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    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स vs एएक्स 3: एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

    बेस मॉडल एएक्स काफी अच्छा है, लेकिन इससे ऊपर वाले एएक्स3 वेरिएंट में अपग्रेड होने का अच्छा कारण है

    प्रकाशित: अप्रैल 04, 2026 11:34 am । सोनू

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    Mahindra XUV 7XO AX Vs AX3

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एक 7-सीटर एसयूवी कार (6 सीटर में भी उपलब्ध) है और ये एक्सयूवी700 का फेसलिफ्ट वर्जन है। इसे हाल ही में कई बदलावों के साथ लॉन्च किया गया है, जिससे इसे नए लुक, नए केबिन, ज्यादा फीचर और बेहतर सेफ्टी पैकेज के साथ पेश किया गया है। ये सभी बदलाव उसे उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प बनाते हैं जो एक कंफर्टेबल फैमिली एसयूवी कार लेना चाहते हैं।

    महिन्द्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एसयूवी कार 6 वेरिएंट: एएक्स, एएक्स3, एएक्स5, एएक्स7, एएक्स7 टी और एएक्स7 एल में उपलब्ध है। इसका टॉप मॉडल एक जबरदस्त पैकेज है जिसमें ऐसे फीचर हैं जो कुछ एंट्री-लेवल लग्जरी कार को टक्कर दे सकते हैं। बजट को अहमियत देने वाले ग्राहकों को बेस मॉडल एएक्स में सभी जरूरी फीचर मिलते हैं, लेकिन इसमें एक चीज की कमी है जिसके लिए शायद आप बेस मॉडल से एक ऊपर वाले वेरिएंट पर अपग्रेड होना चाहें। यह कौनसी वजह है, और ये दोनों वेरिएंट एक-दूसरे के मुकाबले कैसे हैं? जानेंगे आगे:

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स vs एएक्स 3: प्राइस

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एक्स

    पावरट्रेन

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    पेट्रोल एमटी

    13.66 लाख रुपये

    डीजल एमटी

    14.96 लाख रुपये

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स3

    पावरट्रेन

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    पेट्रोल एमटी

    16.02 लाख रुपये

    डीजल एमटी

    16.49 लाख रुपये

    पेट्रोल एटी

    17.47 लाख रुपये

    डीजल एटी

    17.94 लाख रुपये

    • महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ बेस मॉडल की कीमत 13.66 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    • बेस मॉडल से एक ऊपर वाले एएक्स3 वेरिएंट की कीमत 16.02 लाख रुपये से 17.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है।

    • मैनुअल वर्जन की बात करें तो एएक्स 3 पेट्रोल मॉडल 2.36 लाख रुपये और डीजल मॉडल 1.5 लाख रुपये ज्यादा महंगा है।

    • एएक्स3 वेरिएंट एक्सयूवी 7एक्सओ का एंट्री-लेवल ऑटोमैटिक वेरिएंट है और पेट्रोल व डीजल ऑटोमैटिक वर्जन दोनों की कीमत 1.45 लाख रुपये ज्यादा है।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स vs एएक्स 3: डिजाइन

    आगे का डिजाइन

    देखने में महिद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का बेस मॉडल एएक्स और एक ऊपर वाले एएक्स 3 वेरिएंट में कोई अंतर नहीं है। लाइटिंग सेटअप की बात करें तो आगे बाय-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटों के साथ एलईडी डीआरएल मिलती है, लेकिन नीचे की तरफ कोई सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर या फॉग लाइट नहीं है। बंपर डिजाइन सिंपल है, जिसमें एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है।

    Mahindra XUV 7XO AX
    Mahindra XUV 7XO AX3

    साइड प्रोफाइल

    साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां दोनों कार में 17-इंच स्टील व्हील के साथ कवर दिए गए हैं, इनमें टॉप मॉडल की तुलना में अलॉय व्हील और क्रोम विंडोलाइन की कमी है। हालांकि इनमें टॉप मॉडल्स की तरह फ्लश-टाइप डोर हैंडल, आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम) पर टर्न इंडिकेटर, शार्क फिन एंटीना, और रूफ रेल्स दिए गए हैं।

    Mahindra XUV 7XO AX
    Mahindra XUV 7XO AX3

    पीछे का डिजाइन

    पीछे से देखने पर टॉप मॉडल से अलग बताना काफी मुश्किल है, क्योंकि बेस मॉडल एएक्स में केवल एक पीछे वाइपर और वाशर की कमी है, जबकि एएक्स3 वेरिएंट में यह चीज दी गई है। इसके अलावा एलईडी टेललाइट के साथ हनीकॉम्ब जैसी डिटेलिंग और बंपर में मैश जैसा स्टाइल वही है।

    Mahindra XUV 7XO AX
    Mahindra XUV 7XO AX3

    कुल मिलाकर दोनों वेरिएंट के स्टाइल में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनके एक्सटीरियर कलर ऑप्शन काफी अलग हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं:

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स vs एएक्स 3: कलर ऑप्शन

    2026 महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ 7 कलर ऑप्शन: रूबी वेलवेट, नेबुला ब्लू, गैलेक्सी ग्रे, स्टेल्थ ब्लैक, डेजर्ट मिस्ट, मिडनाइट ब्लैक, और एवरेस्ट में उपलब्ध है।

    इनमें से बेस मॉडल में रूबी वेलवेट और डेजर्ट मिस्ट कलर का अभाव है, जबकि एएक्स3 वेरिएंट सभी 7 कलर में उपलब्ध है। एक्सयूवी 7एक्सओ में ड्यूल टोन कलर का विकल्प भी मिलता है, लेकिन ये एएक्स7 वेरिएंट से मिलते हैं।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स vs एएक्स 3: केबिन

    एक्सटीरियर की तरह, एएक्स और एएक्स 3 दोनों वेरिएंट का केबिन एक समान है। इनमें कोई बदलाव नहीं है, और दोनों वेरिएंट में ट्रिपल-टोन थीम दी गई है, जिसमें चारों तरफ बैज, टेन और ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। डैशबोर्ड पर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है, यह एक स्टैंडर्ड फीचर है। दोनों वेरिएंट में एक्सयूवी700 वाला पुराना स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, और टॉप मॉडल वाले नए 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील का अभाव है।

    Mahindra XUV 7XO AX
    Mahindra XUV 7XO AX3

    दोनों वेरिएंट में ब्लैक फैब्रिक सीटें कॉमन हैं और एसी कंट्रोल्स के लिए रोटरी नोब के साथ सेंटर कंसोल का डिजाइन भी एक जैसा है।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स vs एएक्स3: फीचर

    फीचर लिस्ट ही वह चीज है जहां आपको दोनों वेरिएंट के बीच अंतर साफ नजर आएगा, लेकिन यह अंतर इतना बड़ा भी नहीं है कि बेस वेरिएंट के मुकाबले इसकी ज्यादा कीमत को सही ठहरा सके। बेस मॉडल की बात करें तो इसमें सभी बेसिक चीजें तो है ही, साथ ही कुछ अतिरिक्त फीचर भी हैं। कंफर्ट के लिए इसमें आगे और पीछे सेंट्रल आर्मरेस्ट के साथ सभी तीनों पंक्ति में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। ड्राइवर को हाइट एडजस्टेबल सीट और टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है।

    Mahindra XUV 7XO AX
    Mahindra XUV 7XO AX3

    रोजाना इस्तेमाल वाले फंक्शन की बात करें तो इसमें सभी पावर विंडो, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, मैनुअल इनसाइड रियर-व्यू मिरर (आइआरवीएम), पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, पीछे एसी वेंट्स (दूसरी और तीसरी पंक्ति), और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स (आगे 65 वॉट और पीछे 15 वॉट) जैसे फीचर दिए गए हैं। इसलिए सच कहें तो आपको रोजाना गाड़ी चलाते समय किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। बेस मॉडल की तुलना में एएक्स 3 वेरिएंट में केवल अतिरिक्त फीचर के तौर पर ऑटोमैटिक फोल्डिंग फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ओआरवीएम दिए गए हैं।

    Mahindra XUV 7XO AX
    Mahindra XUV 7XO AX3

    बाकी सभी फीचर दोनों वेरिएंट में एक जैसे हैं, जिनमें 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक 12.3-इंच इंफोटेनमेंट, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल है।

    अगर आप इसके प्रत्येक वेरिएंट के फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देखिए

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ vs एएक्स 3: सेफ्टी

    यहां दोनों वेरिएंट के बीच असल में खास अंतर है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर के तौर पर एएक्स वेरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, पीछे पार्किंग सेंसर और आईएसओफिक्स माउंट शामिल है।

    एएक्स3 वेरिएंट में रियर व्यू कैमरा, पीछे वाइपर और वाशर, और पीछे डेमिस्टर जैसे अतिरिक्त फीचर हैं, जो काफी महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर हैं। लेकिन इन कुछ बदलावों के अलावा एएक्स 3 में एएक्स की तुलना में कोई अतिरिक्त फीचर नहीं है।

    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ एएक्स vs एएक्स 3: इंजन

    एक्सयूवी 7एक्सओ के एएक्स और एएक्स3 वेरिएंट में एक समान 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है। यहां आप इनके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    2.2-लीटर डीजल

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    पावर

    200 पीएस

    185 पीएस

    टॉर्क

    380 एनएम

    450 एनएम तक

    ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव

    फ्रंट-व्हील ड्राइव/ ऑल-व्हील ड्राइव

    हालांकि, बेस मॉडल में केवल मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है, जबकि एएक्स3 में दोनों इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है।

    वेरिएंट

    सीटिंग कॉन्फिगरेशन

    पेट्रोल

    पेट्रोल

    एमटी

    एटी

    एमटी

    एटी

    ऑल-व्हील ड्राइव एटी

    एएक्स

    7-सीटर

    एएक्स3

    7-सीटर

    मजेदार बात:

    इस प्राइस में एक्सयूवी 7एक्सओ इकलौती मोनोकॉक एसयूवी है जिसमें ऑल-व्हील ड्राइव दिया गया है और यहां आप इसके वेरिएंट अनुसार इंजन व गियरबॉक्स ऑप्शन देख सकते हैं।

    कारदेखो की राय

    अगर आपको ऑटोमैटिक गियरबॉक्स नहीं चाहिए, तो महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ का बेस मॉडल पैसा वसूल डील है। इसमें रोजाना इस्तेमाल वाले सभी फीचर हैं, दमदार सेफ्टी पैकेज है, और इसमें आपको तीन स्क्रीन और एक साउंड सिस्टम के साथ बढ़िया टेक पैकेज भी मिलता है। जहां तक बेस वेरिएंट की बात है, आप इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते।

    Mahindra XUV 7XO AX
    Mahindra XUV 7XO AX3

    बेस मॉडल की तुलना में एएक्स3 में ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम, रियर-व्यू कैमरा, पीछे वाइपर और वाशर, और पीछे डेमिस्टर जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर हैं, लेकिन ये एएक्स3 की ज्यादा कीमत को सही नहीं ठहराते हैं। इसे आपको तभी लेना चाहिए जब आपको कम बजट में ऑटोमैटिक कार चाहिए, क्योंकि इसी वेरिएंट से यह चीज मिलती है। वरना हम यही सलाह देंगे कि आप पैसे बचाएं और उसे अच्छे दिखने वाले व्हील या अन्य जरूरी एसेसरीज पर खर्च करें।

    अगर आप एएक्स 3 वेरिएंट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट देखें

    यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ ऑन रोड प्राइस

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