महिंद्रा बीई 6 के बाद अब एक्सईवी 9एस और एक्सईवी 9ई बीएएएस बैटरी रेंटल स्कीम के साथ मिलेंगी, देखिए इनकी प्राइस लिस्ट

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Published On अगस्त 31, 2026 10:59 ist

Aug 31, 2026 10:59 IST

last updated on Aug 31, 2026 10:59 IST

Aug 31, 2026 10:59 IST

published on Aug 31, 2026 10:59 IST

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भारत में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में पैसेंजर व्हीकल मार्केट में ईवी की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत है। हालांकि भारत के कार बाजार के साइज को देखते हुए यह सेल्स का एक बड़ा आंकड़ा है। ईवी सेगमेंट में महिंद्रा दूसरी बड़ी कार कंपनी है, अब महिन्द्रा ने अपने ज्यादा मॉडल्स और वेरिएंट को बैटरी-ऐज-ए-सर्विस स्कीम के साथ पेश किया है।

महिंद्रा एक्सईवी 9एस और एक्सईवी 9ई अब बीएएएस स्कीम के साथ उपलब्ध हैं। यह स्कीम हाल ही में अपडेट हुई बीई 6 स्पोर्टेक पर भी लागू है। यहां देखिए इसकी पूरी जानकारी:

BE 6 SPORTEQ Baas Price

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच (बीएएएस) 70 केडब्ल्यूएच (बीएएएस) 79 केडब्ल्यूएच (बीएएएस) वन 11.45 लाख रुपये - - टू 12.95 लाख रुपये - - थ्री 13.95 लाख रुपये 13.95 लाख रुपये - थ्री प्लस - 14.95 लाख रुपये 14.95 लाख रुपये फोर - - 16.95 लाख रुपये लॉन्च एडिशन - - 16.95 लाख रुपये एफई - - 14.45 लाख रुपये एफई फोर - - 16.95 लाख रुपये

XEV 9S Baas Price

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच (बीएएएस) 70 केडब्ल्यूएच (बीएएएस) 79 केडब्ल्यूएच (बीएएएस) वन अबव 12.65 लाख रुपये - 12.65 लाख रुपये टू अबव - 16.05 लाख रुपये 15.95 लाख रुपये थ्री - - 17.85 लाख रुपये थ्री अबव - - 19.95 लाख रुपये

XEV 9e Baas Price

बैटरी पैक 59 केडब्ल्यूएच (बीएएएस) 79 केडब्ल्यूएच (बीएएएस) वन 13.90 लाख रुपये - टू - 16.50 लाख रुपये थ्री सिनेलक्स - 19.35 लाख रुपये थ्री - 20.50 लाख रुपये

सभी कीमतें 3.75 रुपये प्रति किलोमीटर है। चूंकि आप बैटरी की कीमत इंस्टॉलमेंट में देते हैं, इसलिए शुरुआती कीमत कम हो जाती है, लेकिन प्रति किलोमीटर की ड्राइव के हिसाब से हर महीने का पेमेंट बढ़ जाता है।

प्राइस और कंपेरिजन

अगर आप बिना बीएएएस इंस्टॉलमेंट के महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो बीई 6 स्पोर्टेक की कीमत 19.45 लाख रुपये से शुरू होती है। महिंद्रा एक्सईवी 9एस की कीमत 20.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और एक्सईवी 9ई की प्राइस 21.90 लाख रुपये से शुरू होती है।

इन महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार का मुकाबला टाटा हैरियर ईवी, टाटा सिएरा ईवी, टाटा कर्व ईवी, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, बीवाईडी एटो 3 और एमजी जेडएस ईवी से है।

कारदेखो का क्या है कहना

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी टेक्नोलॉजी से भरपूर और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आती हैं। लोग इन्हें नएपन और कम रनिंग कॉस्ट के लिए अपना रहे हैं, और इन्हें चलाना रेगुलर पेट्रोल कार से काफी सस्ता है। बीएएएस के साथ महिंद्रा इलेक्ट्रिक गाड़ी की शुरुआती प्राइस काफी कम हो जाती है, इससे यह उन लोगों के लिए भी किफायती विकल्प बन जाती है जिनका बजट कम है और इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं।

आप बीएएएस प्राइसिंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने बीएएएस के साथ इलेक्ट्रिक कार खरीदी है? हमें नीचे कमेंट में बताएं।