार में बेहतर ड्राइवर डिस्प्ले, कई सारे ड्राइव मोड, रियर सेंटर आर्मरेस्ट और एलईडी हेडलैंप दिए गए हैं।

फीचर्स के मामले में एक्सटर कार में कोई भी बड़ी कमी नहीं है, लेकिन पंच में मौजूद अतिरिक्त फीचर इसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाते हैं।

कारदेखो का क्या है कहना

नई हुंडई एक्सटर अच्छी दिखने वाली माइक्रो एसयूवी कार है, जिसका डिजाइन आपको एक असली एसयूवी कार जैसा लगेगा। इस गाड़ी का केबिन काफी प्रीमियम लगता है और इसमें रोजाना काम आने वाले कई सारे फीचर भी दिए गए हैं। यदि आप कोई छोटी और प्रीमियम दिखने वाली कार खरीदना चाहते हैं जो शहर में चलाने के हिसाब से अच्छी हो तो हुंडई एक्सटर को चुनना एक अच्छा ऑप्शन होगा।

वहीं, अगर आप ज्यादा आकर्षक डिजाइन वाली कोई गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं जिसमें बेहतर फीचर मिले, जो इससे ऊपर वाले सेगमेंट की कारों को कड़ी टक्कर दे सके, और जिसमें रोमांचक टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिले तो टाटा पंच आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी।

नई हुंडई एक्सटर में क्या कुछ बदलाव हुए हैं यह जानने के लिए इसका प्री-फेसलिफ्ट वर्जन के साथ कंपेरिजन देखें।