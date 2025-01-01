किआ कार को फैक्ट्री से निकलने से पहले मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट

प्रकाशित: नवंबर 10, 2025 11:41 am । सोनू

यह अपडेट केवल उन कार वेरिएंट के लिए है जिनमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है

किआ मोटर्स ने एक प्लांट रिमोट ओवर-द-एयर (ओटीए) सॉफ्टवेयर अपडेट सिस्टम पेश किया है, जिससे कंपनी की कनेक्टेड कार को सीधे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से नया सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक नई किआ कार फैक्ट्री से अप-टू-डेट फीचर और सिस्टम के साथ निकलेगी। यहां इस अपडेट के बारे में विस्तार से देखिए:

इस अपडेट के बारे में अधिक जानकारी

यह नया फीचर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर वाली सभी किआ गाड़ी में मिलेगा। इसका इस्तेमाल करके, सॉफ्टवेयर अपडेट कारों में वायरलेस तरीके से भेजे जाते हैं। अपडेट पूरा हो जाने के बाद कार अपनी कनेक्टेड सर्विस, नेविगेशन डेटा, और पहले से इंस्टॉल सिस्टम फीचर के लेटेस्ट वर्जन के साथ बाहर आती है।

आसान शब्दों में कहें तो, यह स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह ही काम करता है। इसमें कार को बिना डीलरशिप पर जाए ही लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंटरफेस और इंफोटेनमेंट फीचर मिल जाते हैं। इससे ग्राहकों को उनकी नई गाड़ी में डिलीवरी के समय परफॉर्मेंस अपडेट और सिक्योरिटी फिक्स पहले से मिलेगी, जिससे इंतजार करने या किसी और स्टेप की परेशान खत्म हो जाएगी।

भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध किआ कार

भारत में वर्तमान में कोरियन कार कंपनी के 9 मॉडल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। यहां हमने इन सभी मॉडल की प्राइस रेंज के बारे में बताया है: