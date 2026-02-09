सभी
    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: निसान ग्रेवाइट की लॉन्च डेट कंफर्म, एमजी मैजेस्टर कुवैत में पेश, हुंडई आई20 ज्यादा किफायती हुई और बहुत कुछ

    एमजी, टाटा, निसान, फॉक्सवैगन और हुंडई, पिछले सप्ताह इन सभी कंपनियों की खबरें सुर्खियों में रही

    प्रकाशित: फरवरी 09, 2026 11:16 am । सोनू

    13 Views
    CD Weekly Wrap

    पिछले सप्ताह निसान ने ग्रेवाइट की लॉन्च डेट की पुष्टि की, फॉक्सवैगन ने अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी कार की बुकिंग शुरू की और यहां तक कि एक पॉपुलर हैचबैक कार सस्ती हुई! अगर आपसे इनमें से कुछ छूट गया तो यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

    एमजी राकन से कुवैत में पर्दा उठा, मैजेस्टर के केबिन की दिखी झलक

    पिछले सप्ताह की शुरुआत में एमजी ने राकन एसयूवी कार से कुवैत में पर्दा उठाया, जो कंपनी के भारत में अगले प्रोडक्ट मैजेस्टर का ही दूसरा नाम है। राकन में हमें एक अग्रेसिव डिजाइन थीम देखने को मिली, साथ ही नया प्रीमियम केबिन जो भारतीय वर्जन में भी देखा जा सकता है। यहां नई फुल साइज एसयूवी कार की सभी डिटेल्स है, जिसे अगले हफ्ते में पेश किया जाएगा

    MG Majestor

    नई टाटा पंच की डिलीवरी शुरू

    बीते मंगलवार को टाटा मोटर्स ने पंच न्यू मॉडल की डिलीवरी शुरू की। नए डिजाइन, अपडेट केबिन, और ज्यादा पावरफुल नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 2026 पंच निश्चित रूप से एक शानदार ऑप्शन है! यहां नई पंच के बारे में अधिक जानकारी देखें

    Tata Punch

    निसान ग्रेवाइट की लॉन्च डेट कंफर्म

    निसान ने अपनी अगली नई कार की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है, जो ग्रेवाइट नाम की एक 7 सीटर एमपीवी कार होगी। यह रेनो ट्राइबर वाले प्लेटफॉर्म पर बनी होगी, यह उन लोगों के लिए होगी जो किफायती, स्पेशियस और फैमिली फ्रेंडली एमपीवी कार कार लेना चाहते हैं। यहां आप ग्रेवाइट की लॉन्च डिटेल्स देख सकते हैं

    Nissan Gravite

    फॉक्सवैगन टेरॉन आर लाइन की बुकिंग शुरू

    फॉक्सवैगन ने भारत में अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी कार टेरॉन आर-लाइन की बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। इसमें मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड डिजाइन, हाई-क्वालिटी केबिन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। यह उन लोगों के बीच एक पॉपुलर विकल्प बन सकती है जो इस सेगमेंट में एक फैमिली ओरिएंटेड एसयूवी लेना चाहते हैं जो चलाने में भी अच्छी हो। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसे बुक करने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए

    Volkswagen Tayron R Line

    हुंडई आई20 अब ज्यादा किफायती हुई, बेस मॉडल फिर से आया!

    हैचबैक कार के फैंस के लिए पिछले सप्ताह की आखिरी समय काफी अच्छा रहा, क्योंकि इस दौरान हुंडई ने आई20 के बेस मॉडल ‘एरा’ को फिर से पेश किया, जिससे इसकी शुरुआती कीमत घटकर 5.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर आ गई। इसके अलावा, कंपनी ने मैग्ना और मैग्ना एग्जीक्यूटिव वेरिएंट्स की कीमत भी घटाई है, और एक नई एसेसरी भी लॉन्च की। इस हैचबैक कार में क्या-क्या बदलाव है, यह जानने के लिए ये स्टोरी देखें

    Hyundai i20

