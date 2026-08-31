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    Plug-in Hybrid Vs Hybrid: MG Hector Tomahawk PHEV और Maruti Grand Vitara की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है?

    100 किलोमीटर से ज्यादा प्योर EV मोड और 1000 किलोमीटर की रेंज, क्या यह सच नहीं लगता?

    सोनू
    सोनू
    Published On अगस्त 31, 2026 13:21 ist
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    published onAug 31, 2026 13:21 IST
    last updated onAug 31, 2026 13:21 IST
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    Plug-In Hybrid Vs Hybrid

    पिछले कुछ सालों में भारत के कार बाजार में एक बड़ा बदलाव आया है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतों और दूसरी तरफ पर्यावरण को लेकर बढ़ती चिंताओं ने कार खरीदारों को नए विकल्पों की ओर देखने पर मजबूर किया है। इसी दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरी हैं, लेकिन रेंज की चिंता और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी कई लोगों के लिए एक सवालिया निशान है। इस समस्या के समाधान के रूप में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बीच का एक बेहतरीन रास्ता बनकर सामने आई है। हाइब्रिड कारें पेट्रोल इंजन की सहूलियत के साथ-साथ इलेक्ट्रिक मोटर की शानदार एफिशिएंसी भी देती हैं।

    आज भारतीय बाजार में मुख्य रूप से दो तरह की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मौजूद हैं: स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जैसा कि Maruti Grand Vitara और होंडा सिटी में मिलता है, और एक प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) है जिसे MG Hector Tomahawk PHEV के साथ पेश किया गया है। ये दोनों टेक्नोलॉजी सुनने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनके फायदे काफी अलग हैं। आइए, इन दोनों टेक्नोलॉजी को करीब से समझते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौनसी बेहतर है।

    हाइब्रिड क्या है?

    जब हम 'हाइब्रिड' शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर पेट्रोल और बिजली से चलने वाली कार की तस्वीर बनती है। हालांकि, तकनीकी रूप से हाइब्रिड का मतलब बहुत व्यापक है। कोई भी वाहन जो एक से ज्यादा तरह के ईंधन या पावर सोर्स का इस्तेमाल करता है, उसे हाइब्रिड कहा जा सकता है। इस परिभाषा के अनुसार, पेट्रोल के साथ CNG या LPG पर चलने वाली कारें भी हाइब्रिड हैं। कुछ मामलों में डीजल इंजन के साथ भी हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी का मुख्य उद्देश्य रनिंग कॉस्ट को कम करना और माइलेज को बढ़ाना होता है।

    PHEV Vs Hybrid

    लेकिन आज के दौर में, जब ऑटोमोबाइल की दुनिया में 'हाइब्रिड' की बात होती है, तो इसका मतलब लगभग हमेशा पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड से ही होता है। इन गाड़ियों में एक इंटरनल कम्बशन इंजन (आमतौर पर पेट्रोल इंजन) और एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं। इस सिस्टम के तीन मुख्य हिस्से होते हैं:

    • पेट्रोल इंजन: यह पारंपरिक इंजन है जो कार को पावर देता है, खासकर हाईवे पर या जब ज्यादा ताकत की जरूरत हो।

    • इलेक्ट्रिक मोटर: यह बैटरी से मिली बिजली का इस्तेमाल करके पहियों को घुमाती है। यह कम स्पीड पर और ट्रैफिक में कार को चलाने में मदद करती है, जिससे पेट्रोल की बचत होती है।

    • बैटरी पैक: यह एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है। इस बैटरी को इंजन या ब्रेक लगाने पर पैदा हुई एनर्जी (रीजेनरेटिव ब्रेकिंग) से चार्ज किया जाता है।

    ये तीनों कंपोनेंट्स एक एडवांस कंप्यूटर सिस्टम, जिसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) कहते हैं, के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। यह सिस्टम तय करता है कि कब सिर्फ इंजन का इस्तेमाल करना है, कब सिर्फ मोटर का, और कब दोनों का एक साथ। आज हम दो सबसे आम हाइब्रिड सिस्टम पर ध्यान देंगे: पैरेलल हाइब्रिड (जैसा Grand Vitara में है) और प्लग-इन हाइब्रिड (जैसा Hector Tomahawk में है)।

    दोनों हाइब्रिड्स कैसे काम करते हैं?

    इससे पहले कि हम इन दोनों के बीच के अंतर को समझें, यह जानना जरूरी है कि ये दोनों काम कैसे करते हैं और इनमें क्या समानताएं हैं। Grand Vitara का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम और Hector Tomahawk का PHEV सिस्टम, दोनों में एक पेट्रोल इंजन, एक बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर है। इनका लक्ष्य एक ही है - बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देना। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये कारें अलग-अलग ड्राइविंग मोड्स का इस्तेमाल करती हैं:

    PHEV Vs Hybrid

    • प्योर EV मोड: जब आप कार स्टार्ट करते हैं या शहर के धीमे ट्रैफिक में चल रहे होते हैं, तो कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर पर चलती है। इस मोड में पेट्रोल इंजन बंद रहता है, जिससे जरा भी पेट्रोल खर्च नहीं होता और कोई प्रदूषण भी नहीं होता। कार तब तक इस मोड में चलती है जब तक बैटरी में पर्याप्त चार्ज रहता है।

    • सीरीज हाइब्रिड मोड: जब बैटरी का चार्ज एक निश्चित लेवल से कम हो जाता है, तो पेट्रोल इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस मोड में इंजन सीधे पहियों को पावर नहीं देता। इसके बजाय, यह एक जनरेटर की तरह काम करता है और बैटरी को चार्ज करता है। फिर, इलेक्ट्रिक मोटर इसी चार्ज हुई बैटरी से पावर लेकर कार को चलाती है। यह मोड शहर में ड्राइविंग के दौरान एफिशिएंसी बनाए रखने में मदद करता है।

    • पैरेलल हाइब्रिड मोड: जब आपको अचानक ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी को ओवरटेक करते समय या किसी चढ़ाई पर, तो यह मोड एक्टिवेट हो जाता है। इसमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों एक साथ मिलकर पहियों को पूरी ताकत देते हैं। इससे कार को एक दमदार परफॉर्मेंस मिलती है।

    • प्योर इंजन मोड: जब आप हाईवे पर एक स्थिर तेज रफ़्तार से चल रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर सबसे कम एफिशिएंट होती है। ऐसे में, सिस्टम इलेक्ट्रिक मोटर को बंद कर देता है और कार पूरी तरह से पेट्रोल इंजन पर चलती है। इस दौरान इंजन पहियों को पावर देने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर बैटरी को भी थोड़ा चार्ज करता रहता है।

    ये चारों मोड अपने आप बदलते रहते हैं, और ड्राइवर को आमतौर पर इसका पता भी नहीं चलता। कार का स्मार्ट सिस्टम ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से सबसे एफिशिएंट मोड खुद चुन लेता है।

    PHEV vs Hybrid

    अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर: एक रेगुलर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एक प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) में असल अंतर क्या है? इसका सबसे सीधा जवाब है - बैटरी का साइज और उसे चार्ज करने का तरीका। MG Hector Tomahawk PHEV के आने से भारतीय ग्राहकों के लिए एक नया पावरट्रेन विकल्प खुल गया है जो पहले सिर्फ़ महंगी लग्जरी गाड़ियों में मिलता था।

    PHEV Vs Hybrid

    Maruti Grand Vitara जैसे रेगुलर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल में एक छोटा बैटरी पैक होता है। उदाहरण के लिए, Grand Vitara में सिर्फ़ 0.60 kWh की बैटरी है। यह बैटरी सिर्फ कुछ किलोमीटर तक प्योर EV मोड में चलने के लिए काफी है और इसका मुख्य काम इंजन को असिस्ट करना है ताकि माइलेज बेहतर हो सके। यह बैटरी सिर्फ अपने आप चार्ज होती है, आप इसे बाहर से प्लग लगाकर चार्ज नहीं कर सकते।

    वहीं दूसरी तरफ, एक प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) जैसे MG Hector Tomahawk में बहुत बड़ा बैटरी पैक होता है। Hector Tomahawk PHEV में 20.5 kWh की बड़ी बैटरी है। इस बड़ी बैटरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कार को एक लंबी प्योर EV रेंज देती है, जो आमतौर पर 100 किलोमीटर से ज्यादा होती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही गाड़ियां 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड Atkinson इंजन का इस्तेमाल करती हैं, जो अपनी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। दोनों ही कंपनियां फुल टैंक फ्यूल पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज का दावा करती हैं।

    PHEV का फायदा

    PHEV का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी ड्यूल पर्सनैलिटी है। यह एक इलेक्ट्रिक कार और एक पेट्रोल कार, दोनों का काम कर सकती है। इसकी 100+ किलोमीटर की EV रेंज उन लोगों के लिए वरदान है जिनका रोज का सफ़र (जैसे घर से ऑफिस और वापस) 100 किलोमीटर के अंदर है। आप रात में कार को घर पर चार्जिंग पर लगा सकते हैं, और सुबह यह एक फुल चार्ज EV की तरह तैयार मिलेगी। आप अपने शहर के सारे काम बिना एक बूंद पेट्रोल जलाए कर सकते हैं।

    और जब आपको शहर से बाहर लंबी यात्रा पर जाना हो, तो आपको रेंज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बैटरी खत्म होती है, पेट्रोल इंजन अपने आप चालू हो जाता है और कार एक रेगुलर हाइब्रिड की तरह काम करने लगती है। यह आपको शानदार फ्यूल एफिशिएंसी भी देता है। संक्षेप में, PHEV आपको शहर के लिए एक EV और लंबे सफ़र के लिए एक हाइब्रिड कार का अनुभव एक ही पैकेज में देती है।

    रेगुलर हाइब्रिड का फायदा

    एक रेगुलर हाइब्रिड जैसे Grand Vitara की अपनी खूबियां हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी सादगी है। यह पूरी तरह से 'सेल्फ-चार्जिंग' है, जिसका मतलब है कि आपको इसे चार्ज करने की चिंता कभी नहीं करनी पड़ती। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जिनके पास डेडिकेटेड पार्किंग या घर पर चार्जिंग की सुविधा नहीं है।

    इसके अलावा, छोटी बैटरी होने के कारण इसका वजन PHEV के मुकाबले काफी कम होता है। कम वजन का मतलब है कि कुछ ड्राइविंग परिस्थितियों में, खासकर हाईवे पर, यह PHEV से ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। इसकी कीमत भी आमतौर पर PHEV के मुकाबले कम होती है, जिससे यह ज्यादा ग्राहकों के बजट में फिट हो जाती है।

    भारत में PHEV और हाइब्रिड कारों की लिस्ट यहां दी गई है:

    PHEV

    Hybrid

    MG Hector Tomahawk PHEV

    Maruti Suzuki Grand Vitara

    BMW M5

    Toyota Hyryder

    Mercedes-Benz S-Class

    Honda City

    Range Rover Sport

    Toyota Vellfire

    BYD Seal U DM-i (Upcoming)

    Toyota Innova Hycross

    कारदेखो का क्या है कहना

    बाजार में ज्यादा पावरट्रेन विकल्पों का आना हमेशा ग्राहकों के लिए फायदेमंद होता है। PHEV टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए एक शानदार समाधान हो सकती है जो एक पारंपरिक पेट्रोल/डीजल कार और एक इलेक्ट्रिक कार के बीच उलझे हुए हैं। यह आपको दोनों में सर्वश्रेष्ठ देती है - शहर में जीरो-एमिशन ड्राइविंग और लंबे सफ़र पर रेंज की कोई चिंता नहीं। अगर आपके पास घर पर चार्जिंग की सुविधा है और आपकी रोज की ड्राइविंग 100 किलोमीटर के अंदर है, तो PHEV आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

    MG Hector Tomahawk PHEV

    दूसरी ओर, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड उन लोगों के लिए है जिनका ड्राइविंग पैटर्न मिला-जुला है और जो चार्जिंग के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। यह आपको हर परिस्थिति में बेहतरीन माइलेज देती है, चाहे आप शहर में हों या हाईवे पर। यह उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल और भरोसेमंद विकल्प है जो बस अपनी रनिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं।

    फुल टैंक पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज कोई नई बात नहीं है, डीजल इंजन लंबे समय से यह आंकड़ा हासिल करते आए हैं। लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की असली खूबी शहर के ट्रैफिक में दिखती है। पारंपरिक पेट्रोल या डीजल कार शहर के स्टॉप-एंड-गो ट्रैफिक में सबसे ज्यादा फ्यूल बर्बाद करती हैं, जबकि हाइब्रिड यहीं पर सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि वे ज्यादातर समय इलेक्ट्रिक मोटर पर चलते हैं। हाईवे पर भी, ये अच्छा माइलेज देते हैं।

    आखिर में, चुनाव आपकी व्यक्तिगत जरूरतों, ड्राइविंग की आदतों और बजट पर निर्भर करता है। दोनों ही टेक्नोलॉजी बेहतरीन हैं और पारंपरिक पेट्रोल कारों की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड हैं।

    आपके लिए कौनसी टेक्नोलॉजी बेहतर है - PHEV या रेगुलर हाइब्रिड? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं!

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    सोनू
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