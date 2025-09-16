मारुति विक्टोरिस की ग्लोबल एनकैप रेटिंग और भारत एनकैप रेटिंग में कितना है अंतर? जानिए यहां

प्रकाशित: सितंबर 16, 2025 02:59 pm । भानु

मारुति विक्टोरिस का हाल ही में ग्लोबल एनकैप की ओर से क्रैश टेस्ट किया गया है जिसे वयस्क और चाइल्ड प्रोटेक्शन कैटेगरी में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसके अलावा मारुति की इस नई कॉम्पैक्ट एसयूवी का भारत एनकैप की ओर से भी क्रैश टेस्ट किया गया है ​और इसमें भी इसे समान रेटिंग मिली है। हमनें ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के नतीजों को कंपेयर किया है जिसके बारे में आप जानेंगे आगे:

मारुति विक्टोरिस क्रैश टेस्ट रेटिंग्स और स्कोर कंपेरिजन

पैरामीटर ग्लोबल एनकैप भारत एनकैप वयस्क सुरक्षा रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ वयस्क यात्री सुरक्षा स्कोर 33.72 / 34 अंक 31.66 / 32 अंक फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 15.807 अंक 15.66 / 16 अंक साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट स्कोर 15.913 अंक 16 / 16 अंक साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट (पोल) ठीक है ठीक है चाइल्ड प्रोटेक्शन रेटिंग ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कोर 41 / 49 अंक 43 / 49 अंक चाइल्ड सेफ्टी डायनैमिक स्कोर 24/24 अंक 24/24 अंक सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर 12 / 12 अंक 12 / 12 अंक व्हीकल असेसमेंट स्कोर 5 / 13 अंक 7 / 13 अंक



आइए देखें कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के क्रैश टेस्ट के नतीजे वास्तव में कैसे हैं:

मारुति विक्टोरिस ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट नतीजे

जैसा कि ऊपर दी गई टेबल से पता चलता है, मारुति विक्टोरिस ने ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया है। फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, ड्राइवर के सिर, गर्दन, जांघों, पैरों और पैरों की बाईं हड्डी की सुरक्षा को 'अच्छा' माना गया, जबकि छाती और दाएं पैरों की हड्डी की सुरक्षा को 'पर्याप्त' माना गया। वहीं, को-ड्राइवर के सभी महत्वपूर्ण अंगों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में पैसेंजर के सभी हिस्सों को 'अच्छा' संरक्षण मिला, लेकिन साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में पैसेंजर की छाती को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, और सिर, पेल्विस और पेट सहित अन्य हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट में, 3 साल और 18 महीने के बच्चों की डमी को उल्टी दिशा में चाइल्ड सीट पर बैठाया गया और उन्हें आईएसओफिक्स एंकरेज और एक सपोर्ट लेग का उपयोग करके स्थापित किया गया। दोनों डमी को उनके फ्रंट और साइड के क्रैश टेस्ट में पूरी सुरक्षा मिली।

मारुति विक्टोरिस भारत एनकैप क्रैश टेस्ट नजीजे

ग्लोबल एनकैप टेस्ट से पहले, विक्टोरिस का भारत एनकैप द्वारा भी क्रैश टेस्ट किया गया था, जहां इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। भारत एनकैप के फ्रंटल ऑफ़सेट डिफ़ॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, ड्राइवर की छाती और पैरों की हड्डी को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, जबकि अन्य सभी हिस्सों को 'अच्छी' रेटिंग मिली। हालांकि, ग्लोबल एनकैप की तरह, को-ड्राइवर के सभी हिस्सों की सुरक्षा को 'अच्छी' रेटिंग दी गई थी।

साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में, पैसेंजर के सिर, छाती, पेट और पेल्विस सहित उसके सभी हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

भारत एनकैप ने चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट और उसके नतीजों का संक्षिप्त विवरण नहीं दिया है, लेकिन 18 महीने के बच्चे और 3 साल के बच्चे के डमी की सुरक्षा के मोर्चे पर इस कार को क्रमशः फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में 8 में से 8 और 4 में से 4 स्कोर मिले।

मारुति विक्टोरिस ग्लोबल एनकैप vs भारत एनकैप क्रैश टेस्ट नतीजे: प्रमुख अंश

एओपी टेस्ट में, मारुति विक्टोरिस ने ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों में अपने फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में समान प्रदर्शन किया, एकमात्र अंतर यह था कि भारत एनकैप में चालक के बाएं पैरों की हड्डी को 'पर्याप्त' सुरक्षा प्राप्त करने के लिए रेट किया गया था, जबकि ग्लोबल एनकैप में यह 'अच्छा' था।

हालांकि फ्रंटल इंपैक्ट टेस्ट के परिणाम लगभग समान थे, लेकिन साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, दोनों क्रैश टेस्ट एजेंसियों के परिणाम अलग-अलग थे। ग्लोबल एनकैप में, पैसेंजर की छाती को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली, जिसे भारत एनकैप में 'अच्छा' माना गया। इसके अलावा, अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को भी दोनों टेस्टिंग एजेंसियों ने 'अच्छा' दर्जा दिया।

साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी परिणाम समान थे, जहां दोनों टेस्ट में पैसेंजर्स के सभी अंगों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

इसी तरह, सीओपी टेस्ट में, डमी की सेफ्टी को भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप दोनों में फ्रंट और साइड इंपैक्ट टेस्ट में पूरे अंक मिले। हालांंकि, दोनों क्रैश टेस्ट में व्हीकल असेसमेंट स्कोर अलग-अलग थे, और विक्टोरिस का भारत एनकैप में स्कोर ग्लोबल एनकैप की तुलना में बेहतर था। यही एक कारण हो सकता है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी का भारत एनकैप में बेहतर ओवरऑल सीओपी स्कोर मिला।

मारुति विक्टोरिस सेफ्टी फीचर्स

मारुति विक्टोरिस में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड फंक्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ एक मज़बूत सुरक्षा पैकेज उपलब्ध है। यह लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट वाली पहली मारुति कार भी है।

मारुति विक्टोरिस कीमत और कंपेरिजन

मारुति विक्टोरिस की कीमत 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये (प्रारंभिक एक्स-शोरूम, पूरे भारत में) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर से रहेगा।