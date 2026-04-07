महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5 vs एएक्स7: एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: अप्रैल 07, 2026 07:33 pm । सोनू

अगर आप 7 सीटर एसयूवी कार लेनी की सोच रहे हैं तो महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एक शानदार विकल्प बनी हुई है। यह गाड़ी 6 वेरिएंट: एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7टी और एएक्स7 एल में उपलब्ध है। यह अपने सेगमेंट में इकलौती 7 सीटर एसयूवी कार है जिसमें ऑल-व्हील ड्राइव (केवल डीजल एटी) का विकल्प मिलता है।

हालांकि, अगर आपको इसका टॉप मॉडल महंगा लग रहा है और बेस मॉडल में कार का लुक और फील साधारण लग रहा है, तो मिड वेरिएंट एएक्स5 और एएक्स7 आपके लिए सही विकल्प हो सकते हैं। इन दोनों वेरिएंट की कीमत में केवल 96,000 रुपये का अंतर है, ऐसे में आपको इनमें से कौनसा वेरिएंट लेना चाहिए? जानेंगे आगे:

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5 vs एएक्स7: प्राइस

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स7 पेट्रोल एमटी 17.52 लाख रुपये 18.48 लाख रुपये पेट्रोल एटी 18.97 लाख रुपये 19.93 लाख रुपये डीजल एमटी 17.99 लाख रुपये 18.95 लाख रुपये डीजल एटी 19.44 लाख रुपये 20.40 लाख रुपये

महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5 की कीमत 17.52 लाख रुपये से 19.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

एएक्स7 वेरिएंट की प्राइस 18.48 लाख रुपये से 20.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

एएक्स7 वेरिएंट की प्राइस एएक्स5 वेरिएंट से 96,000 रुपये अधिक है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5 vs एएक्स7: डिजाइन

डिजाइन के मामले में महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के एएक्स3 और एएक्स5 वेरिएंट के बीच अंतर करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों के बीच स्टाइल का सिर्फ एक ही अलग एलिमेंट मौजूद है।

आगे का डिजाइन

दोनों वेरिएंट में एलईडी-लाइटिंग सेटअप के साथ एलईडी बाय-प्रोजेक्टर हेडलाइटें दी गई हैं, जो आईस क्यूब जैसी दिखती हैं और इनके दोनों तरफ सी-शेप एलईड डीआरएल लगी हैं। दोनों हेडलाइट के बीच एक मोटी ग्रिल है जिसमें वर्टिकल स्लेट्स हैं और बीच में महिंद्रा का लोगो है।

बंपर

बंपर में ट्राएंगुलर हाउसिंग है और यहां ऊपर वाले वेरिएंट्स में फॉग लाइट भी मिलती है। यहां आपको एक डमी आउटलाइन के साथ नीचे की तरफ एक सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है।

साइड प्रोफाइल

दोनों वेरिएंट के बीच का अंतर पता लगाने के लिए इन पर केवल एक नजर डालना ही काफी है, क्योंकि इनके व्हील का साइज और डिजाइन अलग-अलग है। एएक्स5 में 17-इंच स्टील व्हील के साथ ब्लैक कवर दिए गए हैं, जबकि एएक्स7 में ड्यूल-टोन 18-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं। जाहिर है, अलॉय व्हील ज्यादा प्रीमियम हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एएक्स5 वेरिएंट के व्हील कवर किसी भी तरह से साधारण या बोरिंग दिखते हैं।

ओआरवीएम पर इंडिकेटर, फ्लश डोर हैंडल और रूफ रेल्स जैसे बाकी एलिमेंट्स दोनों वेरिएंट में एक जैसे हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ डिजाइन में कोई अंतर नहीं है। दोनों वेरिएंट में बड़ी और आकर्षक एलईडी टेल लाइटें दी गई हैं, जिनमें एक खास हनीकॉम्ब जैसा पेटर्न है, यह पेटर्न पुराने मॉडल की तुलना में इसमें कुछ ज्यादा स्टाइल जोड़ता है। यहां भी लाइटें कनेक्टेड हैं, लेकिन एलईडी पेनल से नहीं, बल्कि एक पियानो ब्लैक स्ट्रिप दी गई है।

एसयूवी कार का बंपर डिजाइन सिंपल है, जिसमें मैश डिजाइन, सी-शेप आउटलाइन और कुछ कंट्रास्ट के लिए एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5 vs एएक्स7: कलर ऑप्शन

महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ कार को 7 कलर विकल्प में पेश किया है:

रूबी वेलवेट

नेबुला ब्लू

गैलेक्सी ग्रे

स्टेल्थ ब्लैक

डेजर्ट मिस्ट

मिडनाइट ब्लैक

एवरेस्ट व्हाइट

ये सभी 7 मोनोटोन एक्सटीरियर कलर दोनों वेरिएंट्स के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन केवल एएक्स7 में मिडनाइट ब्लैक, डेजर्ट मिस्ट, गैलेक्सी ग्रे, और एवरेस्ट व्हाइट शेड के साथ स्टेल्थ ब्लैक ड्यूल-टोन रूफ का विकल्प मिलता है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5 vs एएक्स7: केबिन

केबिन में कदम रखते ही एएक्स5 और एएक्स7 वेरिएंट के बीच अंतर साफ नजर आता है। ओवरऑल स्टाइल और ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के साथ डैशबोर्ड का लेआउट एक समान है, लेकिन अंदर के एलिमेंट्स अब ज्यादा प्रीमियम लगते हैं और छूने पर ज्यादा प्रीमियम महसूस भी होते हैं।

एएक्स7 वेरिएंट में महिंद्रा के रेगुलर 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसकी शुरुआत एक्सईवी 9ई और बीई6 से हुई थी। सीटों को अपग्रेड किया गया है, जिन पर ड्यूल-टोन लेदरेट चढ़ाया गया है और स्टीयरिंग व्हील, गियर लिवर व आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल भी किया गया है।

यहां आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के एएक्स5 वेरिएंट के बारे में विस्तार से देख सकते हैं।

विजुअल अंतर के अलावा एएक्स7 की फीचर लिस्ट भी ज्यादा अपग्रेड है। आइए पर एक नजर डालते हैं:

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5 vs एएक्स7: फीचर

मिड वेरिएंट के तौर पर एएक्स5 में सभी बेसिक फंक्शनल फीचर हैं जिससे आपको रोजाना इस्तेमाल में कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। हालांकि एएक्स7 को कुछ फील-गुड फीचर के साथ बेहतर पैकेज बनाया गया है।

इसमें ड्राइवर की लाइफ को आसान बनाया गया है और अगर आपके परिवार में कार चलाने वाले कई लोग हैं तो मेमारी फंक्शन के साथ 6-तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, ओआरवीएम में मेमोरी और ऑटो डिपिंग फंक्शन काफी शानदार फीचर होंगे।

मैनुअल बोस मोड, ब्रिंग यॉर ओवन डिवाइस (बीवाईओडी) माउंट और 65वॉट टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स जैसे फीचर दूसरी पंक्ति का अनुभव बेहतर करते हैं। एएक्स7 के बाकी नए फीचर में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक्यूआई डिस्प्ले के साथ एक एयर प्यूरीफाययर, रेन-सेंसिंग वाइपर, रिमोट कूलिंग, एक्सट्रा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर और ऑटोमैटिक हेडलाइटें शामिल हैं।

टॉप फीचर में 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, और पीछे एसी वेंट्स (दोनों वेरिएंट में दूसरी और तीसरी पंक्ति में कॉमन) है।

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि टॉप मॉडल्स में क्या मिलता है, तो महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देखिए।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5 vs एएक्स7: सेफ्टी

एएक्स7 में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 540 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे फीचर देकर सेफ्टी को भी बेहतर किया गया है। 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, पीछे पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स माउंट मिड वेरिएंट एएक्स से दिए गए हैं, जबकि पीछे वाइपर और वाशर, पीछे डेमिस्टर, और आगे पार्किंग सेंसर जैसे फीचर एएक्स7 से नीचे वाले वेरिएंट से मिलते हैं।

एएक्स7 में टॉप मॉडल की तुलना में केवल कुछ सेफ्टी फीचर की कमी है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5 vs एएक्स7: इंजन

दोनों वेरिएंट के इंजन ऑप्शन एक जैसे ही हैं। दोनों में ऑप्शनल ऑल-व्हील ड्राइव का अभाव है, जो टॉप मॉडल्स में डीजल ऑटोमैटिक के साथ मिलता है। यहां इनके स्पेसिफिकेशन देखिए:

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 185 पीएस टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कारदेखो की राय

एक लाख रुपये से थोड़ा कम देने पर, एएक्स7 वेरिएंट पूरी तरह से अपडेट मॉडल लगता है जिसका मुख्य फोकस कार में बेहतर अनुभव देना है। इसमें एएक्स5 वेरिएंट की तुलना में प्रीमियम लेदरेट मटेरियल, मॉडर्न फीचर और टेक्नोलॉजी से भरपूर सेफ्टी पैकेज मिलता है। असल में एक वेरिएंट से दूसरे वेरिएंट में अपग्रेड करने के लिए कुछ अतिरिक्त कीमत लगती है जो असल में वाजिब है और इसी वजह से आपको एएक्स7 पर अपग्रेड करने के लिए विचार करना चाहिए। हम महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का ये मिड वेरिएंट लेने की सलाह देते हैं, जिसमें आपको बिना किसी समझौते के एक बेहतरीन अनुभव मिलता है और आपको टॉप मॉडल के लिए बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

लेकिन अगर एएक्स7 आपके बजट से बाहर है और आप नीचे वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं, तो आप एएक्स3 और एएक्स5 वेरिएंट का कंपेरिजन देख सकते हैं। अगर आप बजट के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो बेस मॉडल एएक्स और एएक्स3 वेरिएंट का कंपेरिजन देख सकते हैं।

इसके अलावा आप हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर प्लस जैसी ज्यादा सस्ती कार पर भी विचार कर सकते हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का सीधा मुकाबला टाटा सफारी से है।

यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस