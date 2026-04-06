महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 vs एएक्स5: कौनसी एसयूवी कार खरीदें?

प्रकाशित: अप्रैल 06, 2026 01:38 pm । सोनू

अगर आप एक 7 सीटर फैमिली एसयूवी कार लेने की सोच रहे हैं तो शायद महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ आपकी लिस्ट में जरूर होगी। यह एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है, इसे हाल ही में अपडेट एक्सटीरियर और केबिन स्टाइल, नई सुविधाओं और बेहतर सेफ्टी पैकेज के साथ लॉन्च किया गया है।

नई महिंद्रा एसयूवी कार को 6 वेरिएंट: एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7टी और एएक्स7एल में पेश किया गया है। इसके टॉप मॉडल की कीमत 24.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। अगर टॉप मॉडल आपके बजट से बाहर है और आप 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली कार (एक्स-शोरूम प्राइस) लेना चाहते हैं, तो बेस मॉडल से ऊपर वाला एएक्स3 और मिड वेरिएंट एएक्स5 अच्छे विकल्प हो सकते हैं। लेकिन आपको इनमें से कौनसा मॉडल चुनना चाहिए? आइए दोनों के कंपेरिजन से पता लगाते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 vs एएक्स5: प्राइस

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 पावरट्रेन कीमत (एक्स-शोरूम) पेट्रोल एमटी 16.02 लाख रुपये डीजल एमटी 16.49 लाख रुपये पेट्रोल एटी 17.47 लाख रुपये डीजल एटी 17.94 लाख रुपये महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स5 पावरट्रेन कीमत (एक्स-शोरूम) पेट्रोल एमटी 17.52 लाख रुपये डीजल एमटी 17.99 लाख रुपये पेट्रोल एटी 18.97 लाख रुपये डीजल एटी 19.44 लाख रुपये

एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 की कीमत 16.02 लाख रुपये से 17.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

मिड वेरिएंट एएक्स5 की प्राइस 17.52 लाख रुपये से 18.97 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

एएक्स5 वेरिएंट के सभी इंजन-गियरबॉक्स ऑप्शन की प्राइस एएक्स3 से 1.5 लाख रुपये अधिक है।

महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 vs एएक्स5: डिजाइन

स्टाइल की बात करें तो एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 और एएक्स5 वेरिएंट काफी हद तक एक जैसे हैं, इनमें केवल एक अंतर है जो महंगे वेरिएंट के पक्ष में है।

आगे का डिजाइन

आगे से एक्सयूवी 7एक्सओ अपनी ग्रिल और स्टाइलिश हेडलाइटों के साथ एक प्रोपर एसयूवी कार दिखती है। ग्रिल में पियानो ब्लैक पेनल में एंगुलर वर्टिकल स्लेट्स और दोनों तरफ हेडलाइटें दी गई है। एक्सयूवी 7एक्सओ में बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटों के साथ सी-शेप एलईडी डीआरएल स्टैंडर्ड दी गई है और टर्न इंडिकेटर स्प्लिट एलईडी डीआरएल सेटअप का हिस्सा नहीं है, आपको नीचे की तरफ एक अलग स्ट्रिप मिलती है।

बंपर के नीचे वाले हिस्से में आपको ट्राएंगुलर हाउसिंग नजर आएगी, और टॉप मॉडल्स में यहां फॉग लाइटें लगाई गई है। यहां आपको सिर्फ एक डमी डिजाइन मिलता है, लेकिन सिल्वर स्किड प्लेट टॉप माडल्स जैसी ही है।

साइड प्रोफाइल

दोनों वेरिएंट में 17-इंच स्टील व्हील के साथ कवर दिए गए हैं, लेकिन कवर का स्टाइल अलग-अलग है। एएक्स3 वेरिएंट में आपको सिल्वर फिनिश के साथ मल्टी-स्पोक डिजाइन मिलता है, जबकि एएक्स5 वेरिएंट में ‘वर्सा’ व्हील मिलते हैं, जिन पर ब्लैक फिनिश है। हालांकि ये स्पोर्टी दिखते हैं, कुछ लोगों को एएक्स3 के व्हील कवर का कंट्रास्ट ज्यादा पसंद आ सकता है।

बाकी का डिजाइन बिलकुल एक जैसा है, जिसमें पीछे की तरफ जाती एक साफ बॉडी शेप, रूफ रेल्स, फ्लश-टाइप डोर हैंडल, ओआरवीएम पर टर्न इंडिकेटर, और शार्क फिन एंटीना शामिल है। दोनों वेरिएंट में 235/65 टायर दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

आगे की तरह, पीछे से भी दोनों वेरिएंट का लुक एक जैसा है। एक्सयूवी 7एक्सओ में पहले से एलईडी टेल लाइटें स्टैंडर्ड दी गई है, जो अपने हनीकॉम्प जैसे मैश पेटर्न और स्लीक एलईडी स्ट्रिप के साथ काफी शानदार दिखती हैं।

बंपर का डिजाइन सिंपल है, जिसमें ड्यूल टोन ट्रीटमेंट दिया गया है, इसमें भी मैश जैसा पेटर्न और सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

कुल मिलाकर, केवल व्हील का स्टाइल अलग-अलग है जो दोनों कारों को अलग दिखाते हैं। यहां तक कि एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी एक जैसे ही हैं। चलिए कलर ऑप्शन पर एक नजर डालते हैं:

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 vs एएक्स5: कलर ऑप्शन

2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ को 7 कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है:

रूबी वेलवेट

नेबुला ब्लू

गैलेक्सी ग्रे

स्टेल्थ ब्लैक

डेजर्ट मिस्ट

मिडनाट ब्लैक

एवरेस्ट व्हाइट

ये सभी विकल्प एएक्स3 और एएक्स5 दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं।

एक्सयूवी 7एक्सओ ड्यूल-टोन कलर में भी उपलब्ध है, लेकिन ये एएक्स7 वेरिएंट से मिलते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 vs एएक्स5: केबिन

एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 और एएक्स5 वेरिएंट के केबिन का स्टाइल एक जैसा है, जिसमें मल्टी-टोन ट्रीटमेंट, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड है, जिसके ज्यादातर हिस्से पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है, लेकिन एएक्स5 ज्यादा हवादार महसूस होता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इस वेरिएंट में एक पैनोरमिक सनरूफ दी गई है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रात में केबिन में थोड़ी रोशनी चाहिए तो इसमें आपको रीडिंग मैप लाइटें भी मिलती हैं।

इसके अलावा, बाकी सब कुछ एक जैसा है जिसमें एसी कंट्रोल्स के लिए नोब, सेंट्रल कंसोल में स्टोरेज स्पेस, और ब्लैक फैब्रिक सीटें शामिल हैं।

एएक्स3 और एएक्स5 वेरिएंट में 6 सीटर का विकल्प नहीं है, ये केवल 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में मिलता है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 vs एएक्स5: फीचर

पैनोरमिक सनरूफ के अलावा, एएक्स5 वेरिएंट में एएक्स3 वेरिएंट की तुलना में कुछ अतिरिक्त फीचर मिलते हैं, जो रोजाना इस्तेमाल में बेहतर सुविधा देते हैं, पहले हम दोनों के कॉमन फीचर के बारे में बात करते हैं।

आपकी जरूरतों के लिए इसमें सभी चारों पावर विंडो, क्रूज कंट्रोल, ऑटो फोल्ड के साथ पावर्ड ओआरवीएम, मैनुअल इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आईआरवीएम), पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, पीछे एसी वेंट्स (दूसरी और तीसरी पंक्ति में), और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स (आगे 65वॉट और पीछे 15वॉट) दिए गए हैं।

एंटरटेनमेंट के लिए एक्सयूवी एक्सओ में 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड दी गई है।

इन फीचर के अलावा, एएक्स5 में अतिरिक्त फीचर्स के तौर पर केवल एक टेलिस्कॉपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट और प्रॉक्सिमिटी लॉक/अनलॉक फीचर दिए गए हैं। बेहतर फीचर पैकेज और फील-गुड कंफर्ट के लिए आपको ऊपर वाले वेरिएंट्स में अपग्रेड करना होगा। यहां आप महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार फीचर देख सकते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 vs एएक्स5: सेफ्टी

महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, पीछे पार्किंग सेंसर, और आईएसओफिक्स माउंट स्टैंडर्ड दिए हैं। रियर व्यू कैमरा, पीछे वाइपर और वाशर, और पीछे डेमिस्टर एएक्स3 वेरिएंट में उपलब्ध है, और एएक्स5 वेरिएंट में अतिरिक्त फीचर के तौर पर आगे पार्किंग सेंसर दिया गया है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 और एएक्स5: इंजन

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 185 पीएस टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव/ ऑल-व्हील ड्राइव

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। दोनों वेरिएंट्स में सभी पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं, और डीजल-एटी के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी मिलता है, लेकिन यह टॉप मॉडल एएक्स7 (एएक्स7 टेक और एएक्स7 लग्जरी) तक सीमित है।

कारदेखो की राय

पैनोरमिक सनरूफ, प्रॉक्सिमिटी लॉक/अनलॉक, मैप लाइट, टेलिस्कॉपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट और आगे पार्किंग सेंसर जैसे फीचर के लिए 1.5 लाख रुपये अतिरिक्त देना पूरी तरह से सही नहीं लगता है। यहां तक कि व्हील कवर की अलग स्टाइल से भी गाड़ी की स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ता है।

इसलिए अगर आप एक पैसा वसूल डील चाहते हैं तो एएक्स3 वेरिएंट बेहतर विकल्प है, और इसमें आपको रोजाना ड्राइव के हिसाब से किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अगर आप एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट पढ़ें।

हालांकि, अगर आप अपनी नई कार में पैनोरमिक सनरूफ चाहते हैं, या फिर परिवार में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सनरूफ बहुत पसंद है, तो एक्सयूवी 7एक्सओ का यह एंट्री-लेवल मॉडल है जिसमें यह सुविधा मिलती है। अगर आप वास्तव में वैल्यू को ही अहमियत देते हैं तो आपको एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स vs एएक्स3 का कंपेरिजन देखना चाहिए।

यहां देखिए महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के मिड वेरिएंट एएक्स5 में क्या कुछ खास मिलता है।

यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस