सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    जीएसटी में कटौती का असर: मारुति ऑल्टो के10, मारुति स्विफ्ट, मारुति डिजायर, मारुति अर्टिगा, मारुति बलेनो और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारें 1.3 लाख रुपये तक सस्ती हुई

    प्रकाशित: सितंबर 18, 2025 05:22 pm । सोनू

    192 Views
    • Write a कमेंट

    मारुति कार की नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, एस-प्रेसो, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, ऑल्टो के10 और ग्रैंड विटारा की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती होगी

    New Maruti Car prices after GST 2.0 rates

    भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने जीएसटी दरों में कटौती के बाद अपने सभी एरिना और नेक्सा मॉडल्स पर भारी बचत की घोषणा की है। वर्तमान में देश में मारुति के कुल 17 मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें 10 एरिना डीलरशिप और 7 नेक्सा डीलरशिप के माध्यम से बेचे जाते हैं। मारुति कार की नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।

    आप मारुति कार पर कितनी बचत कर सकते हैं?

    Maruti S-Presso

    भारत में ग्राहक अब मारुति कार पर 1.30 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। नई और पुरानी जीएसटी दर हिसाब से मॉडल अनुसार बचत इस प्रकार है:

    मॉडल

    फायदा (22 सितंबर 2025 से लागू)

    मारुति ऑल्टो के10

    1.08 लाख रुपये तक

    मारुति एस प्रेसो

    1.30 लाख रुपये तक

    मारुति सेलेरियो

    94,100 रुपये तक

    मारुति वैगन आर

    79,600 रुपये तक

    मारुति ईको

    68,000 रुपये तक

    मारुति स्विफ्ट

    84,600 रुपये तक

    मारुति डिजायर

    87,700 रुपये तक

    मारुति ब्रेजा

    1.13 लाख रुपये तक

    मारुति अर्टिगा

    46,400 रुपये तक

    मारुति इग्निस

    71,300 रुपये तक

    मारुति बलेनो

    86,100 रुपये तक

    मारुति फ्रॉन्क्स

    1.13 लाख रुपये तक

    मारुति एक्सएल6

    52,000 रुपये तक

    मारुति जिम्नी

    51,900 रुपये तक

    मारुति ग्रैंड विटारा

    1.07 लाख रुपये तक

    मारुति इनविक्टो

    61,700 रुपये तक

    22 सितंबर से लागू हो रही नई जीएसटी दरों का प्रभाव हाल ही में लॉन्च हुई मारुति विक्टोरिस की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। इसकी वेरिएंट अनुसार कीमतों के लिए लॉन्च स्टोरी देखें

    Maruti Ertiga

    आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट और इंजन-गियरबॉक्स के आधार पर कीमत में कटौती अलग-अलग हो सकती है। सटीक जानकारी के लिए कृपया नजदीकी मारुति एरिना या नेक्सा डीलरशिप पर संपर्क करें।

    मारुति कार पर नया टैक्स स्लैब क्या है?

    Maruti Brezza

    मारुति कार के लिए नया टैक्स स्लैब इस प्रकार है:

    व्हीकल टाइप

    पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)

    नई जीएसटी दर

    बचत

    सब-4 मीटर (पेट्रोल)

    29% (28% जीएसटी + 1% सेस)

    18%

    11%

    4 मीटर लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता तक वाली कार

    45% तक (28% जीएसटी + 17% सेस)

    40%

    5%

    हाइब्रिड कार

    43% तक (28% जीएसटी + 15% सेस)

    40%

    3%

    एसयूवी (4 मीटर लंबी और 1500सीसी इंजन क्षमता से ज्यादा)

    50% तक (28% जीएसटी + 22% तक सेस)

    40%

    10%

    ऑल्टो के10, एस-प्रेसो, सेलेरियो, वैगन आर, स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो, फ्रॉन्क्स और इग्निस जैसी छोटी मारुति कार पर अब 11 प्रतिशत जीएसटी कटौती का लाभ मिल रहा है। मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6 और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी 4 मीटर से ज्यादा लंबी कार पर जीएसटी में 5 प्रतिशत की कटौती हुई है। मारुति की फ्लैगशिप कार इनविक्टो पर 10 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ मिल रहा है।

    यह भी पढ़ें:

    कारदेखो का क्या है कहना

    Maruti Jimny

    भारत में मारुति के लाइनअप में सबसे ज्यादा कार है, इसलिए बड़ी संख्या में ग्राहकों को जीएसटी की कीमतों में कटौती का लाभ मिलेगा। अगर आप नई मारुति कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमारी सलाह है कि आप नई कीमतें लागू होने तक इंतजार करें।

    was this article helpful ?

    मारुति ऑल्टो के10 पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग हैचबैक कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    जीएसटी में कटौती का असर: मारुति ऑल्टो के10, मारुति स्विफ्ट, मारुति डिजायर, मारुति अर्टिगा, मारुति बलेनो और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारें 1.3 लाख रुपये तक सस्ती हुई
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है