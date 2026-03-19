किआ कैरेंस क्लाविस और कैरेंस क्लाविस ईवी के नए वेरिएंट्स लॉन्च

प्रकाशित: मार्च 19, 2026 07:56 pm । सोनू

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किआ मोटर्स ने कैरेंस क्लाविस और कैरेंस क्लाविस ईवी के नए जीटी-लाइन और एक्स-लाइन वेरिएंट लॉन्च किए हैं। कैरेंस क्लाविस ईवी जो पहले केवल 7-सीटर लेआउट में उपलब्ध थी, अब इसके चुनिंदा वेरिएंट्स में 6-सीटर कॉन्फिगरेशन भी मिलने लगा है।

2026 किआ कैरेंस क्लाविस: नया क्या है?

नए जीटीएक्स वेरिएंट में कई डिजाइन अपग्रेड किए गए हैं जिनमें ग्लॉस ब्लैक रूफ रेल्स और ओआरवीएम, बॉडी कलर इनसर्ट के साथ आगे नया बंपर, एलईडी फॉग लैंप्स, नए अलॉय व्हील, लाइम ब्रेक कैलिपर्स और मेटल पेडल शामिल हैं।

एक्स-लाइन वेरिएंट में एक्सक्लूसिव डार्क गन मेटल एक्सटीरियर शेड दिया गया है, इसके अलावा अरॉरा ब्लैक पर्ल कलर भी मिलता है। यह 7 सीटर और 6 सीटर कॉन्फिगरेशन (कैप्टन सीट के साथ) में उपलब्ध है।

फीचर की बात करें तो जीटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन वेरिएंट में एक डिजिटल की दी गई है। एचटीएक्स (ओ) वेरिएंट में अपडेट लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिया गया है।

नए जीटी और एक्स-लाइन वेरिएंट केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन हम इन्हें डीजल इंजन में भी देखना पसंद करते।

यहां देखिए नए वेरिएंट्स की कीमत:

वेरिएंट 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल डीसीटी जीटीएक्स 19.81 लाख रुपये जीटीएक्स प्लस 21.57 लाख रुपये एक्स-लाइन 21.57 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

2026 किआ कैरेंस क्लाविस ईवी: नया क्या है?

मॉडल ईयर अपडेट के तहत, किआ कैरेंस क्लाविस ईवी के तीन नए वेरिएंट: जीटीएक्स, जीटीएक्स प्लस और एक्स-लाइन (6 और 7 सीटर दोनों लेआउट में उपलब्ध) पेश किए गए हैं। इन वेरिएंट में केवल बड़ा बैटरी पैक दिया गया है।

इसके अलावा, कैरेंस क्लाविस ईवी के एचटीएक्स ई, एचटीएक्स और एचटीएक्स प्लस वेरिएंट जो पहले केवल 7 सीटर लेआउट में मिलते थे, अब 6 सीटर लेआउट में भी उपलब्ध हैं। 6 सीटर वर्जन में दूसरी पंक्ति मं कैप्टन सीटें दी गई हैं।

सभी वेरिएंट्स के 6 और 7 सीटर वर्जन की कीमत में अंतर नहीं है।

यहां देखिए इन वेरिएंट्स की प्राइस लिस्ट:

वेरिएंट स्टैंडर्ड रेंज (42 केडब्ल्यूएच) एक्सटेंडेड रेंज (51.4 केडब्ल्यूएच) एचटीएक्स ई 19.99 लाख रुपये 21.99 लाख रुपये एचटीएक्स 20.49 लाख रुपये 22.49 लाख रुपये जीटीएक्स — 22.99 लाख रुपये एचटीएक्स प्लस — 24.49 लाख रुपये जीटीएक्स प्लस — 24.99 लाख रुपये एक्स-लाइन — 24.99 लाख रुपये

सभी कीमत एक्स-शोरूम के अनुसार है।

कैरेंस क्लाविस ईवी के जीटीएक्स वेरिएंट में ब्लैक केबिन थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें कुछ हल्के सफेद एक्सेंट देखने को मिलेंगे जो इसकी डार्क थीम को एचटीके प्लस वेरिएंट से अलग बनाते हैं।

एक्स-लाइन वेरिएंट में खास डार्क गन मेटल एक्सटीरियर कलर दिया गया है, साथ ही मौजूदा रंगों में से अरॉरा ब्लैक शेड भी मिलता है। इसमें ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील भी दिए गए हैं। केबिन में आपको ग्रीन हाइलाइट के साथ ब्लैक थीम मिलती है।

जीटीएस प्लस में केवल दो अतिरिक्त फीचर: एक बैटरी हीटर और एक डिजिटल की दी गई है।

अन्य फीचर और सेफ्टी

किआ कैरेंस क्लाविस और कैरेंस क्लाविस ईवी दोनों में 12.25-इंच टचस्कक्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, आगे वेंटिलेटेड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, क्रूज कंट्रोल, 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और कीलेस एंट्री (अब डिजिटल की के साथ) जैसे प्रीमियम फीचर दिए गए हैं।

नोट: क्लाविस ईवी में व्हीकल-टू-लोड (वी2एल) टेक्नोलॉजी जैसे कुछ ईवी-स्पेसिफिक फीचर अतिरिक्त दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए दोनों किया कार में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360 डिग्री कैमरा, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

पावरट्रेन

किआ कैरेंस क्लाविस ईवी के बैटरी पैक स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

मॉडल किआ कैरेंस क्लाविस ईवी बैटरी पैक 42 केडब्ल्यूएच (स्टैंडर्ड रेंज) 51.4 केडब्ल्यूएच (एक्सटेंडेड रेंज) इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट1+2) 404 किलोमीटर 490 किलोमीटर पावर 135 पीएस 171 पीएस टॉर्क 255 एनएम 255 एनएम ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव फ्रंट-व्हील-ड्राइव

आईसीई पावर्ड किआ कैरेंस क्लाविस के इंजन और गियरबॉक्स स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

मॉडल किआ कैरेंस क्लाविस इंजन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.5-लीटर डीजल पावर 115 पीएस 160 पीएस 116 पीएस टॉर्क 144 एनएम 253 एनएम 250 एनएम गियरबॉक्स* 6-स्पीड एमटी 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड आईएमटी, 7-स्पीड डीसीटी* 6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी^

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, आईएमटी - क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कंपेरिजन

किआ कैरेंस क्लाविस का मुकाबला मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, टोयोटा रुमियन, मारुति इनविक्टो और टोयोटा इनोवा से है। कैरेंस क्लाविस ईवी की टक्कर बीवाईडी ईमैक्स 7 से है। हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी जेडएस ईवी, महिंद्रा बीई 6 और टाटा कर्व ईवी को भी इनके कंपेरिजन में चुना जा सकता है।