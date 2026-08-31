2026 Kia Sorento लॉन्च से पहले डीलरशिप पर दिखी: जानिए क्या होगा इस एसयूवी कार में खास?

Kia Sorento SUV भारत में 4 सितंबर 2026 को लॉन्च होने जा रही है, लेकिन इससे पहले यह कार महाराष्ट्र के कुछ डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गई है। हाल ही में सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि कंपनी ने अपने टॉप-एंड वेरिएंट्स को डिस्प्ले और टेस्ट ड्राइव के लिए भेजना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में यह Kia की दूसरी कारों (सिवाय Carnival के) से बड़ी दिखती है, जो इसके मज़बूत रोड प्रजेंस को दिखाता है। चलिए, इस आने वाली SUV के डिज़ाइन, फीचर्स और इंजन के बारे में विस्तार से जानते हैं।

डिज़ाइन

नई Kia Sorento का फ्रंट लुक काफी आकर्षक और मॉडर्न है। स्पाई शॉट्स के अनुसार, इसमें आइस-क्यूब शेप की LED हेडलैंप्स दी गई हैं, जो LED DRLs के साथ आती हैं। यह डिज़ाइन इसे एक अलग पहचान देता है। सामने की तरफ Kia की सिग्नेचर 'टाइगर नोज' ग्रिल है। बंपर का डिज़ाइन भी काफी अग्रेसिव है, जिसमें स्प्लिट एयर-इनटेक सेटअप दिया गया है। इसी बंपर में LED फॉग लैंप्स को भी खूबसूरती से इंटीग्रेट किया गया है।

साइड प्रोफाइल से देखने पर Sorento का साइज़ काफी बड़ा और प्रभावशाली लगता है। इसका लंबा व्हीलबेस और मस्कुलर स्टांस इसे एक फुल-साइज़ SUV का फील देता है। इसमें एक खास डिज़ाइन एलिमेंट है क्रोम विंडो लाइन, जो रियर क्वार्टर पैनल पर जाकर नीचे की ओर मुड़ जाती है, यह इसे एक प्रीमियम टच देती है। कार में बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और साइड डोर पर क्लैडिंग भी मिलती है। इसके अलावा, इसमें स्टाइलिश ड्यूल-टोन फिनिश वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसके ओवरऑल लुक को और भी बेहतर बनाते हैं।

Sorento का रियर डिज़ाइन भी उतना ही आकर्षक है जितना कि इसका फ्रंट। इसमें स्प्लिट LED टेललैंप्स दिए गए हैं, जो रात में इसे एक यूनिक लुक देते हैं। टेलगेट का डिज़ाइन स्कल्प्टेड है, जिसके बीच में Kia का नया लोगो लगा हुआ है। एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और हाई-माउंट स्टॉप लैंप इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को और बढ़ाते हैं। Kia ने एक स्मार्ट डिज़ाइन टच देते हुए रियर वाइपर और वॉशर को स्पॉइलर के नीचे छिपा दिया है, जिससे पीछे का लुक काफी क्लीन लगता है। बंपर के निचले हिस्से में सिल्वर स्किड प्लेट और रिवर्स लैंप्स दिए गए हैं।

फीचर्स और सेफ्टी

Kia Sorento में 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा। इसमें सेगमेंट फर्स्ट जनरेटिव AI पावर्ड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी दी जा सकती है। इसके साथ ही, 12.3-इंच का फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलेगा। कंफर्ट के लिए, इसमें पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स (ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन के साथ), प्रीमियम Bose साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, और ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए रियर विंडो सनशेड्स और Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिए जा सकते हैं।

सेफ्टी के मामले में भी यह SUV काफी एडवांस्ड होगी। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें 6 एयरबैग, Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री कैमरा, और बेहतर सेफ्टी के लिए फ्रंट और रियर व्यू वाला इन-बिल्ट डैशकैम मिलने की उम्मीद है। अन्य सेफ्टी फीचर्स में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), बेहतर विजिबिलिटी के लिए डिजिटल IRVM, और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स शामिल हो सकते हैं।

पावरट्रेन ऑप्शंस

Kia ने यह कन्फर्म कर दिया है कि Sorento को भारत में डीज़ल और हाइब्रिड दोनों पावरट्रेन ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया जाएगा। हालांकि, इंजन के स्पेसिफिकेशंस का खुलासा अभी नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इसमें 2.2-लीटर डीज़ल इंजन और 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में इन इंजनों के स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह हैं:

इंजन 2.2-लीटर डीजल 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड पावर 202 पीएस 238 पीएस (संयुक्त) टॉर्क 441 एनएम 380 एनएम (संयुक्त) गियरबॉक्स 8-स्पीड डीसीटी ईसीवीटी ड्राइव फ्रंट-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

Kia Sorento भारत में 4 सितंबर 2026 को लॉन्च होने वाली है। इसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है। लॉन्च होने के बाद, यह प्रीमियम SUV सेगमेंट में Mahindra XUV700, Tata Safari, और हाल ही में लॉन्च हुई MG Hector Tomahawk PHEV जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी।

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