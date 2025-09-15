मारुति विक्टोरिस भारत में हुई लॉन्च,कीमत 10.50 लाख रुपये से शुरू

प्रकाशित: सितंबर 15, 2025 06:53 pm । भानु

एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मारुति ने अपनी दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार मारुति विक्टोरिस की कीमत से पर्दा उठा दिया है। इसे अरीना डीलरशिप्स के जरिए बेचा जाएगा। मारुति विक्टोरिस की शुरूआती कीमत 10.50 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) रखी गई है और इसे 6 वेरिएंट्स: एलएक्सआई,वीएक्सआई,जेडएक्सआई,जेडएक्सआई (ओ), जेडएक्सआई प्लस और जेडएक्सआई प्लस (ओ) में पेश किया गया है। स्लीक एक्सटीरियर ​डिजाइन और मॉर्डन इंटीरियर के साथ विक्टोरिस में कई सारे नए फीचर्स भी दिए गए हैं जिनमें बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी शामिल है और इसे भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। यदि आप विक्टोरिस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो कीमत के साथ आगे देखिए इससे जुड़ी हर डीटेल्स:

कीमत

मारुति विक्टोरिस कॉम्पैक्ट एसयूवी की वेरिएंट अनुसार कीमत इस प्रकार से है:

वेरिएंट कीमत 1.5-लीटर माइल्ड हा​इब्रिड पेट्रोल इंजन एलएक्सआई मैनुअल 10.50 लाख रुपये वीएक्सआई मैनुअल 11.80 लाख रुपये वीएक्सआई ऑटोमैटिक 13.36 लाख रुपये जेडएक्सआई मैनुअल 13.57 लाख रुपये जेडएक्सआई ऑटोमैटिक 15.13 लाख रुपये जेडएक्सआई (ओ) मैनुअल 14.08 लाख रुपये जेडएक्सआई (ओ) ऑटोमैटिक 15.64 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस मैनुअल 15.24 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस ऑटोमैटिक 17.19 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस ऑटोमैटिक ऑल व्हील ड्राइव 18.64 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस (ओ) मैनुअल 15.82 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस (ओ) ऑटोमैटिक 17.77 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस (ओ) ऑटोमैटिक ऑल व्हील ड्राइव 19.22 लाख रुपये 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन वीएक्सआई ईसीवीटी 16.38 लाख रुपये जेडएक्सआई ईसीवीटी 17.80 लाख रुपये जेडएक्सआई (ओ) ईसीवीटी 18.39 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस ईसीवीटी 19.47 लाख रुपये जेडएक्सआई प्लस (ओ) ईसीवीटी 19.99 लाख रुपये 1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी एलएक्सआई सीएनजी 11.50 लाख रुपये वीएक्सआई सीएनजी 12.80 लाख रुपये जेडएक्सआई सीएनजी 14.57 लाख रुपये

कीमत एक्सशोरूम के अनुसार

नोट: ये कीमत 22 सितंबर 2025 तक ही लागूू ​हैं।

नई विक्टोरिस कार में क्या कुछ दिया गया है खास,जानिए आगे:

बाहर का डिजाइन

मारुति विक्टोरिस का आगे का डिजाइन काफी स्लीक है जिसमें कनेक्टेड एलईडी डेटाइम रनिंग लैंप्स दिए गए हैं जिनके बीच मारुति का लोगो लगा है। इसके अलावा इसमें स्लिम प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स भी दी गई है जिससे इसे एक अलग सा लुक मिल रहा है। मारुति ने इसमें प्रोजेक्टर एलईडी फॉगलैंप्स भी दिए हैं। इसके अलावा इसमें ब्लैंक्ड ऑफ​ ग्रिल दी गई है और बंपर पर एक दमदार स्किड प्लेट लगी है जिससे इसे एक रग्ड लुक मिल रहा है।

साइड के डिजाइन की बात करें तो यहां 17 इंच के ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स और व्हील आर्क के उपर ब्लैक क्लैडिंग दी गई है जिससे इसे यहां से भी काफी रग्ड अपील मिल रही है। इसके अलावा इसमें ब्लैक कलर के आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स,सिल्वर रूफ रेल्स और बॉडी कलर के डोर हैंडल्स दिए गए हैं।

पीछे के डिजाइन की बात करें तो यहां स्लीक एलईडी लाइट बार दी गई है ​जो इस एसयूवी की टेललाइट्स का काम करेगी। इनमें फ्रंट डीआरएल्स की तरह कुछ स्लैश्ड एलईडी एलिमेंट्स भी दिए गए हैं जिससे इसे एक यूनीक लुक मिल रहा है। यहां ब्लैक कलर के बंपर दिए गए हैं जिसमें कॉन्ट्रास्ट के लिए सिल्वर स्किड प्लेट लगी है।

अंदर ​का डिजाइन

विक्टोरिस के केबिन की बात करें तो इसके पेट्रोल वेरिएंट में ड्युअल टोन ब्लैक एंड ऑफ व्हाइट थीम और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में शैंपेन इंसर्ट्स के साथ ऑल ब्लैक थीम दी गई है। रोचक बात ये है कि इसमें कई सारे स्टाइलिंग एलिमेंट्स नए हैं जिनमें 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एयर कॉन के लिए टॉगल जैसे कंट्रोल्स शामिल है और इनसे इसे एक फ्रैश लुक मिल रहा है।

प्रीमियमनैस के लिए इसमे डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मैटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। मगर एंबिएंट लाइटिंग पैटर्न के मौजूद होने से इसे ज्यादा कुल और अपमार्केट लुक मिल रहा है जिसमें 64 कलर के विकल्प दिए गए हैं।

फीचर्स एवं सेफ्टी

मारुति ने विक्टोरिस को कई मॉर्डन फीचर्स से लैस किया है, जिनमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले (एचयूडी), डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला 8-स्पीकर इनफिनिटी साउंड सिस्टम, वायरलेस फ़ोन चार्जर और रियर वेंट्स के साथ ऑटोमैटिक एसी शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट और पावर्ड टेलगेट भी दिए गए हैं।

इसके सुरक्षा पैकेज में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), हिल डिसेंट कंट्रोल, एक 360-डिग्री कैमरा, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), आगे और पीछे पार्किंग सेंसर और एक लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) शामिल हैं। गौरतलब है कि विक्टोरिस को भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप दोनों से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

पावरट्रेन विकल्प

मारुति विक्टोरिस में एक माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल और एक सीएनजी विकल्प दिया गया है, जिनकी जानकारी इस प्रकार हैः

इंजन 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड 1.5-लीटर पेट्रोल+सीएनजी पावर 116 पीएस (संयुक्त) 103 पीएस 88 पीएस टॉर्क 141 एनएम (हाइब्रिड) 137 एनएम 121.5 एनएम गियरबॉक्स* ई-सीवीटी 5-स्पीड एमटी / 6-स्पीड एटी 5-स्पीड एमटी ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव / ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी) फ्रंट-व्हील-ड्राइव

*एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, ईसीवीटी - इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

विक्टोरिस भारत में मारुति की पहली कार है जिसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दिया गया है, जो इसके बूट स्पेस को नहीं घेरता है।

कंपेरिजन

इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, एमजी एस्टर, फोक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर से रहेगा।