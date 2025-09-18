जीएसटी में कटौती का असर: मारुति ऑल्टो के10, मारुति स्विफ्ट, मारुति डिजायर, मारुति अर्टिगा, मारुति बलेनो और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारें 1.3 लाख रुपये तक सस्ती हुई
प्रकाशित: सितंबर 18, 2025 05:22 pm
मारुति कार की नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, एस-प्रेसो, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, ऑल्टो के10 और ग्रैंड विटारा की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती होगी
भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने जीएसटी दरों में कटौती के बाद अपने सभी एरिना और नेक्सा मॉडल्स पर भारी बचत की घोषणा की है। वर्तमान में देश में मारुति के कुल 17 मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें 10 एरिना डीलरशिप और 7 नेक्सा डीलरशिप के माध्यम से बेचे जाते हैं। मारुति कार की नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
आप मारुति कार पर कितनी बचत कर सकते हैं?
भारत में ग्राहक अब मारुति कार पर 1.30 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। नई और पुरानी जीएसटी दर हिसाब से मॉडल अनुसार बचत इस प्रकार है:
|
मॉडल
|
फायदा (22 सितंबर 2025 से लागू)
|
मारुति ऑल्टो के10
|
1.08 लाख रुपये तक
|
मारुति एस प्रेसो
|
1.30 लाख रुपये तक
|
मारुति सेलेरियो
|
94,100 रुपये तक
|
मारुति वैगन आर
|
79,600 रुपये तक
|
मारुति ईको
|
68,000 रुपये तक
|
मारुति स्विफ्ट
|
84,600 रुपये तक
|
मारुति डिजायर
|
87,700 रुपये तक
|
मारुति ब्रेजा
|
1.13 लाख रुपये तक
|
मारुति अर्टिगा
|
46,400 रुपये तक
|
मारुति इग्निस
|
71,300 रुपये तक
|
मारुति बलेनो
|
86,100 रुपये तक
|
मारुति फ्रॉन्क्स
|
1.13 लाख रुपये तक
|
मारुति एक्सएल6
|
52,000 रुपये तक
|
मारुति जिम्नी
|
51,900 रुपये तक
|
मारुति ग्रैंड विटारा
|
1.07 लाख रुपये तक
|
मारुति इनविक्टो
|
61,700 रुपये तक
22 सितंबर से लागू हो रही नई जीएसटी दरों का प्रभाव हाल ही में लॉन्च हुई मारुति विक्टोरिस की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। इसकी वेरिएंट अनुसार कीमतों के लिए लॉन्च स्टोरी देखें।
आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट और इंजन-गियरबॉक्स के आधार पर कीमत में कटौती अलग-अलग हो सकती है। सटीक जानकारी के लिए कृपया नजदीकी मारुति एरिना या नेक्सा डीलरशिप पर संपर्क करें।
मारुति कार पर नया टैक्स स्लैब क्या है?
मारुति कार के लिए नया टैक्स स्लैब इस प्रकार है:
|
व्हीकल टाइप
|
पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)
|
नई जीएसटी दर
|
बचत
|
सब-4 मीटर (पेट्रोल)
|
29% (28% जीएसटी + 1% सेस)
|
18%
|
11%
|
4 मीटर लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता तक वाली कार
|
45% तक (28% जीएसटी + 17% सेस)
|
40%
|
5%
|
हाइब्रिड कार
|
43% तक (28% जीएसटी + 15% सेस)
|
40%
|
3%
|
एसयूवी (4 मीटर लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता से ज्यादा)
|
50% तक (28% जीएसटी + 22% तक सेस)
|
40%
|
10%
ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, सेलेरियो, वैगन आर, स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो, फ्रॉन्क्स और इग्निस जैसी छोटी मारुति कार पर अब 11 प्रतिशत जीएसटी कटौती का लाभ मिल रहा है। मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6 और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी 4 मीटर से ज्यादा लंबी कार पर जीएसटी में 5 प्रतिशत की कटौती हुई है। मारुति की फ्लैगशिप कार इनविक्टो पर 10 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है।
कारदेखो का क्या है कहना
भारत में मारुति के लाइनअप में सबसे ज्यादा कार है, इसलिए बड़ी संख्या में ग्राहकों को जीएसटी की कीमतों में कटौती का लाभ मिलेगा। अगर आप नई मारुति कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमारी सलाह है कि आप नई कीमतें लागू होने तक इंतजार करें।