2025 मारुति विक्टोरिस सीएनजी जेडएक्सआई : इस वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए इस पर एक नजर

प्रकाशित: सितंबर 17, 2025 11:16 am । स्तुति

तस्वीरों में नजर आया मॉडल इस एसयूवी कार के सीएनजी लाइनअप का फुली लोडेड जेडएक्सआई वेरिएंट है जिसमें ब्लैक अलॉय व्हील्स, रियर वाइपर और वॉशर और डुअल-टोन पेंट ऑप्शन दिया गया है

मारुति विक्टोरिस एसयूवी भारत में लॉन्च हो चुकी है। इस गाड़ी की कीमत 10.50 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन इंडिया) से शुरू होती है। इस एसयूवी कार में कई ऐसे फीचर दिए गए हैं जो मारुति की किसी कार में पहली बार मिल रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सीएनजी टैंक को अंडरबॉडी में पोजिशन किया गया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि विक्टोरिस के सीएनजी वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, तो यहां एक नजर डाल सकते हैं:-

एक्सटीरियर

तस्वीरों में नजर आ रहा मॉडल इसका जेडएक्सआई वेरिएंट है, जो कि इस एसयूवी के सीएनजी लाइनअप का सबसे टॉप वेरिएंट है। इसमें स्प्लेंडिड सिल्वर कलर शेड के साथ ब्लूइश ब्लैक रूफ दी गई है, जो कि सीएनजी लाइनअप के केवल जेडएक्सआई वेरिएंट में मिलती है।

आगे की डिजाइन

आगे की तरफ इसमें ऑटोमेटिक एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ एलईडी पोजिशनिंग लैंप्स दिए गए हैं। इसमें एलईडी डीआरएल्स और एलईडी फ्रंट फॉग लैंप्स दिए गए हैं। इसमें दोनों हेडलाइट क्लस्टर को कनेक्ट करता क्रोम बार दिया गया है जिसके सेंटर पर सुजुकी लोगो पोजिशन किया गया है। इसमें लेयर्ड बंपर डिजाइन दी गई है और इस पर सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट भी दी गई है।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो विक्टोरिस जेडएक्सआई सीएनजी वेरिएंट में चारों पिलर पर ग्लॉस-ब्लैक ट्रीटमेंट और 17-इंच ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें रूफ रेल्स, ओआरवीएम्स-माउंटेड टर्न इंडिकेटर और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स जैसे फीचर लोअर वेरिएंट वाले दिए गए हैं।

पीछे की डिजाइन

विक्टोरिस जेडएक्सआई सीएनजी वेरिएंट में पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललाइट, रियर वाइपर के साथ वॉशर, 'विक्टोरिस' मॉनिकर और सिल्वर फिनिश्ड रियर स्किड प्लेट दी गई है।

इस एंगल से आप इसमें साफ सुथरे तरीके से पोजिशन किया गया अंडरबॉडी सीएनजी टैंक भी दे सकते हैं। इसमें सीएनजी टैंक को एग्ज़हॉस्ट पाइप के ठीक पीछे की तरफ पोजिशन किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जमीन से काफी ऊपर है, जिससे ड्राइविंग के दौरान किसी भी संभावित समस्या से बचने में मदद मिलेगी।

यह भी पढ़ें : 2025 मारुति विक्टोरिस: इसे खरीदने से पहले जानिए इससे जुड़ी हर एक बात

इंटीरियर

चूंकि यह इसका सीएनजी वेरिएंट है, ऐसे में जेडएक्सआई वेरिएंट के केबिन में ब्लैक और आइवरी डुअल-टोन कलर थीम दी गई है। इसमें सॉफ्ट-टच मटीरियल और डैशबोर्ड और डोर पैड पर कुछ पैटर्न ट्रिम इंसर्ट दिए गए हैं। मारुति ने इसमें नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया है जिसमें क्रूज, कॉलिंग और इंफोटेनमेंट के लिए इंटीग्रेटड कंट्रोल्स दिए गए हैं।

विक्टोरिस जेडएक्सआई सीएनजी वेरिएंट में फैब्रिक सीटें और सभी पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट की सुविधा दी गई है। इसमें फ्रंट और रियर सेंटर आर्मरेस्ट के साथ फ्रंट और रियर कपहोल्डर के नीचे की तरफ स्टोरेज एरिया दिया गया है।

इस एसयूवी कार के सीएनजी लाइनअप के फ्लैगशिप वेरिएंट में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और 10.25-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें वायरलेस फोन चार्जर, जेस्चर कंट्रोल वाला पावर्ड टेलगेट और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी दी गई है।

सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, ऑटो-डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर (आईआरवीएम), रिवर्स पार्किंग कैमरा, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) जैसे फीचर दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें : मारुति विक्टोरिस की ग्लोबल एनकैप रेटिंग और भारत एनकैप रेटिंग में कितना है अंतर? जानिए यहां

इंजन ऑप्शन

चूंकि यह इसका सीएनजी वेरिएंट है, इसमें 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ ऑप्शनल सीएनजी किट दी गई है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

स्पेसिफिकेशन 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल + सीएनजी सेटअप पावर 88 पीएस टॉर्क 121.5 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड एमटी ड्राइवट्रेन एफडब्लूडी* सर्टिफाइड माइलेज 27.02 किमी/किलोग्राम

*एफडब्लूडी - फ्रंट व्हील ड्राइवट्रेन

सीएनजी सेटअप के अलावा विक्टोरिस में दो इंजन ऑप्शन : 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ 5-स्पीड एमटी और 6-स्पीड एटी और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन (116 पीएस संयुक्त) के साथ ई-सीवीटी गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें 6-स्पीड एटी गियरबॉक्स के साथ ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन (एडब्लूडी) भी दी गई है।

कीमत और मुकाबला

मारुति विक्टोरिस जेडएक्सआई सीएनजी की कीमत 14.57 लाख रुपये है। इस एसयूवी कार की कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन इंडिया) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर से रहेगा।