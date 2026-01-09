महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 फोटो गैलरी: नई एसयूवी कार के इस वेरिएंट में क्या खास मिलता है, जानिए यहां

प्रकाशित: जनवरी 09, 2026 06:38 pm । सोनू

एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 में बेस मॉडल की तुलना कुछ अहम टेक्नोलॉजी और नए फीचर दिए गए हैं

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ असल में एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है, जिसे प्रीमियम फीचर, सेफ्टी और पावरफुल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। महिन्द्रा ने इस एसयूवी कार के टॉप मॉडल में कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर दिए हैं, वहीं एएक्स3 वेरिएंट उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो टॉप मॉडल्स लिए बिना बेसिक से कुछ ज्यादा चाहते हैं।

यहां हम एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 की फोटो गैलरी से जानेंगे इसमें क्या कुछ खास मिलता है और किन चीजों से इसमें समझौता किया गया है:

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 एक्सटीरियर

एक्सयूवी 7एक्सओ एक ऐसी एसयूवी कार है जिसमें बेस वेरिएंट से ही काफी सारे एक्सटीरियर फीचर मिलते हैं।

आगे से यह एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 टॉप वेरिएंट्स जैसी दिखती है, जो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आपको इसमें महिंद्रा की नई डिजाइन थीम के साथ वही बोल्ड एसयूवी स्टांस, नई ड्यूल-पोड एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और खास एलईडी डीआरएल मिलती है जो एसयूवी कार को मॉडर्न और प्रीमियम लुक देते हैं। आगे वाले बंपर के डिजाइन और ग्रिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एएक्स3 कम फीचर वाला वेरिएंट नहीं लगता है। इसमें आपको कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फॉग लैंप्स और सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर नहीं मिलते हैं।

साइड वाले हिस्से की बात करें तो यहां एएक्स3 वेरिएंट में स्टील व्हील दिए गए हैं, जो कॉस्ट कटिंग के लिए दिए गए हैं। आप चाहें तो ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए कुछ अच्छे अलॉय व्हील लगवा सकते हैं। इसमें आपको फ्लश डोर हैंडल मिलते हैं जो प्रीमियम फील बढ़ाते हैं। टॉप मॉडल्स में आपको वेरिएंट के आधार पर 18 या 19-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं।

पीछे की तरफ आपको इसमें टॉप वेरिएंट्स की तरह पिक्सल एलिमेंट्स के साथ एलईडी टेल लाइटें मिलती है। खास बात ये है कि एएक्स3 वेरिएंट में पीछे वाइपर, वाशर और डिफॉगर दिया गया है, जिनका बेस वेरिएंट में अभाव है और ये फीचर रोजाना इस्तेमाल आने वाले हैं खासकर मानसून के मौसम में।

एएक्स3 वेरिएंट में बेस मॉडल की तुलना में रूबी वेलवेट और डेजर्ट मिस्ट जैसे अतिरिक्त कलर भी मिलते हैं। हालांकि इसमें कुछ कलर का अभाव है जो आपको टॉप मॉडल्स में मिलते हैं। महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन यहां देखिए।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 केबिन

महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 के केबिन में कदम रखते ही ये अंदर से मॉडर्न और टेक-फॉरवर्ड लगती है। यहां की सबसे बड़ी खासियत डैशबोर्ड पर ट्रिपल स्क्रीन लेआउट है जो सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। इसका ओवरऑल लेआउट साफ-सुथरा है जिसमें फंक्शनल डिजाइन और अच्छा स्पेस है।

एक दिलचस्प बात ये है कि एएक्स3 वेरिएंट में पुराना थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, जबकि टॉप मॉडल्स में टू-स्पोक यूनिट है, और कुछ ग्राहक शायद यह स्टीयरिंग व्हील पसंद करें।

एक और बात जो हमें पसंद है वह यह कि आपको मैनुअल एसी के लिए पारंपरिक नोब और बटन मिलते हैं, जिन्हें सफर के दौरान इस्तेमाल करना आसान है। टॉप मॉडल्स में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और इसे टचस्क्रीन के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें आगे और पीछे वाले पैसेंजर के लिए आर्मरेस्ट भी दिया गया है।

हालांकि लोअर वेरिएंट होने के कारण आपको इसमें टॉप मॉडल्स की तरह सॉफ्ट-टच मैटेरियल और लेदरेट अपहोल्ट्री जैसे प्रीमियम टच नहीं मिलते हैं। इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग और पैनोरमिक सनरूफ भी नहीं मिलेगा, जो केबिन का फील बेहतर करता है।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि महिंद्रा एएक्स3 बेस मॉडल केवल 7 सीटर लेआउट में उपलब्ध है।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 फीचर

फीचर लिस्ट की बात करें तो एएक्स3 में बेस मॉडल की तुलना में कई महत्वपूर्ण फीचर्स दिए गए हैं। बेस मॉडल की तुलना में इसमें ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, और वाशर व रियर डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

अच्छी बात ये है कि बेस मॉडल में काफी सारे फीचर दिए गए हैं, इसलिए एएक्स3 भी काफी फीचर लोडेड लगता है और इसमें सुविधा व सेफ्टी के लिए अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं। इसके टॉप फीचर में ऊपर बताई गई तीन स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 6-स्पीकर ऑडियो सस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, कई चार्जिंग पोर्ट्स, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, सभी पावर विंडो, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल है।

इसमें आगे और पीछे वेंटिलेटेड सीट, पैनोरमिक सनरूफ, कई वायरलेस फोन चार्जर, और इलेक्ट्रिक बोस मोड जैसे फीचर नहीं दिए गए हैं। ये सभी फीचर सही तौर पर टॉप मॉडल में दिए गए हैं।

एएक्स3 वेरिएंट में पैसेंजर की सुरक्षा के लिए छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और आईएसओफिक्स चाइज्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। ये फीचर यह सुनिश्चित करते हैं कि एसयूवी कार नई सेफ्टी उम्मीदों को पूरा करे और ग्राहकों के मन को शांति दे। टॉप मॉडल्स में आगे पार्किंग सेंसर, 540 डिग्री कैमरा, लेवल 2 एडीएएस, 7 एयरबैग, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 इंजन

एएक्स3 वेरिएंट में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का विकल्प दिया गया है, जिससे लोगों को अपनी जरूरतों के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। दोनों इंजन दमदार परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किए गए हैं, जिससे यह एसयूवी कार शहर में चलाने के साथ-साथ हाईवे ड्राइव के लिए भी सही है। एएक्स3 वेरिएंट में ऑटोमैटिक विकल्प भी है, जो बेस मॉडल में नहीं है।

यहां देखिए इसके स्पसिफिकेशन:

इंजन 2-लीटर टर्बो पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल गियरबॉक्स 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी पावर 200 पीएस 185 पीएस गियरबॉक्स 380 एनएम 450 एनएम तक ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव

*एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्सयूवी 7एक्सओ के ऊपर वाले वेरिएंट्स में ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी दिया गया है। एक्सयूवी 7एक्सओ के वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन यहां देखिए।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ प्राइस और कंपेरिजन

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3 वेरिएंट की कीमत 16.02 लाख रुपये से शुरू होती है और 17.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जिससे यह कड़े एसयूवी सेगमेंट में मुकाबला करने के लिए तैयार है। एक्सयूवी 7एक्सओ की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट यहां देखिए।

महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर और हुंडई अल्कजार से है। हालांकि एएक्स3 जैसे लोअर वेरिएंट्स की टक्कर हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और विटोरिस, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगन, स्कोडा कुशाक और एमजी एस्टर जैसी कॉम्पैक्ट एसयूवी कार से भी है।

यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस