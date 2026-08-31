MG Hector Tomahawk PHEV में मिलते हैं ये 5 खास फीचर, जानिए इनके बारे में

MG मोटर इंडिया ने Hector SUV का एक नया और बेहद एडवांस्ड वर्जन Hector Tomahawk PHEV पेश किया है। यह अपने सेगमेंट की पहली प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ी है, जो इसे टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रखती है। इसका नया डिजाइन, जिसमें H-शेप की LED DRLs और एक आकर्षक प्रोफाइल शामिल है, इसे सड़क पर एक अलग पहचान देता है। लेकिन इस SUV की असली खासियत इसके फीचर्स हैं, जो न सिर्फ प्रैक्टिकल हैं बल्कि काफी मजेदार भी हैं। चलिए, इसके पांच सबसे दिलचस्प फीचर्स पर एक नजर डालते हैं जो इसे बाजार में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।

बड़ी 15.6-इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले

आजकल कारों में टचस्क्रीन सिर्फ म्यूजिक चलाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह गाड़ी का कमांड सेंटर बन चुकी है। MG Hector Tomahawk PHEV इस बात को एक नए लेवल पर ले जाती है। इसमें एक बड़ा 15.6-इंच का वर्टिकल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है, जो आपको किसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार की याद दिलाएगा। यह स्क्रीन न सिर्फ देखने में शानदार लगती है, बल्कि इस्तेमाल में भी काफी स्मूथ है।

इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay की सुविधा मिलती है, जिससे आप बिना किसी तार के झंझट के अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे ऑफिस का रास्ता हो या कोई लंबी रोड ट्रिप, नेविगेशन और अपनी पसंदीदा प्लेलिस्ट चलाना बेहद आसान हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस डिस्प्ले में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के सारे कंट्रोल्स इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। आप यहीं से टेम्परेचर, फैन की स्पीड और एयरफ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। यहां तक कि वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स भी इसी स्क्रीन में दिए गए हैं। इससे डैशबोर्ड पर बटन की भीड़ कम हो गई है और केबिन को एक बहुत ही साफ और मिनिमलिस्टिक लुक मिलता है।

Vehicle-to-Load (V2L) और Vehicle-to-Home (V2H)

यह एक ऐसा फीचर है जो Hector Tomahawk PHEV को सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक पावर बैकअप सलूशन भी बना देता है। Vehicle-to-Load (V2L) और Vehicle-to-Home (V2H) टेक्नोलॉजी के साथ, यह SUV उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी जो अक्सर कैंपिंग पर जाते हैं या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां बिजली कटौती एक आम समस्या है।

V2L टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी कार की बैटरी का इस्तेमाल करके बाहरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को पावर दे सकते हैं। इसका पावर आउटपुट 3.3 kW तक है, जो लैपटॉप, कैंपिंग लाइट्स जैसी चीजों को चलाने के लिए काफी है। वहीं, V2H टेक्नोलॉजी और भी कमाल की है। अगर आपके घर की बिजली चली जाती है, तो यह SUV आपके घर को पावर सप्लाई कर सकती है।

AI-पावर्ड कराओके मोड

MG ने अपनी कारों में हमेशा कुछ मजेदार और अनोखे फीचर्स दिए हैं, और AI-पावर्ड कराओके मोड इसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। यह फीचर इंफोटेनमेंट सिस्टम का हिस्सा है और यह आपकी यात्रा को और भी मनोरंजक बना सकता है। अगर आप लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे हैं या किसी ट्रिप के दौरान कहीं रुककर आराम कर रहे हैं, तो आप और आपके दोस्त या परिवार वाले कराओके सेशन का मजा ले सकते हैं।

इसकी बड़ी 15.6-इंच की स्क्रीन पर गाने के लिरिक्स आते हैं, और आप AI वॉइस कमांड का इस्तेमाल करके अपनी पसंद का कोई भी गाना सर्च कर सकते हैं। चाहे वो लेटेस्ट बॉलीवुड हिट हो या आपके बचपन का कोई कार्टून थीम सॉन्ग, यह सिस्टम उसे ढूंढ निकालेगा। यह फीचर खासकर उन परिवारों के लिए बहुत अच्छा है जो बच्चों के साथ सफर करते हैं, क्योंकि यह उन्हें बोर होने से बचाता है और सफर को एक यादगार अनुभव बनाता है।

पैनोरमिक सनरूफ

भारतीय कार बाजार में पैनोरमिक सनरूफ सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फीचर्स में से एक बन गया है। यह केबिन को न सिर्फ ज्यादा खुला और हवादार महसूस कराता है, बल्कि एक प्रीमियम फील भी देता है। Hector Tomahawk PHEV में एक बड़ा ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो दूसरी रो की सीटों तक फैला हुआ है।

इससे केबिन के अंदर नेचुरल लाइट भरपूर आती है, जिससे अंदर बैठे लोगों को घुटन महसूस नहीं होती। खासकर लंबे सफर पर यह फीचर बहुत काम आता है। रात के समय, इसमें लगी एम्बिएंट लाइट स्ट्रिप केबिन के माहौल को और भी शानदार बना देती है। यह एक ऐसा फीचर है जो कार के ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी बेहतर बनाता है और Hector Tomahawk PHEV को अपने सेगमेंट में एक आकर्षक ऑप्शन बनाता है।

पावर्ड टेलगेट

प्रैक्टिकैलिटी की बात करें तो पावर्ड टेलगेट एक बहुत ही काम का फीचर है। MG Hector Tomahawk PHEV में यह सुविधा दी गई है, जो आपके रोजमर्रा के कामों को काफी आसान बना देती है। जब आप शॉपिंग करके आते हैं और आपके दोनों हाथों में सामान होता है, तो बूट खोलने के लिए उसे नीचे रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस एक जेस्चर (पैर को बम्पर के नीचे वेव करके) से हैंड्स-फ्री तरीके से टेलगेट खोल सकते हैं।

यह फीचर सिर्फ सुविधा के लिए ही नहीं है, बल्कि यह इस SUV को सेगमेंट में एक कदम आगे भी रखता है। सामान शिफ्ट करना हो, ग्रॉसरी रखना हो, या एयरपोर्ट से लगेज निकालना हो, यह इलेक्ट्रिक टेलगेट हर मौके पर आपकी मदद करता है।

बोनस: प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी

Hector Tomahawk PHEV का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी प्लग-इन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। यह अपने सेगमेंट की पहली मास-मार्केट SUV है जो इस एडवांस्ड पावरट्रेन के साथ आती है। यह टेक्नोलॉजी पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करती है, जिससे आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज दोनों मिलते हैं।

इसमें कई ड्राइव मोड्स दिए गए हैं ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से पावरट्रेन का इस्तेमाल कर सकें। 'प्योर EV मोड' में आप इसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार की तरह चला सकते हैं, जो शहर के ट्रैफिक के लिए परफेक्ट है। 'प्योर इंजन मोड' हाईवे पर काम आता है। 'पैरलल हाइब्रिड मोड' में इंजन और मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं ताकि आपको मैक्सिमम पावर मिल सके। वहीं, 'सीरीज हाइब्रिड मोड' में इंजन एक जनरेटर की तरह काम करता है और बैटरी को चार्ज करता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा इसकी रेंज है। एक बार फुल टैंक और फुल चार्ज करने पर यह SUV 1100 किलोमीटर तक चल सकती है, जो इसे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है।

तो, ये थे MG Hector Tomahawk PHEV के कुछ सबसे खास फीचर्स। यह SUV टेक्नोलॉजी, कम्फर्ट और प्रैक्टिकैलिटी का एक बेहतरीन पैकेज है। हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आप लंबी दूरी के सफर के लिए एक डीजल SUV की जगह इस दमदार प्लग-इन हाइब्रिड को चुनना पसंद करेंगे?