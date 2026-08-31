अमेरिकी सड़कों पर दिखा भारतीय ट्रक आर्ट का जलवा: टेस्ला साइबरस्टर बनी देसी ट्रक, अनोखा लुक देख इंटरनेट पर मची हलचल

भारत के हाईवे पर चलने वाले ट्रकों की एक अलग ही पहचान होती है। इन पर की गई रंग-बिरंगी पेंटिंग्स और ग्राफिक्स न केवल खूबसूरत लगते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि वे देश के किस कोने से आए हैं। कला के इन चलते-फिरते नमूनों ने अब अमेरिका की सड़कों पर भी अपनी छाप छोड़ी है, जहां एक Tesla Cybertruck को बिल्कुल देसी अंदाज में सजाया गया है। अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय ने अपनी Tesla Cybertruck को इस तरह से रैप करवाया है कि वह किसी पारंपरिक भारतीय ट्रक की तरह दिख रही है, जो अमेरिकी सड़कों पर भारतीय कला का एक अनूठा प्रदर्शन है।

देसी Cybertruck

Tesla Cybertruck को आमतौर पर उसकी अनपेंटेड स्टेनलेस स्टील बॉडी, फ्लैट पैनल्स और नुकीले कोनों के लिए जाना जाता है। इसका डिजाइन कुछ लोगों को बेहद आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक लगता है, तो कई पारंपरिक सोच वाले लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक भारतीय शख्स ने अपनी Cybertruck को एक ऐसे रंग-बिरंगे रैप से ढका है जो भारतीय ट्रकों की याद दिलाता है। ऐसा लगता है कि वह शायद भारतीय ट्रकों के प्रति अपनी पुरानी यादों को ताजा करना चाहते थे, क्योंकि यह सजावटी डिजाइन कई भारतीय ट्रकों की पहचान है।

इस बदली हुई Cybertruck को लाल, पीले, नीले और टील जैसे कई रंगों वाले प्रिंटेड डिजाइन में रैप किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक भारतीय डिजाइन शामिल है। कार की पूरी लंबाई में फैले तरह-तरह के सजावटी फूल इसे बेहद खास बनाते हैं। दरवाजों पर एक-दूसरे के सामने खड़े दो हाथियों का डिजाइन भी काफी आकर्षक है। इसके अलावा, मोरपंख वाले मोर और अन्य रंगीन फूल इसे भारतीय लुक देते हैं। भारतीय परंपरा को उभारने वाली एक और चीज है बूट पर बनी शेर की तस्वीर और पारंपरिक भारतीय समारोहों में दिखने वाले सजावटी मेहराब।

इस ट्रक आर्ट में सबसे खास है इसके फ्रंट फेशिया पर लिखी इबारत, जिसमें लिखा है "देखो मगर प्यार से!!", यह भारतीय ट्रकों पर लिखे जाने वाले अलग-अलग संदेशों को समर्पित है। हालांकि, इस शानदार काम में एक छोटी सी कमी रह गई। टीम शायद एक आइकॉनिक टच जोड़ना भूल गई, भारतीय ट्रकों के टेलगेट पर लिखा मशहूर "Horn OK Please" मैसेज, जो इस देसी लुक को और भी पूरा कर सकता था।

Tesla Cybertruck: ओवरव्यू

Tesla Cybertruck अपने अनोखे डिजाइन और अमेरिकी सड़कों पर अपनी दमदार रोड प्रजेंस के लिए जानी जाती है। भले ही इसका डिजाइन हमेशा से एक बहस का विषय रहा हो, लेकिन इसे कभी भी हर किसी को पसंद आने के लिए नहीं बनाया गया था। कंपनी ने कभी यह दावा भी नहीं किया कि इसमें बहुत अच्छी 'पिकअप' क्वालिटीज हैं। हालांकि, सुपरकार के स्तर के परफॉर्मेंस के साथ, यह घर पर रखने के लिए एक शानदार व्हीकल है।

Cybertruck में लगभग 856 PS की जबरदस्त पावर मिलती है और इसकी टोइंग कैपेसिटी 4.9 टन है। यह इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ तीन सेकंड से भी कम समय में पकड़ सकता है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है। यह परफॉर्मेंस आंकड़े इसे दुनिया के सबसे तेज पिकअप ट्रकों में से एक बनाते हैं।

फिलहाल, Tesla Cybertruck भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। अमेरिका में इसकी शुरुआती कीमत $74,990 है, जो भारतीय करेंसी में लगभग 71.55 लाख रुपये के बराबर है।

कारदेखो का क्या है कहना

भारतीय ट्रकिंग कल्चर को दुनिया भर में पहचाना जाता है, और यह अपनी रंगीन और उत्सव जैसी प्रकृति के लिए मशहूर है। ट्रकों की बॉडी पर लिखे गए संदेश, सजावटी फूल और प्रतिष्ठित जानवरों की तस्वीरें उन्हें एक खास कैरेक्टर देती हैं। यह कला ड्राइवरों के लिए अपनी पहचान और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है।

Cybertruck पर किया गया यह रैप सिर्फ एक गाड़ी का मेकओवर नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के लोगों को भारतीय संस्कृति की रंगीन परंपराओं से भी रूबरू कराता है। इसमें वे सभी तत्व शामिल हैं जिन्हें भारतीय ट्रकों पर कलात्मक और सुरुचिपूर्ण ढंग से पेंट किया जाता है। यह फ्चूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और पारंपरिक कला का एक खूबसूरत संगम है, जो दिखाता है कि कला की कोई सीमा नहीं होती।

आप इस भारतीय टेस्ला साइबरट्रक के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं।

सोर्स: Desi Cybertruck, Indian Truck