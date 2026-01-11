महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: इस एसयूवी कार के मिड-वेरिएंट एएक्स5 में क्या कुछ मिलता है खास, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

प्रकाशित: जनवरी 11, 2026 10:08 am । सोनू

महिंद्रा एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन एक्सयूवी 7एक्सओ भारत में लॉन्च हो चुका है। नया अपडेट मिलने के साथ कंपनी ने ना केवल इसके लुक्स में बदलाव किए हैं और इसमें नए फीचर जोड़े हैं, बल्कि इसमें नया वेरिएंट लाइनअप भी शामिल किया गया है। एक्सयूवी 7एक्सओ कार छह वेरिएंट : एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टी और एएक्स7 एल में आती है। यह गाड़ी 6-सीटर और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। हम आपको महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी के एएक्स और एएक्स3 वेरिएंट के बारे में बता चुके हैं, अब हम आपको तस्वीरों के जरिए इसके मिड-वेरिएंट एएक्स5 की जानकारी देने जा रहे हैं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे:

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी के एएक्स5 वेरिएंट का लुक बेस वेरिएंट एएक्स के जैसा लगता है। आगे की तरफ इसमें फॉलो मी होम फंक्शन और एलईडी डीआरएल्स के साथ डुअल-पॉड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई हैं। इसमें नई डिजाइन की ग्रिल दी गई है जिसके सेंटर पर 'ट्विन पीक' महिंद्रा लोगो दिया गया है। इसके नीचे की तरफ इसमें बंपर पर बड़ा एयर डैम, फ्रंट पार्किंग सेंसर (लोअर वेरिएंट में उपलब्ध नहीं) और सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट दी गई है। इसमें एलईडी फॉग लैंप्स का अभाव है जो कि इसमें टॉप वेरिएंट एएक्स7 टेक से मिलने शुरू होते हैं।

साइड

साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो इसमें ब्लैक बॉडी क्लैडिंग, फ्लश डोर हैंडल्स, ओआरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर और ब्लैक फिनिश वाली रूफ रेल्स दी गई हैं। राइडिंग के लिए इसमें स्टाइलिश कवर के साथ 17-इंच व्हील्स दिए गए हैं और इसमें अप्रोच अनलॉक और वाक-अवे लॉक फंक्शन भी मिलता है।

पीछे की डिजाइन

महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी में बेस वेरिएंट से रैपअराउंड एलईडी टेललाइट दी हैं। इस एसयूवी कार में पीछे की तरफ टेलगेट पर 'एक्सयूवी 7एक्सओ' बैजिंग, रूफ स्पॉइलर और सिल्वर फिनिश्ड स्किड प्लेट के साथ ऊंचा बंपर दिया गया है। इस एसयूवी कार में रियर वाइपर और वॉशर के साथ डिफॉगर भी दिया गया है, जो कि इसमें एएक्स3 वेरिएंट से मिलना शुरू होता है।

यदि आप इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट एएक्स7 एल की झलक देखना चाहते हैं तो यह फोटो गैलरी देख सकते हैं।

कलर ऑप्शन

एएक्स5 वेरिएंट में सात मोनोटोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें नया रूबी वेलवेट कलर भी शामिल हैं। यहां देखें एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी।

इंटीरियर

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ गाड़ी के एएक्स5 वेरिएंट में टॉप वेरिएंट वाली बेज/टैन/ ब्लैक कलर थीम दी गई है। केबिन के अंदर इसमें स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल के आसपास कुछ कॉन्ट्रास्ट पियानो ब्लैक एक्सेंट भी दिए गए हैं। इसके लोअर वेरिएंट और एएक्स5 वेरिएंट में प्री-फेसलिफ्ट वर्जन वाला 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, लेकिन इसमें अब टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलता है।

इसमें आगे वाले पैसेंजर के लिए 65वाट टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट और 15वाट टाइप-ए यूएसबी पोर्ट की सुविधा दी गई है। एएक्स5 वेरिएंट में छोटे लेकिन फंक्शनल रीडिंग मैप लैंप्स और स्लाइडेबल फ्रंट सन वाइजर दिया गया है।

इस वेरिएंट में ब्लैक फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ सभी सीटों पर कॉन्ट्रास्ट ब्राउन स्टिचिंग दी गई है। इसमें लोअर वेरिएंट की तरह डैशबोर्ड और डोर पैड पर कई ब्राउन एक्सेंट दिए गए हैं। एएक्स5 वेरिएंट में फ्रंट (स्टोरेज के साथ) और मिडल रो (कपहोल्डर के साथ) पर सेंटर आर्मरेस्ट की सुविध दी गई है। जबकि, इसमें मिडल रो पर एसी वेंट्स, 15 वाट टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी दिए गए हैं।

एएक्स5 वेरिएंट केवल 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध है, लेकिन इसमें सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट की सुविधा दी गई है। आखिरी रो के पैसेंजर के लिए इसमें 12वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, एसी वेंट्स और ब्लोअर स्पीड कंट्रोल दिया गया है। यहां देखें महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के इंटीरियर की झलक।

फीचर

एएक्स5 वेरिएंट में बेस वेरिएंट एएक्स वाले कई सारे फीचर दिए गए हैं जिसमें ट्रिपल 12.3-इंच स्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, और ड्राइवर सीट के लिए 6-वे मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट शामिल हैं। एएक्स और एएक्स3 वेरिएंट के मुकाबले एएक्स5 को चुनने का इकलौता कारण यह है कि इसमें पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है।

सुरक्षा के लिए इस वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर जोड़े गए हैं, जबकि बाकी फीचर जैसे छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), एबीएस के साथ ईबीडी, और रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें स्टैंडर्ड मिलते हैं। यहां देखें महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट-वाइज फीचर की जानकारी।

इंजन ऑप्शन

नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ कार में एक्सयूवी700 वाले इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल ट्रांसमिशन* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 185 पीएस तक टॉर्क 380 एनएम 450 एनएम तक ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव/ऑल-व्हील-ड्राइव (केवल एटी)

*एमटी- मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

एएक्स5 वेरिएंट में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, हालांकि इसमें डीजल-एटी एडब्लूडी सेटअप नहीं दिया गया है। यहां देखें एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन से जुड़ी जानकारी।

कीमत और मुकाबला

महिंद्रा एएक्स5 वेरिएंट की कीमत 17.52 लाख रुपये से 19.44 लाख रुपये के बीच है। इस 3-रो एसयूवी कार के बाकी वेरिएंट की प्राइस 13.66 लाख रुपये से 24.92 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। इसका मुकाबला महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, टाटा सफारी, हुंडई अल्कजार और एमजी हेक्टर से रहेगा।

सभी कीमतें इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।